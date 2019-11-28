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كُتّاب وآراء
شركة تسحب علبا لمنتوج كريات السردين من المَتاجر
قال المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية "أونسا" إن مصالح المراقبة التابعة له وقفت، خلال عمليات المراقبة الاعتيادية، على أن عينة من حصة لمنتوج كريات السردين التي تم إنتاجها بتاريخ 22 أكتوبر 2018 من قبل شركة AVEIRO MAROC غير مطابقة للشروط على المستوى الصحي.
وأضاف المكتب ذاته، في بلاغ صحافي توصلت به الجريدة، أنه "مباشرة بعد إبلاغها بالأمر، قامت الشركة المعنية بالسحب الكامل لهذه الحصة من مختلف زبنائها، بفضل نظام تتبع مسار المنتوج الذي تتوفر عليه".
وبالموازاة مع ذلك، يضيف البلاغ، "لم تظهر التحريات التي أجرتها مصالح "أونسا" لدى الشركة المذكورة وجود أي خلل بظروف التصنيع والتتبع والجودة. كما أظهرت التحاليل، التي أجريت على مجموعة كبيرة من العينات من منتجات العلامة التجارية Carle المصنعة من قبل هذه الشركة، مطابقتها لمعايير السلامة الصحية وأنها لا تشكل أي خطر على المستهلك".