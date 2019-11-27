عائلات معتقلي الريف تطالب بالتقرير الطبي لمجلس حقوق الإنسان

هسبريس - محمد الراجي (صور: مصطفى بهلول)

بعد تظاهرها أمام المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، خاضت عائلات معتقلي حراك الريف وقفة احتجاجية أمام المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، طالبت فيها بالإفراج الفوري عن المعتقلين على خلفية الحراك الاجتماعي الذي شهدته مدينة الحسيمة غداة مقتل بائع السمك محسن فكري، وانتهى بإدانة العشرات من المشاركين فيه بعقوبات سالبة للحرية وصل بعضها إلى عشرين سنة سجنا نافذا.

ومن أبرز المطالب التي رفعتها عائلات المعتقلين؛ الإفراج عن التقرير الطبي الذي سبق أن أنجزه المجلس الوطني لحقوق الإنسان في عهد رئيسه السابق إدريس اليزمي حول مزاعم عدد من المعتقلين بتعرضهم للتعذيب، وأثار جدلا واسعا بعد تسريب مقتطفات منه تفيد بصحة مزاعمهم.

ورفع المحتجون المدعومون بعدد من النشطاء الحقوقيين، خلال القفة التي أطرها الائتلاف الديمقراطي من أجل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين ورفع الحصار عن الريف، لافتات كُتب عليها "أطلقوا سراح تقرير التعذيب، أطلقوا سراح أبنائنا الأبرياء، الحرية للمعتقلين السياسيين"، كما طالبوا بـ"وقف تعذيب المعتقلين".

محمد أحمجيق، أخ نبيل أحمجيق، أحد قادة حراك الريف المعتقلين، قال، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إنّ عائلات معتقلي حراك الريف تلحّ على الإفراج عن التقرير الذي أنجزه المجلس الوطني لحقوق الإنسان، "لأنّ الإفراج عنه يعني البراءة التامة لإخواننا المعتقلين"، على حد تعبيره.

ونددت عائلات معتقلي حراك الريف بمنعها من زيارتهم، حيث قالت حنان الحكي، أخت محمد الحكي، إن "العائلات لم تتمكن من زيارة أبنائها منذ عشرة أيام، كما مُنعوا من الاتصال بمحاميهم"، على حد تعبيرها، مضيفة: "نحن قلقون على أوضاع أبنائنا، ولا نعرف كيف هي أحوالهم".

وطالب المحتجون مسؤولي المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالتدخل من أجل معرفة وضعية معتقلي حراك الريف الموجودين في سجن رأس الماء بمدينة فاس، الذين قال بلال أدهشور، أخ زكرياء أدهشرو، إنّ العائلات "لا تعرف ما إذا كانوا ما يزالون مسجونين في الكاشّو، ولا كيف هو وضعهم الصحي، ولا نعرف هل هم ما زالوا على قيد الحياة أم لا؟".

وأضاف المتحدث ذاته: "نحن نعاني معاناة شديدة، ولا نعرف كيف يُحكم على إخواننا بخمس عشرة وعشرين سنة سجنا علما أنهم لم يفعلوا شيئا سوى رفع مطالب عادية تطالب بها جميع ساكنة الحسيمة؟".