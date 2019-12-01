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كُتّاب وآراء
"المبادرة" تزيل "الجلالة" من عيون فقراء بوزان
وافقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بوزان على اتفاقية شراكة بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومجلس الإقليم، تقضي بتنظيم قافلة طبية لإزالة المياه البيضاء (الجلالة) لفائدة ساكنة دار الضمانة والنواحي.
ووفق العربي المحرشي، رئيس المجلس الإقليمي، فإن هذه المبادرة خصص لها اعتماد مالي إجمالي يقدر بـ360000 درهم، ساهمت فيها "المبادرة" بمبلغ 120000 درهم، في وقت ساهم المجلس الإقليمي لوزان بـ240000 درهم على مدى ثلاث سنوات.
وستوفر هذه الشراكة خدمات طبية مختصة في طب وجراحة العيون لفائدة ساكنة الجماعات الترابية بالإقليم، منها إزالة المياه البيضاء (الجلالة)، وتصحيح البصر وغيره من الخدمات التي ستعزز العرض الصحي، كما ستساهم في تقريب التطبيب من ساكنة الإقليم الجبلي.