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كُتّاب وآراء

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الرئيسية | مجتمع | برلماني يطالب بإلغاء تسمية عقد النكاح ويَعتبره إهانة للمرأة المغربية

برلماني يطالب بإلغاء تسمية عقد النكاح ويَعتبره إهانة للمرأة المغربية

برلماني يطالب بإلغاء تسمية عقد النكاح ويَعتبره إهانة للمرأة المغربية
هسبريس - محمد الراجي
الأحد 01 دجنبر 2019 - 19:00

انتقد جمال بنشقرون كريمي، النائب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، تسمية عقد الزواج بعقد النكاح، ذاهبا إلى القول إن فيها إهانة للمرأة، لأنها تحمل دلالات جنسية، وتكرّس سيادة السيطرة الذكورية.

بنشقرون طالب، خلال مداخلة له في ندوة نظمتها منظمة بدائل للطفولة والشباب، بشراكة مع وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، حول تزويج القاصرات، بتغيير اسم عقد النكاح إلى عقد الزواج، قائلا: "هذه التسمية إهانة للمرأة ويجب أن تُزال".

الرأي الذي عبّر عنه بنشقرون أثار اعتراض الحبيب غازي، رئيس اللجنة العلمية للمجلس الجهوي لعدول استئنافية الرباط، إذ قال إنّ النكاح في اللغة هو العَقد، وهو من المعاني والألفاظ المشتركة، موضحا أن القاعدة تقول بتقديم الحقيقة على المَجاز.

نقطة أخرى أثارت جدلا بين النائب البرلماني بنشقرون ورئيس اللجنة العلمية للمجلس الجهوي لعدول استئنافية الرباط، تتعلق بعدم إجراء الخبرة الطبية على القاصرات لتحديد سنّهن قبل تزويجهن، إذ قال بنشقرون إنّ هذه الخبرة "لا تتم في حالات كثيرة، وإذا تمّت لا تُجرى وفق قواعد مضبوطة".

وردّ الحبيب غازي بالقول: "هذا غير صحيح، حين ننصب اللفيف العدلي لتحديد سن الراغب في الزواج، واش غير كيجيو الشهود وكنسجلو داكشي اللي كيقولو؛ هذه تفاهات وتقوُّل على مهنة العدول، على الأقل الواحد يسوّل ليكون على بيّنة"، مضيفا: "لا نقوم بتحديد السن إلا بناء على شهادة طبية".

وشكك النائب البرلماني جمال بنشقرون كريمي في مصداقية شهادات الخبرة الطبية والاجتماعية التي تنصّ مدوّنة الأسرة على ضرورة إجرائها قبل الإذن للقاصر بالزواج، قائلا إنّ الشهادة الطبية "يقوم بها طبيب عاد، بينما المفروض أن تكون شهادة شاملة، فيها فحص جسدي وتحليل نفسي".

وبلهجة ساخرة واصل بنشقرون انتقاده للشهادات الطبية المسلّمة للقاصرين الراغبين في الزواج، قائلا: "كيعطيوهم جوج وريقات كيتّكتبو بفرنسية بحال الشينوية، وكيمشيو يتزوجو بهم".

القاضي عبد الحميد مبركي، عضو المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب، قال، تعليقا على كلام النائب البرلماني جمال بنشقرون، إنّ القضاة لا يمكن أن يأذنوا بتزويج أي قاصر إلا إذا كان الملف مستوفيا لجميع الوثائق، ومنها الخبرة الاجتماعية والطبية، قبل أن يستدرك: "الإشكال هل تلك الخبرة تُجرى، فعلا، على النحو المطلوب أم لا؟".

ورغم أنّ مدونة الأسرة حددت سنّ الأهلية للزواج في 18 سنة، فإنّ تركها هامشا لتزويج القاصرين بناء على تقدير القضاة يطرح إشكالا، خاصة في ظل عدم تحديد السنّ الأدنى لتزويج القاصرين، ما يجعل القضاة يبنون تقديرهم على اجتهادات شخصية، حسب القاضي مبركي، الذي أوضح: "نقوم بالاستماع إلى الفتاة القاصر، وبمجرد أن تبكي أثناء الاستماع إليها نقول إنها غير قادرة على الزواج، وإذا صرحت بأنها غير راغبة في الزواج، وبأنه فُرض عليها من طرف والديها نقوم بتعليل رفض عدم الإذن لها بالزواج بمبررات كالرغبة في مواصلة الدراسة وغيرها..دون أن نخبر وليّ أمرها بعلّة قرار الرفض".

