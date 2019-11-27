24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|27
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:37
|08:08
|13:20
|16:00
|18:23
|19:42
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- تفاقم العجر التجاري يدفع المغرب إلى مراجعة اتفاقيات التبادل الحر
- "ديربي" السياسة
- الحكومة البديلة في عيون المغاربة
- "في عيونك أرى وطني" .. هشكار ينبش في الذاكرة اليهودية المغربية
- نفاد مخزون صيدليات مغربية يُنعش التسويق الإلكتروني للأدوية
حصيلة متواضعة تسائل برنامج سكن الطبقة المتوسطة في المغرب (5.00)
الحكومة تكشف حجم وأرباح استغلال الغاز الطبيعي بالصويرة والغرب (5.00)
حناجر مئات الطلبة تصدح بشعارات ضد انتخابات الرئاسة بالجزائر (5.00)
- مؤشر الازدهار العالمي لـ2019 يضع المغرب وراء بوتسوانا وناميبيا - (88)
- وزير الطاقة ينفي وجود تلاعبات وزيادات في فواتير الماء والكهرباء - (87)
- مسؤول حقوقي: تجريم الحريات الفردية يخلق سكيزوفرينيا اجتماعية - (49)
- الحكومة تكشف حجم وأرباح استغلال الغاز الطبيعي بالصويرة والغرب - (44)
- جريمة ذبح طفل في سلا - (44)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
السفير البريطاني يشارك في تشجير مدرسة مغربية
نظمت مدرسة "كوستاف إيفيل" الخاصة بمكناس، بشراكة مع سفارة المملكة المتحدة بالمغرب، عملية غرس 150 شجرة، كمرحلة أولية، بثلاث مجموعات مدرسية ابتدائية عمومية بجماعة عين عرمة بإقليم مكناس.
العملية حضرها سفير المملكة المتحدة المعتمد لدى المملكة المغربية، ومدير أكاديمية التربية والتكوين بجهة فاس-مكناس، والمدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بمكناس، والمديرة الجهوية للبيئة، ورئيس مصلحة الإعلام والتحسيس بوزارة الطاقة والمعادن والبيئة، وعدد من الشخصيات، والسلطات المحلية.
وقد ساهمت المؤسسة التعليمية الخاصة ببيناء وتجهيز قسم للتعليم الأولي بمجموعة مدارس دوار الحاجة بالجماعة المذكورة.