لجنة مركزية تحقق في مزاعم خروقات مباريات "أساتذة الأكاديميات"

هسبريس من الرباط

قالت مصادر من وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي إنه تقرر إيفاد لجنة مركزية للتحقيق في مزاعم خروقات في مباريات توظيف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية.

وأضافت المصادر ذاتها، في تصريح لهسبريس، أن التحقيقات ستشمل أربعة أقاليم هي مراكش، وتاونات، وسيدي قاسم، وسيدي بنور، وذلك لإزالة الشكوك حول ما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي.

وزارة التربية الوطنية نفت صحة الأخبار المتداولة بخصوص تصحيح 1000 ورقة فقط من ضمن 7000 بإقليم تاونات، وأكدت أن "هذا الأمر لا أساس له من الصحة، ومع ذلك تقرر إيفاد لجنة مركزية لإزالة الشكوك".

وكان العديد من النشطاء، ضمنهم المستشار البرلماني علي العسري، دعوا وزارة التربية الوطنية إلى فتح تحقيق في هذه الادعاءات والمزاعم، خصوصا أن "ما يروج خلق تذمرا كبيرا في صفوف المعنيين".

كما نفت المصادر ذاتها إقصاء الناجحين في الامتحانات الكتابية من اجتياز الاختبار الشفوي بأكاديمية تاونات.

وتشمل التحقيقات أيضا مزاعم "قبول أشخاص في مباراة التعليم بالتعاقد دون اجتيازهم للامتحانات الكتابية، وظهور أسمائهم ضمن الناجحين في الاختبارات الكتابية بأكاديمية الدار البيضاء".

جاء ذلك بعد حديث طالبة جامعية، في تصريحات صحافية، عن وجود اسمها ضمن الناجحين في امتحانات الكتابي المؤهلين لاجتياز الامتحان الشفوي دون تمكنها من الذهاب لاجتياز الامتحان الكتابي بسيدي بنور.

الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الدار البيضاء سطات أكدت بدورها أن "الأخبار المتداولة لا صحة لها"، مشيرة إلى أن "الاختبارات الكتابية مرت بأجواء عادية وباحترام تام للمساطر والإجراءات المعتمدة وطنيا، والتي تضمن تكافؤ الفرص والمصداقية".

وأوضحت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الدار البيضاء سطات، في بلاغ لها، أنها "استدعت اللجنة الجهوية المكلفة بالإشراف على هذه المباراة للتحري حول هذه الادعاءات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تأكد أن هذه الأخبار عارية عن الصحة".