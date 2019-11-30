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كُتّاب وآراء
أكاديمية فاس توضح بشأن تصحيح امتحانات للتعاقد
فندت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة فاس مكناس أن يكون مركز التصحيح بمديرية إقليم تاونات صحح ألف ورقة فقط من مجموع سبعة آلاف ورقة، تهم مترشحي مباراة توظيف الأساتذة أطر الأكاديميات خلال دورة نونبر الجاري، كما يروج في مواقع التواصل الاجتماعي.
وأمام هذا الوضع، أكدت الأكاديمية، في بلاغ لها تتوفر هسبريس على نسخة منه، أن "عملية تصحيح أوراق الإنجاز لمترشحي مباراة توظيف الأساتذة أطر الأكاديميات، تخضع لنفس المعايير الصارمة التي تخضع لها أوراق مترشحي امتحانات البكالوريا وغيرها، وفق دليل مسطري وطني من حيث السرية والدقة".
وزادت الأكاديمية أنه "يتم تجميع أوراق الإنجاز بالمركز الجهوي للامتحانات بفاس، والتي بلغت 77268 ورقة تحرير، حيث ترقم بشكل سري ويتجدد توزيعها على مراكز تصحيح غير تابعة للمديريات التي ينتمي إليها المترشح".
وأكد البلاغ نفسه أن "عملية التصحيح تسهر عليها كفاءات منتقاة لهذه الغاية، تحت إشراف تسلسلي صارم، يبدأ برؤساء مراكز التصحيح، وينتهي بالمراقبين الوطنيين، مرورا بالمراقبين الجهويين، والمديرين الإقليميين، ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين".
كما أوضحت الأكاديمية أنه "بمديرية تاونات تم تصحيح أوراق 5285 مترشحة ومترشحا، أي ما يصل مجموع الأوراق المصححة إلى حوالي 26425 ورقة إنجاز، أشرف عليها منسق إقليمي، بحضور مراقب وطني في اليوم الثاني من عملية التصحيح".
وفي هذا السياق، أدانت الأكاديمية "مثل هذا الادعاءات المغرضة والكاذبة، خاصة أن بعض المتفاعلين معها اتخذوها مطية سهلة لأهداف شخصية ضيقة مكشوفة".
وأكدت الأكاديمية أنها "لن تسمح بأن تذهب المجهودات المبذولة من لدن كافة أطر التربية والتكوين بالجهة، ومختلف السلطات الجهوية والإقليمية سدى، بفعل طائش معزول لمن يريد الإساءة وترويج الكذب والبلبلة"، مشيرة إلى أنها سترفع هذا الملف إلى النيابة العامة ليأخذ مجراه القانوني.