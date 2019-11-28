مغربية تسلط الضوء في أبوظبي على القيادة والتنمية

هسبريس - و.م.ع

شكل موضوع "دور القيادة في تحقيق التنمية المستدامة" محور محاضرة ألقتها الباحثة المغربية سكينة توفيق بمركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية بأبوظبي.

وأبرزت الباحثة في حقوق الإنسان والتنمية المستدامة خلال هذا اللقاء، أهمية القيادة في دعم العمل الجماعي والابتكار والتأثير الإيجابي وبناء الثقة في الآخرين لاسيما الشباب لتحقيق الأهداف المنشودة على مستوى المجتمع وضمنها أهداف التنمية المستدامة.

وأوضحت أن أهداف التنمية المستدامة الـ17 التي وضعتها الأمم المتحدة والتي تعرف أيضا باسم الأجندة العالمية 2030، تمثل رؤية ودعوة عالمية للعمل من أجل القضاء على الفقر وحماية كوكب الأرض وضمان تمتع جميع الشعوب بالسلام والازدهار، مشيرة إلى أن هذه الأهداف تستند على ما تم إحرازه من نجاحات في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية ( 2000-2015 ) كما تشمل 3 مواضيع رئيسية تقارب القضايا البيئية والاجتماعية والاقتصادية و169 غاية و233 مؤشرا.

وأشارت سكينة توفيق إلى وجود العديد من التعريفات لمفهوم التنمية المستدامة لكن التعريف السائد والشائع هو أن مفهوم التنمية المستدامة يقوم على التوجه نحو استمرارية نمو المكاسب مع المحافظة على الموارد المتاحة للأجيال القادمة، مبرزة أهمية النهوض بالتعليم والعدالة والحفاظ على التنوع البيولوجي والأنظمة البيئية والطاقة والمصادر الطبيعية.

وجرى هذا اللقاء، بحضور سفير المغرب بالإمارات، محمد آيت وعلي، والمدير العام للمركز، جمال سند السويدي، وجمع من المفكرين والكتاب والإعلاميين.

والباحثة سكينة توفيق رئيسة جمعية "وسيط" للشباب من أجل التنمية المستدامة، حاصلة على درجة الماجستير في حقوق الإنسان من جامعة محمد الخامس بالرباط في موضوع الهجرة. وسبق لها الإسهام في تقديم دورات تدريبية تحت إشراف منظمة اليونسكو لاسيما في مجال القيادة والمواطنة الفاعلة وتقوية القدرات.

وشاركت خلال السنة الجارية في إعداد خطة 2030 لأهداف التنمية المستدامة في نيويورك كما حظيت بتكريم في منتدى "كرانس مونتانا" بسويسرا ضمن برنامج قادة الغد.

يذكر أن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية الذي يتخذ من أبوظبي مقرا له تأسس سنة 1994، ويعمل على دراسة القضايا والتطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمعلوماتية والبيئية والصحية المختلفة، التي تستجد على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.