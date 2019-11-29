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الرئيسية | مجتمع | "التهميش" يخرج معطلين إلى الاحتجاج في دمنات

"التهميش" يخرج معطلين إلى الاحتجاج في دمنات

"التهميش" يخرج معطلين إلى الاحتجاج في دمنات
ياسين أوشن
الجمعة 29 نونبر 2019 - 00:50

نظم معطلو مدينة دمنات بإقليم أزيلال، مساء أمس الخميس، مسيرة احتجاجية للمطالبة بفتح تحقيق نزيه في أوراق امتحانات مباراة التعليم المعلن عن نتائجها قبل أيام، ورفع التهميش والإقصاء عن المدينة.

ووفق الميلودي محمد، عضو اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان-فرع دمنات، فإن "المسيرة انطلقت من ساحة الجزيرة المسماة (ساحة المنيار) في اتجاه المجلس البلدي، وشارك فيها حوالي 80 فردا، للمطالبة بإعادة تصحيح أوراق الامتحان؛ لأن المئات من معطلي المدينة تم إقصاؤهم من المباراة"، وفق المصدر نفسه.

وتابع الميلودي، في تصريح لهسبريس، أن "هذه المسيرة الإنذارية، التي انطلقت مع الساعة السادسة وانتهت مع السابعة والنصف مساء، رُفعت بها شعارات من قبيل: "علاش جينا واحتجينا.. الوظيفة اللي بغينا"، و"ولادكم قريتوهم.. ولاد الشعب قصيتوهم".

وأوضح عضو اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان-فرع دمنات أن "المسيرة اختتمت بنداء إلى كافة المتضررين والمتضررات والهيئات السياسية والنقابية والحقوقية إلى الحضور في المسيرة الاحتجاجية الثانية يوم الجمعة على الساعة السادسة والنصف مساء أمام مسجد القصبة بدمنات".

وحاولت هسبريس نيل رأي المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بأزيلال، بخصوص الموضوع المتعلق بموضوع "إقصاء" معطلي دمنات من مباراة توظيف "أطر الأكاديميات"؛ غير أن كل المحاولات باءت بالفشل.

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