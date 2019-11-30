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كُتّاب وآراء
"إقصاء" الحكومة يغضب "تنسيقية لذوي الإعاقات"
أعلنت تنسيقية "السلام الوطنية للأشخاص في وضعية إعاقة" عن خوض إضرابات احتجاجية متزامنة في كل من الرباط والدار البيضاء، الثلاثاء المقبل، بمناسبة اليوم العالمي للمعاق، من أجل المطالبة بتحسين أوضاع هذه الفئة الاجتماعية بـ "تخصيص منحة شهرية لذوي الإعاقة".
وتأتي الخطوة التصعيدية، وفق بيان صحافي، بسبب "فشل سياسة الحكومة المغربية للنهوض بأوضاع الأشخاص في وضعية إعاقة وتجاهلها للمطالب العادلة لهذه الفئة"، مجددة تأكيدها على "ملفها المطلبي العادل والمشروع الذي سبق أن وجهته للجهات المسؤولة".
يشار إلى أن وزارة الوظيفة العمومية وإصلاح الإدارة في النسخة السابقة للحكومة سبق أن نظمت مباراة موحدة لتوظيف خمسين شخصا من هذه الشريحة المجتمعية خلال الموسم المنصرم، قبل أن يتم تخصيص مناصب في الوظيفة العمومية للأشخاص في وضعية إعاقة ضمن قانون المالية لسنة 2020.
كما دعا العثماني وزراءه إلى توجيه مذكرات إلى المندوبيات الجهوية والمديريات الإقليمية لمراعاة النسبة الخاصة بذوي الإعاقة في حال تنظيم مباريات ذات طابع جهوي أو إقليمي، وطالب جميع القطاعات بالحرص على تخصيص نسبة 7 في المائة في المباريات التي تنظمها لهذه الفئة.