المشاركون في ندوة منظمة بدائل للطفولة والشباب أجمعوا، باستثناء الحبيب غازي، رئيس اللجنة العلمية للمجلس الجهوي لعدول استئنافية الرباط، على ضرورة التنصيص على تحديد سن الزواج في 18 سنة، دون أي إمكانية لتزويج مَن هم تحت هذه السن.

في هذا الإطار قالت حياة مشتان، رئيسة جمعية صوت المرأة الأمازيغية، التي قدمت خلاصات دراسة ميدانية أنجزتْها الجمعية حول تزويج القاصرات، إنّ تزويج القاصرين في المغرب "ظاهرة مؤنثة ولا تمس الذكور إلا في حالات نادرة جدا".

ووفق المعطيات التي كشفتها الدراسة فإنّ تسعين في المائة من زيجات القاصرات تتم في البادية، وعشرة في المائة فقط في المدينة؛ "وهذا يعني أن هناك استغلالا لهذه الفئة الهشة أصلا، التي تتحدر من أسر فقيرة، وتكريسا للهوة الفاصلة بين الأطفال وبين الدولة، التي عليها أن تتخذ تدابير وإجراءات لحماية الأطفال، لكنها غائبة في هذا الجانب".

وذهبت مشتان إلى القول إنّ القاصرات اللواتي يتمّ تزويجهن يتعرضن للاستغلال الجنسي، وأردفت بأنّ نسبة كبيرة من زيجات القاصرات تنتهي بالفشل، ما يدفعهن إلى الخروج إلى الشارع لامتهان الدعارة أو أساليب عيش أخرى، من أجل إعالة أنفسهن، وأطفالهن، في حالِ أنجبن.

بدوره قال محمد النحيلي، رئيس منظمة بدائل للطفولة والشباب، "إن تزويج القاصرات هو انتهاك لحقوق الطفل، والضحايا دائما هم الفقراء"، مضيفا: "يجب القطع مع كل التبريرات العاطفية التي يُعلّل بها الإبقاء على تزويج القاصرات"؛ بينما وصف جمال بنشقرون هذا النوع من الزواج بـ"سوق النخاسة"، وبأنه "اغتصاب للطفلات البريئات".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (57)

1 - رضوان الأحد 01 دجنبر 2019 - 19:10
يسموه وقيلة عقد التدبير المفوض هههه
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8
2 - ههههههه الأحد 01 دجنبر 2019 - 19:11
راه عيب صحيح حيث أن المغاربة عندهم فهم خاص بهم
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-2
3 - ابن سوس المغربي الأحد 01 دجنبر 2019 - 19:13
بزاف الحوايج خاصهم يتبدلو في هذا الوطن، انا معه يجيب تغيير هذا الإسم المشين بإسم يحفظ العزة والكرامة لنساء بلدنا الإسم الذي يجيب ان يكتب هو عقد قران عقد زواج
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-5
4 - العابث الأخير في هذا القرن الأحد 01 دجنبر 2019 - 19:13
ماهذا يا هذا أأنت أفصح من القرآن الكريم قريبا سنسمع المساواة في الإرث حاسب نفسك قبل أن تحاسب. ... المتوجين المتوجات ههه
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7
5 - عبد المجيد الأحد 01 دجنبر 2019 - 19:14
تفاهة المواضيع وتفاهة المسؤولين... ما الإهانة في كلمة " النكاح "، فالكل يعرف لماذا يتزوج الرجل والمرأة من أجل النكاح. لا حول ولا قوة إلا بالله، مجتمع تافه.
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10
6 - ولد البلاد الأحد 01 دجنبر 2019 - 19:14
باركا من الهضرة الخاوية و الجهل ....راه كلمة النكاح مدكورة في القرآنالكريم....
قال الحق تبارك وتعالى: وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ [النساء:3].
بالله عليكم يا بارلمانيين....كتدشدو 4 مليون في الشهرمن أموال الشعب باش تكلموا لينا على النكاح و الحيض....الله يعطينا وجهكم.....
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14
7 - عكاشة لخديم . الأحد 01 دجنبر 2019 - 19:14
قال تعالى في محكم التنزيل وهو اصدق القائلين بعد اعوذ بالله السميع العليم وسلطانه القديم من شياطين الانس والجن اجمعين : * وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۗ .* صدق الله مولانا العظيم .

