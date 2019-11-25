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الرئيس الجديد للمحكمة الإدارية يتعهّد بالاستقلالية

الرئيس الجديد للمحكمة الإدارية يتعهّد بالاستقلالية
هسبريس من الرباط
الاثنين 25 نونبر 2019 - 20:30

تم بمدينة الرباط، اليوم الإثنين، تنصيب عبد العتاق فكير رئيسا للمحكمة الإدارية، خلفا لمصطفى سيمو.

وتعهد رئيس المحكمة الإدارية الجديد بالسهر على التقيد بروح الدستور في كل توجهات المحكمة، باستقلالية وتجرد في إطار منهجية قائمة على الحوار الصارم والإقناع الحازم.

وأكد المتحدث على التزامه بنهج مقاربة تقوم على حسن التواصل وصدق الاستماع إلى مشاكل جميع المتقاضين وهمومهم القضائية وإكراهاتهم العملية، في إطار شفاف من القرب والانفتاح، والعمل ضمن منهجية الفريق الواحد لتقديم خدمة قضائية عادلة ونزيهة وفعالة وناجعة.

وشدد المسؤول الجديد على أن الأهداف المتوخى تحقيقها لن تتأتى إلا بـ"العمل الدؤوب المخلص والوفي لمبادئ العدالة والإنصاف، وحسن تطبيق القانون بمعية ومساعدة المحامين والخبراء والمفوضين القضائيين وكل المهن القضائية الأخرى".

وحضر حفل تنصيب رئيس المحكمة الإدارية، على الخصوص، رئيس الغرفة الأولى لمحكمة النقض عضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ووالي جهة الرباط سلا القنيطرة عامل عمالة الرباط، والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط، والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، ومسؤولون قضائيون ونقيب هيئة المحامين بالرباط، والوكيل القضائي للمملكة، وممثلو السلطات المحلية والمنتخبة ورؤساء الجمعيات القضائية.

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