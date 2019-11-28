الحكومة تُبسّط إجراءات معادلة الشواهد الجامعية

هسبريس من الرباط

تدارست الحكومة، اليوم الخميس، مشروع مرسوم يتعلق بتحديد الشروط والمسطرة الخاصة بمنح معادلة شهادات التعليم العالي.

وقال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، إن الوزارة المعنية بمعادلة الشواهد الجامعية تتلقى سنويا حوالي 4000 طلب للمعادلة، مشيرا إلى أن عملية المعادلة تعرف تأخرا بسبب تقادم المرسوم وتعقد الإجراءات المعمول بها حاليا.

وشدد العثماني على ضرورة العمل على "تبسيط هذه الإجراءات أمام الطلبة الذين يأتون من الخارج والذين هم في كثير من الأحيان أطر في تخصصات متعددة، كما أن تغيير المرسوم سيسهل مهام الإدارة المعنية لتقوم بعملية المعادلة بسرعة"، على حد تعبيره.

رئيس الحكومة دعا إلى إدخال تقنية الرقمنة ضمن الإجراءات الجديدة، وتكليف الوكالة الوطنية للتقييم وضمان جودة التعليم بالقيام بالخبرة التي يمكنها تبسيط إجراءات الحصول على معادلة الشواهد.

وأضاف المسؤول الحكومي أنه "بهذه الإجراءات سنسدي خدمة لعدد كبير من الخريجين المغاربة الذين يحتاجون الحصول على معادلة شهاداتهم من أجل تسريع التحاقهم بسوق الشغل".