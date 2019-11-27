24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|27
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:37
|08:08
|13:20
|16:00
|18:23
|19:42
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الكنيسة الكاثوليكية بالمغرب تدعو إلى "اللقاء مع الله وأئمة المساجد"
- "ديربي" السياسة
- "في عيونك أرى وطني" .. هشكار ينبش في الذاكرة اليهودية المغربية
- "مؤتمر بوزنيقة" يرسم خارطة طريق قطاع المخابز
- الرجاء يواجِه أولمبيك خريبكة قبل مباراة الترجي
جدل تفعيل اللغة الأمازيغية يعود إلى الواجهة عبر بوابة البرلمان (5.00)
مهنيون يراهنون على العمل الجماعي لتنظيم قطاع المخابز بالمغرب (5.00)
حصيلة متواضعة تسائل برنامج سكن الطبقة المتوسطة في المغرب (5.00)
- مؤشر الازدهار العالمي لـ2019 يضع المغرب وراء بوتسوانا وناميبيا - (85)
- وزير الطاقة ينفي وجود تلاعبات وزيادات في فواتير الماء والكهرباء - (77)
- البوليساريو تستفزّ المغرب ومجلس الأمن بعقد مؤتمر في المنطقة العازلة - (74)
- الشرطة تفكّ لغز قتل وتقطيع طفل في مدينة العرائش - (67)
- الكنيسة الكاثوليكية بالمغرب تدعو إلى "اللقاء مع الله وأئمة المساجد" - (51)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
نقابة تواجه سياسية "التقشف الحكومي" بالاحتجاج
أعلنت المنظمة الديمقراطية للشغل عن خوض يوم احتجاجي وطني خلال العاشر من دجنبر المقبل، ضد ما وصفته بـ "سياسة التقشف والتفقير الحكومية"، مستنكرة "مشروع قانون المالية لسنة 2020 الذي يستمر في المنهجية ذاتها التي تلحق الضرر بالمواطنين المغاربة في الشق الاجتماعي".
علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة، قال إن "اليوم الوطني الاحتجاجي يتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، للتعبير عن عدم رضانا على السياسة اللاشعبية والتفقيرية لحكومة العثماني، لأن ملامحها ظهرت في مشروع قانون المالية لسنة 2020 الذي يواصل التقشف، ما يؤثر بالسلب على الجوانب الاجتماعية للمواطنين، من صحة وتعليم وسكن، وغيرها".
وأضاف لطفي، في تصريح أدلى به لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الطبقة العاملة تنتظر تحسين وضعها المادي والرفع من القدرة الشرائية، لكن مشروع قانون المالية تراجع عن المكتسبات الاجتماعية السابقة، ما دفعنا إلى التفكير في خوض وقفات احتجاجية في العديد من جهات المملكة".