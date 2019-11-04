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الرئيسية | مجتمع | إحراق بناية لإيواء الشرطة .. الأمن يكذّب "مزاعم" والد الزفزافي

إحراق بناية لإيواء الشرطة .. الأمن يكذّب "مزاعم" والد الزفزافي

إحراق بناية لإيواء الشرطة .. الأمن يكذّب "مزاعم" والد الزفزافي
هسبريس من الرباط
الخميس 28 نونبر 2019 - 17:20

كذّب مصدر أمني، بشكل قاطع، ما اعتبرها "اختلاقات وأكاذيب" والد ناصر الزفزافي التي ادعى فيها أن قوات الأمن هي من تعمّدت إحراق بناية كانت مخصصة لإيواء عناصر القوة العمومية بمنطقة بوسلامة الموجودة ما بين بني بوعياش وإمزورن في 26 مارس 2017.

وشدد المصدر الأمني على أن تصريحات والد الزفزافي "مجرد كذب وافتراء غير مقبول"، مستعرضا صورا ومقاطع فيديو تفند تلك المزاعم وتظهر احتراق جميع طوابق البناية ومشتملاتها، بما فيها المعدات الوظيفية لرجال الشرطة التي كانت في الطابق الأول، وذلك بخلاف ما ادعاه والد الزفزافي من كون "المخزن" هو من تعمد إحراق الطابق الثاني من البناية وتجنب إحراق الطابق الأولى بدعوى "أنه كان يتضمن الأسلحة الخاصة برجال الشرطة".

وأضاف المصدر الأمني أن "والد ناصر الزفزافي يحاول جاهدا تحريف الوقائع، وطمس الحقائق، وتسويق قضية أحداث الحسيمة على أنها أصل تجاري، ناسيا أن واقعة إضرام النار التي يتحدث عنها أصيب فيها 93 عنصرا من عناصر القوة العمومية بحروق من الدرجة الثانية والثالثة واختناقات وإصابات جسدية، ومتناسيا أيضا أن من يعتبرهم (النشطاء) هم من وضعوا المتاريس وأقفلوا الطرقات ومنعوا رجال الوقاية المدنية من إطفاء النيران وإسعاف عناصر الأمن".

واستطرد المصدر الأمني بأن "مزاعم التعذيب التي يتحدث عنها والد الزفزافي فيها خلط كبير وجهل عميق بالمفهوم القانوني للجريمة، وفيها استيهامات انطباعية لأغراض غير الدفاع القانوني عن المعتقلين"، مؤكدا أن أحمد الزفزافي "نسي أو تناسى عمدا أنه كان برفقة أعضاء في هيئة دفاع ابنه عندما صرحوا أمام وسائل الإعلام بأن نجله تلقى معاملة حسنة أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية (وهناك تسجيلات تثبت ذلك)! فأين هو التعذيب المفترى عليه؟"، يتساءل المصدر الأمني.

