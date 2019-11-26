المغاربة ضمن الجنسيات العشر الأكثر تأدية للعمرة

هسبريس من الرباط

احتل المغاربة المرتبة الثامنة ضمن الجنسيات العشر الأكثر قدوما إلى المملكة العربية السعودية لأداء العمرة، خلال الشهرين الأخيرين، بعدد معتمرين بلغ 18146 معتمرا ومعتمرة، حسب إحصائيات صادرة عن وزارة الحج والعمرة السعودية.

ووفق المصدر ذاته فقد جاء الباكستانيون على رأس أكثر الجنسيات قدوما إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك العمرة بـ319494 شخصا، يليهم الإندونيسيون بـ306461 شخصا، ثم الهنود في الرتبة الثالثة بـ195345 معتمرا.

وجاء المغرب ثانيا ضمن الجنسيات الأربع الأكثر إقبالا على العمرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهي الجزائر والعراق والأردن؛ واحتل الرتبة الثامنة ضمن الجنسيات العشر الأولى، بـ18146 معتمرا، خلف الجزائر التي جاءت في الرتبة السابعة بـ28785 معتمرا، وأمام العراق، التي جاءت في الرتبة التاسعة بـ16851 معتمرا، ثم الأردن في الرتبة العاشرة بـ16223 معتمرا.

وبلغ عدد المعتمرين الذين وفدوا على السعودية خلال الفترة ما بين فاتح محرم و27 ربيع الأول من السنة الهجرية الجديدة 1.133.365 معتمرا، حسب معطيات وزارة الحج والعمرة السعودية.