"الفراغ السّياسي والاجتماعي" يُطلق عنان تعبيرات احتجاجية شبابية

هسبريس - عبد السلام الشامخ

من أغنية "عاش الشّعب" التي حصدت ملايين المشاهدات إلى تيفو "الغرفة 101" الذي حملته الجماهير الرياضية في مقابلة كروية، يواصلُ الشّباب المغربي خلقَ الحدث برفْضهِ الواقع السّياسي والاجتماعي، عبر إنتاجهِ لتعبيرات جديدة تنهلُ من ثقافة شعبية هامشية بعيدة عن المؤسّسات والفضاءات الرّسمية.

ويلجأ الشّباب المغربي إلى خلق مساحات إبداعية خارج النّسق الرّسمي، عبر الاستثمار في المواقع الاجتماعي التي باتت تسمح بتوجيه الرّسائل والتّعبير عن همومه؛ وهو ما أدى إلى بروز تيارات شبابية رافضة للسّياسات العامة في البلاد، وأخرى تنطلقُ من ما باتَ يعرف بفن الشّارع خارج البنية الرسّمية من أجل توجيه رسائل سياسية تعبّر عن طموحات الشّباب.

وسجّل بعض الشّباب من هواة "الرّاب" أغنية "عاش الشعب" التي تمكنت من حصدِ ملايين المشاهدات في ظرفٍ زمني قياسي، وهي أغنية سياسية بكلمات جريئة تنتقد الوضع العام في البلاد؛ بينما حمل جمهور فريق الرجاء الرياضي البيضاوي لكرة القدم في مباراة الديربي لافتة تحمل شعار "الغرفة 101"، في إشارة إلى غرفة التعذيب الواردة في رواية "1984" الشهيرة لجورج أورويل.

ومع توالي مظاهر الاحتجاج الجديدة في المغرب، دعت أحزاب تنتمي إلى الأغلبية والمعارضة إلى "ضرورة الاهتمام بالشعارات والتعبيرات الجديدة التي باتت تؤثث فضاءات الشّباب، خاصة تلك التي تحمل رسائل قوية تستهدفُ الطّبقة السياسية والدولة".

وقال نوفل البعمري، المحامي والناشط الحقوقي، إنّ "الأمر لا يتعلّق بتعبيرات جديدة؛ ومن يتجه نحو هذا التحليل فهو إما مفصول عن الشباب، وإما غير قادر على قراءة تاريخ الشباب والشبيبة المغربية وتعبيراتهم الثقافية الفنية والموسيقية التي ظلوا من خلالها يعبرون عن هوياتهم المتعددة ثقافيا وطبقيا واجتماعيا".

وأضاف البعمري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: "نحن أمام تطور فئوي لهذه الشريحة والفئة المجتمعية، نحن أمام تعبيرات تتجدد بتجدد روح الشباب المغربي، على الرغم من أن مطالبه على العموم لم تتغير: مطلب الحق في حياة كريمة، الحق في الشغل وتعليم جيد، ومطلب الاستماع إليه... الذي تغير هو السياق السياسي والتاريخي، سواء للمغرب دولة ومؤسسات أو للشباب نفسه".

ويرى المحامي والناشط الحقوقي أنّ "اختلاف السياق أدى إلى اختلاف الوعي الثقافي، بالتالي انعكس على طريقة التعبير؛ لكن أدواته هي نفسها الاحتجاج، الموسيقى، الفن، ملاعب الكرة"، قبل أن يتساءل: "لماذا لم يتم استيعاب هذه الفئة داخل مؤسسات الدولة والأحزاب؟ لماذا ظلت خارج البنية المؤسساتية الرسمية وغير الرسمية؟".

جدوى هذه الأسئلة، حسب المصرح لهسبريس، هو "ناتج على كون الدولة حاولت استيعابه داخل المؤسسة التشريعية، من خلال كوطا الشباب؛ لكن عندما لاحظت أنها تحولت إلى أداة للريع الحزبي وبناء علاقات زبونية تنظيمية وعائلاتية ازداد سخطه، وانعكس على منسوب الثقة لديه اتجاه المؤسسات المنتخبة واتجاه الأحزاب السياسية، بالتالي الممارسة أفرغت مبادرات الدولة رغم جديتها".

وينطلق المحامي ذاته من الصراعات التي تعيشها الأحزاب والتنظيمات النقابية والمدنية، حيث حوّلت الشباب إلى مجرد حطب وقود لها، ليؤكد "فقدان الشباب ثقته فيها وفي هذه التنظيمات"، مبرزاً أنّ "وضعية دور الشباب التي أصبحت مهجورة، وغير قادرة على خلق فضاء حر ثقافي، يكون ملجأ للشباب للتنفيس عن ذاته، والتعبير عن هويته الثقافية".

كل هذا زكى لدى فئة الشباب "فكرة البحث عن تعبيرات خارج المؤسسات، عن فضاءات غير رسمية؛ وهو ما خلق معه ما يعرف بفن الشارع، الفن والموسيقى الموجود بقوة خارج البنية الرسمية؛ بل تحول هذا النوع من التعبير الثقافي للشباب إلى إعلان عن رفض لوضعيته الاجتماعية والثقافية وعن رغبة في التغيير والتعبير الحر"، يشدّد المحامي البعمري.