"سيدي حماد".. خاتن تقليدي يتأبط مقصا لتصويب "ذكورة الأطفال"

ياسين أوشن

على الرغم من التطور التكنولوجي والانفجار المعلوماتي اللذين شهدهما العالم في العقدين الأخيرين بالخصوص، وما نجم عنهما من تطور للطب بآلياتها ووسائله وتجهيزاته الحديثة بشكل ملحوظ، فإنه لا يزال القِبلة المفضلة للآباء الراغبين في ختان أبنائهم عندما يحين الوقت لذلك بطريقة تقليدية.. إن الحديث هنا عن "الشريف سيدي حماد"، المعروف بمناطق الأطلس المتوسط والكبير الشرقي بالخصوص، بمهارته التي لا يجاريه فيها أحد في الختان بطريقة كلاسيكية، بصفته سليل أسرة شهيرة بالختان بكل احترافية.

ولد سيدي حماد بدوار أيت شعاو علي التابع لجماعة سيدي يحيى أويوسف قيادة تونفيت إقليم ميدلت في يناير 1960، وهو ابن المتوفى "الشريف سيدي با"، خاتِن المئات بل الآلاف من رجال اليوم بمختلف مناطق المغرب لمدة تزيد عن 40 سنة.

بدوره، ختن "سيدي حماد" ما يفوق ألف طفل منذ بداية ممارسته الختان قبل 30 سنة، بعدما علمه والده الطريقة الواجب اتباعها لتمر العملية بشكل سليم.

طيلة ثلاثة عقود، لم يرتكب "الشريف سيدي حماد" أي خطأ يستوجب تدخل الطب لإنقاذ الطفل أو ما شابه ذلك، إذ كل العمليات التي أشرف عليها كانت ناجحة، على الرغم من الوسائل التقليدية التي يعتمد عليها.

تعود بدايات "سيدي حماد" في مجال الختان إلى سنوات شبابه، لما كان يرافق والده، فيراقب كيف يمارس "حرفته" بكل ما تحمله كلمتا الإتقان والمهارة من معنى، وأول عملية له كانت مع طفلي إحدى أخواته، إذ شرع في إعذار الطفل الأول تحت إشراف وتوجيه ومراقبة والده إلى أن تمت العملية بنجاح؛ غير أنه لما حل دور الطفل الثاني، تركه والده لمباشرة الختان لوحده حتى يعتاد على الأمر بمفرده، فمر الختان الثاني هو الآخر على أكمل وجه. وأمله هو الآخر أن يحمل أبناؤه المشعل لمواصلة ممارسة هذه "الحرفة" التي باتت تقلّ في جبال الأطلس.

لدى سيدي حماد عشرة أبناء، 6 بنات و4 ذكور؛ حسن، محمد، ميمون، حدو، حادة، زينب، عائشة، حفيظة، رابحة، سعيدة. وتعتمد الأسرة في معيشتها على الفلاحة بالدرجة الأولى والماشية، من أجل ضمان القوت اليومي، إلى جانب ما يحصل عليه من الآباء بعد عملية الختان.

وفي هذا الصدد، يقول سيدي حماد في تصريح لهسبريس: "لا أشترط مقابلا ماديا معينا، بل أكتفي بما يقدمه لي الأب، لاستحضاري الوضع الاجتماعي لكل أسرة، على اعتبار أن القناعة كنز؛ وفي حالات أطفال الأرامل الأيتام، فأختنهم مجانا وفي سبيل الله".

شهرة سيدي حماد لا تقتصر على مناطق إقليم ميدلت فقط، بل إنه تلقى الدعوة من أسر من مدن أطلسية أخرى عديدة، إلى جانب مداشر وقرى نائية مختلفة، إذ منها التي يشد الرحال إليها بالدابة، نظرا إلى وعورة التضاريس، ومنها التي تكون الطريق إليها سالكة فيسافر إليها عبر وسيلة نقل، إلا أنه مع تساقط الثلوج وانقطاع الطرقات تزداد المتاعب وتتضاعف المحن، فيؤجل العمليات إلى حين فتح الطرقات واستئناف السير والجولان.

ومن بين الطرائف التي وقعت لـ"الطبيب الكبير"، كما يصفه الأهالي في المنطقة، أنه ذات يوم صادف شابا يرغب في الزواج، إلا أنه لم يختن بعد، فسأل أحد الفقهاء عن جواز قرانه، فأجابه بأن زواجه سيكون ناقصا إن لم يعذر، ولما سأله "الشريف" هل بمقدوره تحمل ألم الختان، أجابه بالإيجاب؛ وبمجرد الانتهاء من العملية، قام على قدميه وغادر المكان كأن شيئا لم يقع.

كما أن سيدي حماد ختن أطفالا في فترات عمرية مختلفة؛ لكن السن المناسبة للإعذار، وفق سيدي حماد، هي "ألا يتجاوز سنتين، بالضبط من اليوم السابع بعد ميلاده إلى حدود شهرين، وإلا على الأب أن يؤجل العملية إلى ما بعد سنتين، لكي لا يؤلم الطفل نفسه وهو يحبو ويعلب".

وعن طريقة الاشتغال، يردف سيدي حماد، "أعقم المقص أولا كإجراء احترازي درءا للفيروسات، ثم يُحضر إلي الطفل، فأرشه بالدواء، ثم أختنه وأنا أداعبه حتى لا يحس بألم المقص، وفي ما بعد أرشه مجددا بدواء خاص، وأضع له حفاظته ثم أقدمه لوالده، الذي يحمله بدوره إلى والدته، التي تنتظر فلذة كبدها، ثم تبدأ عملية الاحتفال بأهازيج وأغان أمازيغية حسب خصوصيات كل منطقة".

ولمعرفة رأي أبناء المنطقة في ''الشريف''، يقول حسن العكيوي، فاعل جمعوي بالمنطقة، "بالإضافة إلى كون عمي حماد خاتن ماهر لا يشق له غبار، فهو متميز أيضا في باقي المهن التي يزاولها، كالنجارة والنقش والبناء التقليد".

وأورد العكيوي، في تصريح لهسبريس، قائلا: "عاشرت عمي حماد لحول بأكمله عندما كنت أزاول مهنة التدريس بمدرسة القرية التي ينحدر منها، وقد لمست فيه روح الدعابة والكلام الموزون والصدق والكرم".

وزاد الفاعل الجمعوي نفسه: "العم حماد رجل متشبث بأرضه أيما تشبث، كيف لا وهو الذي طوّع تلالا جرداء وصيّرها جنانا غناء تضم مختلف الأشجار المثمرة؛ وعلى رأسها التفاح والجوز الهندي (الگرگاع)، الذي حطم فيه (الجوز الهندي) الرقم القياسي المحلي بأزيد من 500 شجرة. باختصار، عمي حماد رجل عصامي مبدع وفذ؛ ذكاؤه الاجتماعي ومهارة أنامله وحسه المرح كلها مؤهلات جعلت منه رجلا متميزا".