24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
27/11/2019
الأيام القادمة
|27
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:37
|08:08
|13:20
|16:00
|18:23
|19:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟
- آلاف أقراص الهلوسة تجر امرأتين إلى القضاء بطنجة
- عائلات معتقلي الريف تطالب بالتقرير الطبي لمجلس حقوق الإنسان
- تفاقم العجر التجاري يدفع المغرب إلى مراجعة اتفاقيات التبادل الحر
- فاتح شهر ربيع الثاني يوافق يوم غد الخميس
- "ديربي" السياسة
حصيلة متواضعة تسائل برنامج سكن الطبقة المتوسطة في المغرب (5.00)
الحكومة تكشف حجم وأرباح استغلال الغاز الطبيعي بالصويرة والغرب (5.00)
حناجر مئات الطلبة تصدح بشعارات ضد انتخابات الرئاسة بالجزائر (5.00)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
فاتح شهر ربيع الثاني يوافق يوم غد الخميس
الأربعاء 27 نونبر 2019 - 19:56
أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن فاتح شهر ربيع الآخر لعام 1441 هـ هو يوم غد الخميس 28 نونبر 2019 م.
وذكرت الوزارة، في بلاغ لها، أنها راقبت هلال شهر ربيع الآخر لعام 1441ه، بعد مغرب يوم الأربعاء 29 ربيع الأول 1441 ه موافق 27 نونبر 2019 م، فثبتت لديها رؤية الهلال ثبوتا شرعيا.