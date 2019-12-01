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مركز حقوقي يؤازر سكانا في مواجهة قائد بالرباط

مركز حقوقي يؤازر سكانا في مواجهة قائد بالرباط
هسبريس من الرباط
الأحد 01 دجنبر 2019 - 04:40

أورد المركز المغربي لحقوق الإنسان أن مجموعة من سكان كيش الأوداية بدوار غمرة واشياظمة وحي البستان بالرباط يشتكون "من التصرفات غير القانونية واللامسؤولة الصادرة عن قائد بحي البستان".

وقال المركز الحقوقي، في بلاغ توصلت به الجريدة الإلكترونية هسبريس، إن القائد لجأ إلى تقديم شكاية ضد السكان لدى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالرباط بدعوى عرقلة إنجاز مشروع.

وعبر التنظيم عن تضامنه اللامشروط مع ذوي الحقوق بدوار غمرة واشياظمة وحي البستان إثر التهديدات التي تعرضوا لها من طرف القائد، مجددا التأكيد على أن أراضي الكيش ضواحي الرباط هي في ملكية جماعة كيش الأوداية ذات الرسم العقاري عدد R/22747، ولا وصاية لوزارة الداخلية عليها كما هو منصوص عليه في المادة 16 من ظهير 1919 المتعلق بتنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات وضبط تدبير الأملاك الجماعية وتفويتها.

وأدان المركز المغربي لحقوق الإنسان أسلوب التهديد والتضييق والتصرفات الاستفزازية الذي تلجأ إليها السلطات لإجبار ذوي الحقوق على التنازل عن حقوقهم المكفولة بالقانون، مطالبا المسؤولين بفتح حوار جاد ومسؤول مع ذوي الحقوق؛ وذلك من أجل إيجاد حلول مرضية ومنصفة في التعويض عن أراضيهم تفعيلا لمضامين الخطابات الملكية.

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