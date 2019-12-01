24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|1
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:40
|08:11
|13:21
|15:59
|18:22
|19:42
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- توقعات أحوال الطقس اليوم الأحد في المغرب
- مركز حقوقي يؤازر سكانا في مواجهة قائد بالرباط
- درك تزنيت يفكك عصابة متخصصة في السرقات
- نفاد أدوية السل يفتح "مواجهة ساخنة" بين حقوقيين ووزارة الصحة
- "المبادرة" تزيل "الجلالة" من عيون فقراء بوزان
بركة ينتقد "بطء" وتيرة الإصلاحات أمام سرعة التحديات التكنولوجية (5.00)
الطلبة يتصدرون موجات الاحتجاج بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا (5.00)
- نادي الرجاء يفتتح دوري أبطال إفريقيا بهزيمة أمام الترجي في البيضاء - (132)
- بنكيران: فرص الشغل موجودة في المغرب لكن "ماكايْنش اللّي يخدم" - (123)
- منصات رقمية تقطع الطريق أمام سماسرة الساعات الإضافية للعلوم - (66)
- وكيل الملك: ضبط مخدرات عند إيقاف مول الكاسكيطة - (63)
- الرميد يُسوغ "العلاقات الرضائية" و"أكل رمضان" في الأماكن المغلقة - (56)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
برلماني يطالب بإلغاء تسمية عقد النكاح ويَعتبره إهانة للمرأة المغربية
انتقد جمال بنشقرون كريمي، النائب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، تسمية عقد الزواج بعقد النكاح، ذاهبا إلى القول إن فيها إهانة للمرأة، لأنها تحمل دلالات جنسية، وتكرّس سيادة السيطرة الذكورية.
بنشقرون طالب، خلال مداخلة له في ندوة نظمتها منظمة بدائل للطفولة والشباب، بشراكة مع وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، حول تزويج القاصرات، بتغيير اسم عقد النكاح إلى عقد الزواج، قائلا: "هذه التسمية إهانة للمرأة ويجب أن تُزال".
الرأي الذي عبّر عنه بنشقرون أثار اعتراض الحبيب غازي، رئيس اللجنة العلمية للمجلس الجهوي لعدول استئنافية الرباط، إذ قال إنّ النكاح في اللغة هو العَقد، وهو من المعاني والألفاظ المشتركة، موضحا أن القاعدة تقول بتقديم الحقيقة على المَجاز.
نقطة أخرى أثارت جدلا بين النائب البرلماني بنشقرون ورئيس اللجنة العلمية للمجلس الجهوي لعدول استئنافية الرباط، تتعلق بعدم إجراء الخبرة الطبية على القاصرات لتحديد سنّهن قبل تزويجهن، إذ قال بنشقرون إنّ هذه الخبرة "لا تتم في حالات كثيرة، وإذا تمّت لا تُجرى وفق قواعد مضبوطة".
وردّ الحبيب غازي بالقول: "هذا غير صحيح، حين ننصب اللفيف العدلي لتحديد سن الراغب في الزواج، واش غير كيجيو الشهود وكنسجلو داكشي اللي كيقولو؛ هذه تفاهات وتقوُّل على مهنة العدول، على الأقل الواحد يسوّل ليكون على بيّنة"، مضيفا: "لا نقوم بتحديد السن إلا بناء على شهادة طبية".
وشكك النائب البرلماني جمال بنشقرون كريمي في مصداقية شهادات الخبرة الطبية والاجتماعية التي تنصّ مدوّنة الأسرة على ضرورة إجرائها قبل الإذن للقاصر بالزواج، قائلا إنّ الشهادة الطبية "يقوم بها طبيب عاد، بينما المفروض أن تكون شهادة شاملة، فيها فحص جسدي وتحليل نفسي".
وبلهجة ساخرة واصل بنشقرون انتقاده للشهادات الطبية المسلّمة للقاصرين الراغبين في الزواج، قائلا: "كيعطيوهم جوج وريقات كيتّكتبو بفرنسية بحال الشينوية، وكيمشيو يتزوجو بهم".
القاضي عبد الحميد مبركي، عضو المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب، قال، تعليقا على كلام النائب البرلماني جمال بنشقرون، إنّ القضاة لا يمكن أن يأذنوا بتزويج أي قاصر إلا إذا كان الملف مستوفيا لجميع الوثائق، ومنها الخبرة الاجتماعية والطبية، قبل أن يستدرك: "الإشكال هل تلك الخبرة تُجرى، فعلا، على النحو المطلوب أم لا؟".
ورغم أنّ مدونة الأسرة حددت سنّ الأهلية للزواج في 18 سنة، فإنّ تركها هامشا لتزويج القاصرين بناء على تقدير القضاة يطرح إشكالا، خاصة في ظل عدم تحديد السنّ الأدنى لتزويج القاصرين، ما يجعل القضاة يبنون تقديرهم على اجتهادات شخصية، حسب القاضي مبركي، الذي أوضح: "نقوم بالاستماع إلى الفتاة القاصر، وبمجرد أن تبكي أثناء الاستماع إليها نقول إنها غير قادرة على الزواج، وإذا صرحت بأنها غير راغبة في الزواج، وبأنه فُرض عليها من طرف والديها نقوم بتعليل رفض عدم الإذن لها بالزواج بمبررات كالرغبة في مواصلة الدراسة وغيرها..دون أن نخبر وليّ أمرها بعلّة قرار الرفض".