أما بخصوص واقعة العنف المشروع خلال مقاومة إجراءات الضبط والتوقيف من طرف ابنه ناصر الزفزافي، فإن القضاء والخبرة الطبية، يقول المصدر ذاته، أجابا عنها قانونا وطبيا في جميع مراحل القضية وفي كافة أطوار التقاضي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - mourad الخميس 28 نونبر 2019 - 17:34
لقد تجاوز هذا الرجل كل الحدود الممكنة التجأ إلى الخارج قام بمظاهرات ألقى كلماته ببعض الملتقيات حرض بعض الجهات في اروبا ضد المملكة لعب بجميع الأوراق التي يملكها بلا فائدة لأنه يعرف جيدا ان المغاربة لا تساوم وطنيتهم نحن نعتبر الريف وحدة ترابية فليقل ما يحلوا له اما السجناء المعتقلين يجب عليهم الاعتذار للوطن وثانيا طلب استعطاف من جميع المغاربة للمطالبة بالتخفيف عليهم إنتهى الكلام
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20
2 - Hassan الخميس 28 نونبر 2019 - 17:36
القضية واضحة للعيان وشاهدنا فيديوهات لمشاغبين تمنع الامن والاسعاف لانقاد ارواح ازيد من ٩٠ رجل امن لكن الكتير منا لاسباب كرهنا للمسؤلين والدولة بصفة عامة تعاطفنا مع مشاغبين الريف كناية في المخزن في حين كانت المسالة للتتفافم لولا التحكم في الامر
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12
3 - الحمد لله الخميس 28 نونبر 2019 - 17:38
ماذا ننتظر ممن يتهم الامن الوطني أليس هناك قانون لمعاقبته لا مكان للخونة معنا عاش المغرب حرا تحت شعار الله الوطن الملك ارواحنا فداء للراية الحمراء التي تتوسطها نجمة خظراء ديننا الاسلام وطننا المغرب ملكنا محمد السادس ألف تحية و تحية لرجال الحموشي
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12
4 - مغربي و افتخر الخميس 28 نونبر 2019 - 17:42
هناك فيديو و صور توثق لهؤلاء المجرمين الجهلاء الذين رمو النار على ثكنة الأجهزة الأمنية و هم نيام و يبين الفيدو رجال الأمن و هم يهرعون هرباً تصلقا بالحيطان و النار مشتعلة و حرقت وقتلت كثير من رجال الأمن كان عدد كبير من المجرمين في عين المكان يهللوم الله أكبر بعد فعلتهم الشنيعة و كأنهم انتصرو على المجوس هذه الجريمة النكراء التي تعتبر جريمة إنسانية بحق أبرياء فا بالله عليكم ماذا يستحق الذي فكر و دبر و قاما بالجريمة ليلا؟ و هناك أشخاص من بعض الخونة يضعون صور حرق رجال الأمن على صفحات الفيسبوك و يفتخرون بهذه الأفعال الإجرامية، و الله العظيم لو كان في سوريا لرمي بهم بشار من فوق الطائرة دون رحمة، حشى واش يكون هذا فعل أبناء الريف المغربي فا نطالب بالقصاص من الجناة دون رحمة ولا شفقة
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5 - ريفي الخميس 28 نونبر 2019 - 17:42
سؤال واخد فقط ؟!!!!!!!
من سيرضى على نفسه أن يحرق جلده !!!! لو لم يكن هنالك ضحايا لفكرت في مزعمه ، لكن من سيرضى من عناصر الشرطة أن يحرق نفسه و يعيش بقية حياته محروقا حتى يرضي الادارة العامة للأمن الوطني و يجعل الرأي العام في صفه.
سأقول لك شيئا و الله ثم و الله أني كنت في صفكم إلا أن شاهدت هذا المقطع في ذلك الوقت ففطر قلبي من أجل أولئك الشرطيون فأولا و أخيرا هم من أبناء الشعب و أولاد الفقراء و كذلك هم مسيرون و ليسوا مخيرين، ستبقى وصمة عاااااار في ذلك الحرااااك إلى جانب تدخله في خطبة الامام
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5
6 - ميمون الخميس 28 نونبر 2019 - 17:44
آسي الزفزافي ليكن المخزن هو فاعلها. هل تريدون من المحزن ان يعترف لكم .السياسة لا تكون بي تحمارة عليكم يوم الاول ان تعرفوا كيف تسيرون ؤموركم وليس بالتعنت ان تواجهو المخزن.الان الابن في السجن والمخزن يفعل ما يريد
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-11
7 - قلب الحسيمة الخميس 28 نونبر 2019 - 17:45
سبحان الله هاد الناس مبغاو يحشمو ..كيكذبو اي حاجة ..شعلو العافية ..ودارو الفتنة فالحسيمة وعطبو وضربو رجال الامن ودرك ومنهم لي مازال بالاعاقة ديالو حتى اليوم..وكيقولو مادارو والو يا عجبا على قوم ..
اعجوبة الزمان
والله حنى خاصهم طبيب نفساني باش يعالجهم
واب المعتقل راه لدابا كيحل فمو وكيتكلم في شي مواضيع بعيدة عليه وراه كيستغل الناس وبعض الجهال لي كيحلمو بالنهار وكيستغلهم في جمع الاموال لي كتجيه من الخارج وكيمشي مرة مرة
اسمع ليهم ويجيب لفلوس
راه كلي فاهم اش واقع
والله ينعل لي مايحشم
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4
8 - zak الخميس 28 نونبر 2019 - 17:45
تلفيق تهمت الصحفي المهداوي لا تدع الشك في كون المصادر الأمنية مزيفة، الشعب المغربي يؤيد إستعمال كافت الطرق ضد من يمس سلامة الوطن لاكن ليس ظد من يمس ويفضح الفساد
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-5
9 - hobal الخميس 28 نونبر 2019 - 17:46
قد يكون الذي قاله الامن صحيح
الا انه لم تعد لنا الثقة بالمخزن
بما ان الامن يتكلم من كرسي القوة والغلبة للاقوي كما عهدنا منذ حقب مضت
شكوكنا باقية الى اجل غير محدود
الله يصلح لبلاد والعباد
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