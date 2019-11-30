24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

30/11/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4008:1013:2115:5918:2219:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. صناعة الصلب بالمغرب تتعافى وسط تراجع أرباح الشركات العالمية (5.00)

  2. عدد المصابين بفيروس "السيدا" يناهز 21 ألف شخص في المغرب (5.00)

  3. جرائم مغربية على مواقع التواصل الاجتماعي (5.00)

  4. المغرب.. مرشح الغرب الجزائري (5.00)

  5. اتفاق بين مدريد والرباط يُعيد آلاف الأطفال المغاربة إلى أرض الوطن (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | "إقصاء" الحكومة يغضب "تنسيقية لذوي الإعاقات"

"إقصاء" الحكومة يغضب "تنسيقية لذوي الإعاقات"

"إقصاء" الحكومة يغضب "تنسيقية لذوي الإعاقات"
هسبريس من الرباط
السبت 30 نونبر 2019 - 06:50

أعلنت تنسيقية "السلام الوطنية للأشخاص في وضعية إعاقة" عن خوض إضرابات احتجاجية متزامنة في كل من الرباط والدار البيضاء، الثلاثاء المقبل، بمناسبة اليوم العالمي للمعاق، من أجل المطالبة بتحسين أوضاع هذه الفئة الاجتماعية بـ "تخصيص منحة شهرية لذوي الإعاقة".

وتأتي الخطوة التصعيدية، وفق بيان صحافي، بسبب "فشل سياسة الحكومة المغربية للنهوض بأوضاع الأشخاص في وضعية إعاقة وتجاهلها للمطالب العادلة لهذه الفئة"، مجددة تأكيدها على "ملفها المطلبي العادل والمشروع الذي سبق أن وجهته للجهات المسؤولة".

يشار إلى أن وزارة الوظيفة العمومية وإصلاح الإدارة في النسخة السابقة للحكومة سبق أن نظمت مباراة موحدة لتوظيف خمسين شخصا من هذه الشريحة المجتمعية خلال الموسم المنصرم، قبل أن يتم تخصيص مناصب في الوظيفة العمومية للأشخاص في وضعية إعاقة ضمن قانون المالية لسنة 2020.

كما دعا العثماني وزراءه إلى توجيه مذكرات إلى المندوبيات الجهوية والمديريات الإقليمية لمراعاة النسبة الخاصة بذوي الإعاقة في حال تنظيم مباريات ذات طابع جهوي أو إقليمي، وطالب جميع القطاعات بالحرص على تخصيص نسبة 7 في المائة في المباريات التي تنظمها لهذه الفئة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.