المشاركون في ندوة منظمة بدائل للطفولة والشباب أجمعوا، باستثناء الحبيب غازي، رئيس اللجنة العلمية للمجلس الجهوي لعدول استئنافية الرباط، على ضرورة التنصيص على تحديد سن الزواج في 18 سنة، دون أي إمكانية لتزويج مَن هم تحت هذه السن.
في هذا الإطار قالت حياة مشتان، رئيسة جمعية صوت المرأة الأمازيغية، التي قدمت خلاصات دراسة ميدانية أنجزتْها الجمعية حول تزويج القاصرات، إنّ تزويج القاصرين في المغرب "ظاهرة مؤنثة ولا تمس الذكور إلا في حالات نادرة جدا".
ووفق المعطيات التي كشفتها الدراسة فإنّ تسعين في المائة من زيجات القاصرات تتم في البادية، وعشرة في المائة فقط في المدينة؛ "وهذا يعني أن هناك استغلالا لهذه الفئة الهشة أصلا، التي تتحدر من أسر فقيرة، وتكريسا للهوة الفاصلة بين الأطفال وبين الدولة، التي عليها أن تتخذ تدابير وإجراءات لحماية الأطفال، لكنها غائبة في هذا الجانب".
وذهبت مشتان إلى القول إنّ القاصرات اللواتي يتمّ تزويجهن يتعرضن للاستغلال الجنسي، وأردفت بأنّ نسبة كبيرة من زيجات القاصرات تنتهي بالفشل، ما يدفعهن إلى الخروج إلى الشارع لامتهان الدعارة أو أساليب عيش أخرى، من أجل إعالة أنفسهن، وأطفالهن، في حالِ أنجبن.
بدوره قال محمد النحيلي، رئيس منظمة بدائل للطفولة والشباب، "إن تزويج القاصرات هو انتهاك لحقوق الطفل، والضحايا دائما هم الفقراء"، مضيفا: "يجب القطع مع كل التبريرات العاطفية التي يُعلّل بها الإبقاء على تزويج القاصرات"؛ بينما وصف جمال بنشقرون هذا النوع من الزواج بـ"سوق النخاسة"، وبأنه "اغتصاب للطفلات البريئات".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (57)
قال الحق تبارك وتعالى: وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ [النساء:3].
بالله عليكم يا بارلمانيين....كتدشدو 4 مليون في الشهرمن أموال الشعب باش تكلموا لينا على النكاح و الحيض....الله يعطينا وجهكم.....
- عكاشة لخديم .
النكاح هو الزواج ماشي ممارسة الجنس أيا عقول الجنس
قرا القران وشوف موضع كلمة النكاح و شرحها
هاد البرلمانيين احسن حاجة يبقاو ناعسين
Sir go do some real work or find another job
نَكَحَتِ الْمَرْأَةُ : تَزَوَّجَتْ فهي ناكِحٌ ، وناكِحَةٌ
وقوله عز وجل : الزاني لا ينكح إلا زانية أَو مشركة والزانية لا ينكحها إِلا زانٍ أَو مشرك ؛ تأْويله لا يتزوج الزاني إِلا زانية ، وكذلك الزانية لا يتزوجها إِلا زان
هذا الشخص الذي يطالب بتغيير كلم النكاح فقد تجاوز الحد، الله يهديه ويرد به إلى الطريق المستقيم.
المغرب في خطر . الله يحفظنا في ديننا
لا افهم لمادا هؤلاء البرلمانيين يحشرون انفسهم في مساءل شرعية بنص القران و السنة عوض ان تتكلم في هاته المسالة نريد منك ان تناقش موضوع المعاشات و الامتيازات للبرلمانيين و الوزراء و البطالة و مساءلة الحكومة و محاسباتها على كل شاردة و واردة.انا لا ارى ضرر في تسمية العقد بالنكاح لان الله قال انكحوا متنى و تلات و اربع و لما قال كدلك الشيخ لسيدنا موسى سانكحك احدى بناتي.دعواا الدين في مكانه و تفرغوا لما هو اهم و شكرا.
دبا غير إيقلينا هاذ العبقري ماذا سيستفيد الشعب من هذه البادرة الشادة بغض النظر على ماتعنه كلمت عقد النكاح التي لا تخص المرأة و حدها بل الرجل و المراة جمعا و النكاح هي عملية جنسية مشتركة بين الرجل و المرأة
تجرأت على عقود الزواج وكأنك تهدف إلى إلغائها خدمة لاجندة العلمنة والماسونية وضرب لبنة المجتمع اي الاسرة....
الأولى بكم أن تتحرى وتفتي في العقود الاقتصادية والمالية وعقود الشغل وغيرها كثير ....
إمرأة متعلمة قوية الشخصية تستطيع أن تقول لا عندما تريد، إمرأة تفتخر بأبنائها وسط محيطها، أما زواج القاصرات فدعه لجمعيات المجتمع المدني لأن الناس صوتت لك لتنقل صوتها إلى المؤسسة التشريعية وتناقش مستقبل الأمة، فالدولة تعطيك راتبا وتقاعدا لهذا الغرض، فلا تبخسوا السياسة أكثر من هذا،