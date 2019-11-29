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الرئيسية | مجتمع | اتفاق بين مدريد والرباط يُعيد آلاف الأطفال المغاربة إلى أرض الوطن

اتفاق بين مدريد والرباط يُعيد آلاف الأطفال المغاربة إلى أرض الوطن

اتفاق بين مدريد والرباط يُعيد آلاف الأطفال المغاربة إلى أرض الوطن
هسبريس - عبد السلام الشامخ
الجمعة 29 نونبر 2019 - 19:00

المشاكل التي يُثيرها الأطفال المغاربة غير المصحوبين في إسبانيا لا تكادُ تنتهي؛ فلا المساعدات المالية التي برمجتها مدريد لإيقاف زحف المهاجرين أعطت أكلها، ولا الخيار الأمني الذي سلكه المغرب قلّل من تسلل المرشّحين للهجرة، وهو ما دفع مدريد إلى اتخاذ إجراءات جديدة ستعلن عنها بداية العام المقبل.

واستحوذت الهجرة غير الشرعية ووضعية الأطفال القاصرين الوافدين على إسبانيا غير المصحوبين بذويهم على المحادثات التي جمعت رئيس الحكومة الإسبانية بالنيابة، بيدرو سانشيز، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة.

ويبدو أنّ مدريد عازمة على إعادة الأطفال المغاربة الذين يعيشون حالة التّشرد في شوارع الجنوب الإسباني وبثغري مليلية وسبتة المحتلتين إلى وطنهم، خاصة بعد تزايد عددهم.

واعترفت الإدارة الإسبانية بخفوتِ موجات النزوح التي يكون منطلقها من شمال المملكة، خاصة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، بفضل الدّعم المالي والوسائل اللوجيستيكية التي قدّمتها للسلطات المغربية، لكنها في الآن ذاته عبّرت عن قلقها من تزايد عدد الأطفال المغاربة غير المصحوبين.

ووفقاً لإحصائيات منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، فإن عدد الأطفال المغاربة داخل تراب الجارة الشمالية يصل إلى 9000؛ أي ما يعادل 68 في المائة من المجموع الإجمالي للأطفال القاصرين الذين يوجدون في مراكز الرعاية والاستقبال بإسبانيا.

وكان مجلس الوزراء الإسباني قد وافق، في غشت الماضي، على مساعدة قدرها 32.3 مليون يورو للسيطرة على الهجرة غير النظامية. وتؤكّد السلطات الإسبانية أنّ "الوضع قد تحسّن، لكنه ما يزال غير كافٍ".

ووفقًا للبيانات الصادرة عن المفوضية الأوروبية، سجلت إسبانيا 23600 مهاجر من يناير إلى أكتوبر، أي أقل بنسبة 47٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وقال الحقوقي المغربي عبد الإله الخضري إنّ "إرجاع هؤلاء الأطفال إلى المغرب ستترتّبُ عنه مأساة في حقهم"، مضيفا: "لا أظن أن ترحيلهم سيدفعهم للعدول عن مغامرة القيام بالهجرة السرية مرة أخرى".

وأورد رئيس المركز المغربي لحقوق الانسان أنّ "هؤلاء الأطفال بعدما وطئت أرجلهم الأرض الإسبانية، فكأنهم أحيوا من جديد، لكن المشكل الكبير يكمن في حمل غالبيتهم لسلوكيات غير سوية، فضلا عن حالة التدفق التي جعلت أعدادهم في تزايد مستمر، مما يطرح تحديات أمنية كبيرة للجارة الشمالية".

وأقر الخضري بأنّ "هذا المشكل يمثّل معضلة حقيقية لكلا البلدين، وترحيلهم قد تترتب عنه انتهاكات في حق هؤلاء الأطفال"، داعياً إلى "البحث عن حلول مبتكرة وناجعة بدل الاكتفاء بترحيلهم وإعادتهم إلى الظروف نفسها التي ستدفعهم لا محالة لإعادة الكرّة من جديد".

وتؤكد التقارير الإسبانية أن غالبية الأطفال المغاربة يتسللون إلى إسبانيا عبر مدينتي سبتة ومليلية داخل تجويفات محدثة بسيارات تابعة لشبكات تهريب البشر، أو الاختباء في أسفل شاحنات النقل والتجارة التي تتنقل بين المملكتين، وتبقى أخطر طريقة هي المتمثلة في ركوب قوارب موت مهترئة إلى جانب المهاجرين البالغين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (15)

