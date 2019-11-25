طلبة "الإحصاء" يحتجون على الأوضاع الداخلية

هسبريس من الرباط

مازالت احتجاجات طلبة المعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي، المنضوي تحت لواء المندوبية السامية للتخطيط، متواصلة للأسبوع الخامس على التوالي، بسبب ما يعتبرونه "استنفادا لكل وسائل الحوار بين مكتب الطلبة والهيكل الإداري"، مؤكدين "الغياب شبه التام للأعمال التطبيقية، وغياب قاعات مجهزة بالعدد الكافي، وضعف التكوين من ناحية البرامج الذكية المتخصصة في مجال الإحصاء والمعلوميات".

وكشفت جمعية الطلبة المهندسين بالمعهد، من خلال بيان صحافي توصلت هسبريس بنسخة منه، أن "فرص التبادل مع الجامعات والمدارس الأجنبية قليلة؛ فالعدد الذي يوفره المعهد محدود للغاية"، مشيرة إلى "انخفاض صبيب الأنترنت هذه السنة، ما شكل ضغطا إضافيا على الطلبة".

وتطالب الجمعية بـ "تخصيص أسبوع كامل للإعداد للامتحانات، وإمداد الطلبة بنسخة من التصحيح الكامل للمادة، والاطلاع على نسخ الامتحانات في جميع المواد بعد كل من الدورة العادية والاستدراكية".

كما يشكو الطلاب "جودة بعض الوجبات المقدمة بمطعم المؤسسة، ما يستوجب تدخلا سريعا من طرف المسؤول الإداري من خلال مراقبة دورية للكم والكيف المقدم في الوجبات، فضلا عن ضرورة تسريع وتيرة الأشغال التي تهم البنى التحتية وإعادة تأهيل بعض المنشآت حتى لا تؤثر سلبا على التحصيل الدراسي للطلبة، خصوصا مع اقتراب الامتحانات"، وفق البيان عينه.