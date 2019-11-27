نقابة تواجه سياسية "التقشف الحكومي" بالاحتجاج

هسبريس من الرباط

أعلنت المنظمة الديمقراطية للشغل عن خوض يوم احتجاجي وطني خلال العاشر من دجنبر المقبل، ضد ما وصفته بـ "سياسة التقشف والتفقير الحكومية"، مستنكرة "مشروع قانون المالية لسنة 2020 الذي يستمر في المنهجية ذاتها التي تلحق الضرر بالمواطنين المغاربة في الشق الاجتماعي".

علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة، قال إن "اليوم الوطني الاحتجاجي يتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، للتعبير عن عدم رضانا على السياسة اللاشعبية والتفقيرية لحكومة العثماني، لأن ملامحها ظهرت في مشروع قانون المالية لسنة 2020 الذي يواصل التقشف، ما يؤثر بالسلب على الجوانب الاجتماعية للمواطنين، من صحة وتعليم وسكن، وغيرها".

وأضاف لطفي، في تصريح أدلى به لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الطبقة العاملة تنتظر تحسين وضعها المادي والرفع من القدرة الشرائية، لكن مشروع قانون المالية تراجع عن المكتسبات الاجتماعية السابقة، ما دفعنا إلى التفكير في خوض وقفات احتجاجية في العديد من جهات المملكة".