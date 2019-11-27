السفير البريطاني يشارك في تشجير مدرسة مغربية

هسبريس من الرباط

نظمت مدرسة "كوستاف إيفيل" الخاصة بمكناس، بشراكة مع سفارة المملكة المتحدة بالمغرب، عملية غرس 150 شجرة، كمرحلة أولية، بثلاث مجموعات مدرسية ابتدائية عمومية بجماعة عين عرمة بإقليم مكناس.

العملية حضرها سفير المملكة المتحدة المعتمد لدى المملكة المغربية، ومدير أكاديمية التربية والتكوين بجهة فاس-مكناس، والمدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بمكناس، والمديرة الجهوية للبيئة، ورئيس مصلحة الإعلام والتحسيس بوزارة الطاقة والمعادن والبيئة، وعدد من الشخصيات، والسلطات المحلية.

وقد ساهمت المؤسسة التعليمية الخاصة ببيناء وتجهيز قسم للتعليم الأولي بمجموعة مدارس دوار الحاجة بالجماعة المذكورة.