24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|27
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:37
|08:08
|13:20
|16:00
|18:23
|19:42
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- "ديربي" السياسة
- "في عيونك أرى وطني" .. هشكار ينبش في الذاكرة اليهودية المغربية
- نفاذ مخزون صيدليات مغربية يُنعش التسويق الإلكتروني للأدوية
- رقمنة خدمات الوثائق الشخصية تتواصل ببطء في الدار البيضاء
- فاطمة ملال .. فنانة تشكيلية تكسر "قيود الزمان" بالريشة والألوان
رقمنة خدمات الوثائق الشخصية تتواصل ببطء في الدار البيضاء (5.00)
جدل تفعيل اللغة الأمازيغية يعود إلى الواجهة عبر بوابة البرلمان (5.00)
حصيلة متواضعة تسائل برنامج سكن الطبقة المتوسطة في المغرب (5.00)
الحكومة تكشف حجم وأرباح استغلال الغاز الطبيعي بالصويرة والغرب (5.00)
- مؤشر الازدهار العالمي لـ2019 يضع المغرب وراء بوتسوانا وناميبيا - (88)
- وزير الطاقة ينفي وجود تلاعبات وزيادات في فواتير الماء والكهرباء - (85)
- "تيفو الغرفة 101" .. "إلتراس" الرجاء ترفض "الركمجة الإعلامية" - (53)
- جدل تفعيل اللغة الأمازيغية يعود إلى الواجهة عبر بوابة البرلمان - (46)
- الحكومة تكشف حجم وأرباح استغلال الغاز الطبيعي بالصويرة والغرب - (43)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
ورثة يوضحون بشأن وضعية "دار الرهبان" بالمهدية
تفاعل ورثة "دار الرهبان" بالمهدية مع رسالة لليونسكو تنادي من خلالها بإنقاذ ذلك العقار من الهدم، مشيرين إلى أن "دار الرهبان عبارة عن فيلا ذات تصميم شبيه بالعمران الأوروبي".
وقال الورثة، في رسالة توصلت بها الجريدة، إننا "عشنا وترعرعنا بهذه الفيلا، ونحن من ديانة إسلامية، وكل ما في الأمر أن الجمعية المسماة "ثيمياتريون" في شخص رئيسها المسمى إسماعيل حجي ادعوا هذا الادعاء الباطل والمجانب للصواب".
وأضاف الورثة أن ذلك الادعاء "تسبب لنا في الأذى والضرر دون رجوعهم أو مساءلتهم لنا كمعنيين بالأمر، وحيث إننا في إطار ما يخول لنا القانون أعطينا كل ما يُثبت ذلك للمحافظة الجهوية للتراث الثقافي بالقنيطرة، كما أننا حصلنا على اعتراف ضمني من رئيس الكنائس بالقنيطرة ونواحيها JOSE ANTONIO VEGA DIEZ مدير مدارس "دون بوسكو" الذي أكّد لنا عدم وجود كنيسة بالعنوان المذكور".