24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|1
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:40
|08:11
|13:21
|15:59
|18:22
|19:42
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- معاشات البرلمانيين
- محاكم سعودية تباشر أحكاما أجنبية بملايين الريالات
- نجمة السينما ناوُمي واتس توزّع الابتسامات في ساحة "جامع الفنا"
- طيران الاحتلال الإسرائيلي يقصف موقعا شمال غزة
- الرجاء يستقبل الترجي التونسي .. والوداد ضيف "العاصمة الجزائري"
الطلبة يتصدرون موجات الاحتجاج بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا (5.00)
محامون يقودون أكبر احتجاج ضد خروقات التبليغ وتحديد الجلسات (5.00)
- بايتاس: السلطة لا تقدم هدايا لـ"الأحرار" .. وجهات تستهدف أخنوش - (101)
- نادي الرجاء يفتتح دوري أبطال إفريقيا بهزيمة أمام الترجي في البيضاء - (93)
- العثماني: السياسيون يرأفون بالعباد .. والملك يقود استقرار البلاد - (87)
- هكذا فوتت "باب دارنا" شققا "وهمية" .. و40 مليارا خسائر "مؤقتة" - (66)
- الرميد يُسوغ "العلاقات الرضائية" و"أكل رمضان" في الأماكن المغلقة - (40)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
مركز حقوقي يؤازر سكانا في مواجهة قائد بالرباط
أورد المركز المغربي لحقوق الإنسان أن مجموعة من سكان كيش الأوداية بدوار غمرة واشياظمة وحي البستان بالرباط يشتكون "من التصرفات غير القانونية واللامسؤولة الصادرة عن قائد بحي البستان".
وقال المركز الحقوقي، في بلاغ توصلت به الجريدة الإلكترونية هسبريس، إن القائد لجأ إلى تقديم شكاية ضد السكان لدى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالرباط بدعوى عرقلة إنجاز مشروع.
وعبر التنظيم عن تضامنه اللامشروط مع ذوي الحقوق بدوار غمرة واشياظمة وحي البستان إثر التهديدات التي تعرضوا لها من طرف القائد، مجددا التأكيد على أن أراضي الكيش ضواحي الرباط هي في ملكية جماعة كيش الأوداية ذات الرسم العقاري عدد R/22747، ولا وصاية لوزارة الداخلية عليها كما هو منصوص عليه في المادة 16 من ظهير 1919 المتعلق بتنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات وضبط تدبير الأملاك الجماعية وتفويتها.
وأدان المركز المغربي لحقوق الإنسان أسلوب التهديد والتضييق والتصرفات الاستفزازية الذي تلجأ إليها السلطات لإجبار ذوي الحقوق على التنازل عن حقوقهم المكفولة بالقانون، مطالبا المسؤولين بفتح حوار جاد ومسؤول مع ذوي الحقوق؛ وذلك من أجل إيجاد حلول مرضية ومنصفة في التعويض عن أراضيهم تفعيلا لمضامين الخطابات الملكية.