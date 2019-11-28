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الرئيسية | مجتمع | آباء تلاميذ المدارس الفرنسية يحتجون بالمغرب

آباء تلاميذ المدارس الفرنسية يحتجون بالمغرب

آباء تلاميذ المدارس الفرنسية يحتجون بالمغرب
هسبريس من الرباط
الخميس 28 نونبر 2019 - 00:18

استنكر آباء وأولياء أمور التلاميذ بالمدارس الفرنسية بالمغرب ما وصفوه بـ"الزيادة الفاضحة وغير العادلة" في الرسوم الدراسية.

وقال المشتكون في بلاغ توصلت به هسبريس: "منذ الإعلان، في المؤتمر الأخير الذي عقد في باريس، عن خطة تطوير التعليم الفرنسي في الخارج في 3 أكتوبر الماضي، انتظر آباء وأولياء أمور التلاميذ أن تتضح إجراءات تنفيذ تلك الخطة".

وأضافوا أن "الخطة المشار إليها تهدف إلى استقبال أكبر عدد من التلاميذ، ودعم تطوّر المؤسسات الحالية وإنشاء مدارس جديدة، وتحسين إشراك الأسر في الحياة المدرسية، ودعم أفضل للشبكة من خلال زيادة تعبئة السفارات"، مشددين على أن "الكشف عن هذه الخطة يجب أن يتم بإشراك أولياء أمور التلاميذ بشكل أكبر على جميع المستويات".

وأشار البلاغ إلى أنه "بالنسبة للموسم الدراسي المقبل، هناك زيادة باهظة في الرسوم الدراسية متباينة من منطقة إلى أخرى"، مؤكدا أن "هذا القرار أحادي الجانب، وتم دون التشاور المسبق مع أولياء الأمور الذين يظلون أول المساهمين الماليين لدعم هذه المؤسسات".

وورد ضمن البلاغ أنه "بالنظر إلى ما خلفه القرار من إحباط لدى آباء وأولياء الأمور، فقد تقرر القيام بمجموعة من الخطوات الاحتجاجية، بدءا بالاحتجاج أمام مقرات المؤسسات التعليمية المعنية، وتنظيم ندوة صحافية يوم غد بمقر فيدرالية آباء وأولياء التلاميذ UCPE/Fcpe بالدار البيضاء".

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