1 - السادمي الجمعة 29 نونبر 2019 - 19:19
كم هي جميلة جملة أرض الوطن... اتركوهم في اسبانيا فالوطن الحقيقي هو الدي يكررم الإنسان......
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2 - احمد الجمعة 29 نونبر 2019 - 19:20
أحسن خدمة سوف يقدمها المغاربة لبلدهم هي ان يتوقفو عن الإنجاب
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3 - جلال الجمعة 29 نونبر 2019 - 19:23
الدولة تتدخل لجلب اطفال يحلمون بعيش كريم في بلدان ديمقراطية في حين سمحت في الاف مغاربة في سجون ليبيا والعراق و سوريا وهم يعدمون في اليوم 100 مرة قبل ان يزورهم ملك الموت
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4 - MAN الجمعة 29 نونبر 2019 - 19:26
سلعة غير صالحة بالنسبة للاسبان لو كانت صالحة لاستثمرت فيها
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5 - الزلط والولاد الجمعة 29 نونبر 2019 - 19:27
ويبدو ان مدريد عازمة …. قالتها ليكم ام انكم تنجمون?القاصرون المغاربة تظلمو من والديهم لي مزاليط وتيولدو,تظلمو من وزارة الاسرة لي ما صالحة لوالو.مشكل بعض هؤلاء انهم يريدون المال ولايريدون الدراسة او تعلم حرفة في الدول الاوروبية,بحثا عن المال يسرقون او يبيعون المخدرات لمصلحة التجار الكبار,منذ يومين قتل قاصر مغربي ب Toulouse من طرف مزودهم الذي اعتقل قرب الحدود الاسبانية
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6 - خالد الجمعة 29 نونبر 2019 - 19:28
اذا كان هؤلاء الأطفال لا يحملون بطاقات هوية تثبت أنهم وصلوا لإسبانيا من المغرب وانهم من اب أو أم مغربي، فكيف للاسبان أن يثبتوا بدون شك أن هؤلاء الأطفال يجب إعادتهم إلى المغرب. وكيف للنضام المغربي قبولهم، ومن سوف يتكفل بهم؟
اسئلة وأين الأجوبة؟
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7 - Bob الجمعة 29 نونبر 2019 - 19:40
الأطفال مكانهم المدرسة
آش داهم لحريق
مرحبا بكم فبلادكم
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8 - adil الجمعة 29 نونبر 2019 - 19:41
رغم وجودي في اسبانيا ,هناك ارى العديد من الاطفال المغاربة وحتى البالغين منهم ,متسخين تائهين ,السرقة كل من اتى امامهم لايحترمون البلد المضيف, فان الشوارع اسبانيا مملوءة غير بالاطفال المغاربة لا يريدون الشغل ,حتى اصبحت اكره ان اقول بانني مغربي, المغربي في اوروبا معناه لص مجرم,
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9 - مسافر الجمعة 29 نونبر 2019 - 19:41
تتخيل دولة المغربية مثل الرجل القش امام الأدوال اخرى سمعا وطعة...
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10 - El facil الجمعة 29 نونبر 2019 - 19:45
على المغرب أن يكون حذراً، إذا أراد استقبال الأطفال الصغار الموجودين في سبتة ومليلية على الإسبان أن يرحلوهم الى مدريد أولا. وبعد ذلك يستقبلهم المغرب اما أن يستقبلهم من مليلية او سبتة فهو اعتراف ضمني باسبانية مليلية وسبتة. وهذا غير صحيح. الأ طفال الصغار المغاربة الموجودين في مليلية وسبتة فهم في مدنهم المغربية. على الإسبان ان يرحلوا الى ما وراء البحر.
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11 - Dr stone الجمعة 29 نونبر 2019 - 19:45
مع الأسف سيعادون إلى البلاد التي تم فيه سرقة حقهم في العيش الكريم. رغما دالك سيعاودون الكرة في كل مرة. حتى يتغير حال البلاد والعباد
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12 - Y.adel الجمعة 29 نونبر 2019 - 19:45
ان تأكد الخبر فسينزل كالصاهقة على من هم هناك و من هم هنا يحلمون بالهروب من هذه البلاد ههههههه
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13 - واو الجمعة 29 نونبر 2019 - 19:46
مشرملين المستقبل ان تركناهم بدون اهتمام .
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14 - مامادو الجمعة 29 نونبر 2019 - 19:47
شرطي أوروبا وحامي حماها جعل بلده جحيما وسجنا لا يطاق كلما فر منه أحد يعاد ليدخل فيه من جديد ويعيش فيه الموت البطيء في البطالة واليأس وانعدام الكرامة
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15 - محمود الجمعة 29 نونبر 2019 - 19:47
إعادة آلاف الأطفال إلى أرض الوطن شيء
جميل و هي من صميم مسؤولية الحكومة المغربية سواء كانوا على الأراضي الأوروبية أو في أرض الوطن أما أن يكون إعادتهم مقابل إعانات مالية فذلك يعتبر إتجار في البشر لو قام بها شخص عادي لتوبع قضائيا لماذا النيابة العامة في وطننا التي تعتبر نفسها مستقلة لا تتابع الحكومة المغربية بتهمة الإتجار في البشر.
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