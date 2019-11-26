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الرئيسية | مجتمع | بعد 3 جلسات .. محام ينوب عن "سمسار المحكمة"

بعد 3 جلسات .. محام ينوب عن "سمسار المحكمة"

بعد 3 جلسات .. محام ينوب عن "سمسار المحكمة"
هسبريس - عبد الاله شبل
الثلاثاء 26 نونبر 2019 - 19:15

انتصب، أخيرا، أحد المحامين للدفاع عن المتهم الرئيسي في الملف المعروف بـ"سمسار المحكمة"، "عادل. ر"، الذي ظهر في فيديو يساوم امرأة من أجل التدخل لفائدة والدتها المعتقلة بالسجن قصد الحصول على حكم مخفف لها مقابل مبلغ مالي.

وبعد جلستين، سجل أحد المحامين نيابته في هذا الملف زوال اليوم الثلاثاء، في القاعة التي كانت مكتظة عن آخرها بالمواطنين والمحامين بمحكمة عين السبع بالدار البيضاء، ليقرر القاضي تأجيل القضية إلى يوم الخميس من أجل إعداد الدفاع.

وطالب القاضي ميلود ضومير باستدعاء السيدة التي كان المتهم الرئيسي قد تحدث معها في الهاتف، القابعة بالسجن المحلي عين السبع بالدار البيضاء، والتي كان يحاول الحصول على حكم مخفف لفائدتها مقابل مبلغ مالي، وذلك من أجل الاستماع إليها في هذه القضية.

وأثار عضو إحدى الجمعيات امتعاض صحافيين، حيث خرج "يخطب" أمام بهو المحكمة، محاطا بمواطنين، دون أن ينصب نفسه طرفا مدنيا في الملف، مؤكدا أنه لا أدلة إثبات لدى النيابة العامة لمتابعة واعتقال الشرطيين في هذه القضية.

ويأتي خروج الشخص المذكور بعد ساعات قليلة على دورية رئاسة النيابة العامة التي طالبت بـ"تشديد المراقبة على الأشخاص الوافدين على المحاكم، الذين لا تكون لديهم قضايا تخصهم، وتتبع سلوكياتهم واتصالاتهم داخل المحاكم، من أجل ضبط المخالفين منهم".

ومثل في هذه الجلسة الموقوفون الأربعة وهم: "السمسار" الذي ظهر يفاوض المرأة سالفة الذكر، وصديق له ضبطت بحوزته وثائق خاصة بملفات قضائية، وشرطي يعمل بالمحكمة، وضابط في الاستعلامات العامة تبين أنه قام بالاتصال بالمشتبه فيه الرئيسي وطلب منه الاختفاء بعدما شرعت السلطات بالبحث عنه.

وما يزال البحث جاريا من لدن النيابة العامة بمحكمة عين السبع حول الشخص الذي اتصل به المشتبه فيه الرئيسي بحسب الفيديو، حيث تحوم الشكوك حول محام معروف في الدار البيضاء سبق له أن شغل منصبا قضائيا كبيرا.

وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية أكد أن الفاعل الرئيسي، الذي ظهر في فيديو المساومة بخصوص شأن حكم قضائي، "كان موضوع بحث من أجل قضية نصب أخرى ادعى فيها أنه وكيل للملك، كما تبين أنه سبق أن أدين من أجل أفعال نصب مشابهة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - لا اسم الثلاثاء 26 نونبر 2019 - 19:44
اوا العجب هذا شدو الضابط لنصحو باش يختفي في التلفون وماشدوش لي كان اهضر معاه .باراكاو من لعب الدراري ديال اربع سنين
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2 - زهير الثلاثاء 26 نونبر 2019 - 19:49
وكيل الملك أكد أن الفاعل الرئيسي، الذي ظهر في فيديو المساومة بخصوص شأن حكم قضائي، كان موضوع بحث من أجل قضية نصب أخرى ادعى فيها أنه وكيل للملك، كما سبق أن أدين من أجل أفعال نصب مشابهة!! معقول يعني أن "سمسار المحكمة" مبحوث عنه وطنيا ويتجول بكل حرية داخل أروقة المحكمة وسط العديد من رجال الأمن!؟
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3 - مول الحكمة الثلاثاء 26 نونبر 2019 - 19:56
صحيح هنالك جهود حثيثة لمحاربة الفساد،وصحيح أيضا أن هناك بعض المسؤولين القضائيين ذممهم غير نظيفة،كما أن هناك بعض المحامين يشتغلون سماسرة لهؤلاء المسؤولين القضائيين،ويتحدثون معهم في الهاتف بحضور الضحية المراد التذخل له بلغة الترانسميسيو،لغة يتفاهمون عليها هم بينهم لكي لايتم تسجيل مكالماتهم،وأسعار تذخلاتهم تصل في بعض الأحيان إلى 20و24 مليون سنتيم حسب الجرم المرتكب،وهناك من المحامين من يتغيب عمدا عند الجلسة ليضطر القاضي لتأجيل الملف لغاية حضور المحامي وإن كان صاحبه القضائي الغير النزيه غير حاضر في جلسة ذلك اليوم ويعوض بزميل له تزيه لتسيير الجلسة يغيب المحامي وتأجل الجلسة لتاريخ لاحق وهكذا،هذا واقع لامناص منه وكلمة حق تقال وجب محاربة هذه الأشكال لأن الغابة كما يقول المثل لا يحرقها إلا عودها،كما نشيد بنزاهة،وٱستقامة رجال القضاء الأحرار والذين لا ينحنون للإغراءات كيفما كانت ويطبقون القانون بصدق وأمانة،جزاهم الله كل خير.
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4 - Hassan Sima الثلاثاء 26 نونبر 2019 - 20:17
يالا العار نصاب لقا لنوب عليه في حين أنا تعردت لخداع ماگر من طرف أحد المحامين بهـيءة مراگش ونصبه گذالك مادام أخد أتعابه ولم يقم بأي مجهـود فگل المحامين اللذين إتصلت بهـم سواء من مراگش الدار البيضاء الرباط سطاط قلعة السراغنة يتهـربون من الملف المعروض حاليا أما غرفة المشورة لكن البرگة في النيابة العامة والقضاة ومعي الله عز وجل حتى إبان الحق
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