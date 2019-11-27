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الرئيسية | مجتمع | فاتح شهر ربيع الثاني يوافق يوم غد الخميس

فاتح شهر ربيع الثاني يوافق يوم غد الخميس

فاتح شهر ربيع الثاني يوافق يوم غد الخميس
هسبريس من الرباط
الأربعاء 27 نونبر 2019 - 19:56

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن فاتح شهر ربيع الآخر لعام 1441 هـ هو يوم غد الخميس 28 نونبر 2019 م.

وذكرت الوزارة، في بلاغ لها، أنها راقبت هلال شهر ربيع الآخر لعام 1441ه، بعد مغرب يوم الأربعاء 29 ربيع الأول 1441 ه موافق 27 نونبر 2019 م، فثبتت لديها رؤية الهلال ثبوتا شرعيا.

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