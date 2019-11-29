نساء جماعة بوعرك يستفدن من ناد بدوار لغريبة

هسبريس من الرباط

تم افتتاح ناد نسوي بدوار لغريبة بجماعة بوعرك، التابعة ترابيا لعمالة إقليم الناظور، يدخل في إطار اتفاقية شراكة بين الجماعة والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية برسم سنة 2016.

المرفق الذي تم توطينه على قطعة أرضية اقتنتها جمعية التنمية الاجتماعية لغريبة، سيهتم بالتعليم الأولي، ويعطي دروسا في محو الأمية، ويقدم الدعم لتلاميذ المنطقة، ويوفر تكوينا في الإعلاميات، إلى جانب تكوين النساء في الخياطة.

وأشرف على افتتاح هذا النادي النسوي رئيس جماعة بوعرك، بحضور رئيس الدائرة، وممثلي قسم العمل الاجتماعي بعمالة الناظور، والسلطة المحلية، ورئيس جمعية "مبادرات للتربية والتكوين والتنمية البشرية" المكلفة بتسيير النادي، إلى جانب أعضاء المجلس الجماعي لبوعرك وفعاليات أخرى.