- عكاشة لخديم .
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9
8 - Nizar الأحد 01 دجنبر 2019 - 19:14
فحال فحال الله يرزق غير الصحة والرزق.
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4
9 - lahcen الأحد 01 دجنبر 2019 - 19:15
لاادري لماذا يصوت الشعب المغربي على هؤلاء المعتوهين الذين لايفقهون في اللغة العربية شيئا يبتغون العلمانية وليس لهم القدرة على اعلانها
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10 - غير داير الأحد 01 دجنبر 2019 - 19:16
انصحك سير فهم المصطلح عاد تكلم
النكاح هو الزواج ماشي ممارسة الجنس أيا عقول الجنس
قرا القران وشوف موضع كلمة النكاح و شرحها
هاد البرلمانيين احسن حاجة يبقاو ناعسين
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11 - مرحبا الأحد 01 دجنبر 2019 - 19:16
لأنه لا يفقه شيئا في لغة الضاد العجيبة. النكاح في اللغة هو الزواج وليس الممارسة الجنسية كما يقول عامة الناس. كلمة عقد زواج كلمة صحيحة ومن يريد ركوب موجة المرأة المسلمة عليه أن يقر لها بحقوقها التي أقرها الشرع والقانون بدل الهردقات.
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14
12 - brahim الأحد 01 دجنبر 2019 - 19:17
عقد النكاح مذكور في القرآن الكريم
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11
13 - عمر زعراوي الأحد 01 دجنبر 2019 - 19:18
اقول للسيد البرلماني المحترم أن النكاح في الدين وفي القرآن الكريم يعني الزواج و يمكنه استشار الفقهاء في الدي بالعالم أجمع وسوف يتأكد من دلك ...
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11
14 - Said الأحد 01 دجنبر 2019 - 19:18
ممكن تسميته عقد زواج ، أما ان كانت التسمية تسيء الى المرأة فهي أيضا إهانة الى الرجل الذي بدوره يشكل طرفا من العقد . بعض الأفكار يمكن ان تطرح و تناقش دون لزوم ركوب موجة الإساءة للمرأة
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2
15 - منياري الأحد 01 دجنبر 2019 - 19:18
كاين البنت اللي عندها 14سنة وهي قد امها الى مزوجوهاش والديها ترجع ليهم بالدراري والقاضي يعرف ما يريد فهاد الشهر فاحدى المحاكم القاضي عندوا 18 اذن بزواج القاصر رفض 17 وطلب واحد بعد دراسة دقيقة على الحالة عاد وافق منبقاوش غير نتكلموا وعقد النكاح هو عقد الزواج فالتعريف فاللغة والقران
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1
16 - ام مغربيه مهمومة الأحد 01 دجنبر 2019 - 19:18
النكاح كلمة ش عية ليس فيها أي اهانة لنا ما يهيننا هو انتم سرقتم حق قي كامرأة مغربية سرقتم خيري و مالي انا زوجة و ام على سنة الله و رسوله و جمعني بزوجي عقد نكاح المصيبة هي اغتصاب حقوقي من طرف البرلمانيين تبيعون و تشترون على ظهري و تشت ون بخيري عقارات لكم و لذ يكم في اسبانيا.... البرلمانيين من يهين المرأة المغربية تلك التي لم تجد لها سكن. تلك التي تزوجت البرلمان و تخلى عنها و استعمل السلطة و حتى النفقة لا يدفعها لها و أصبحت عاهرة لتأكل أولاده لانه غير معترف بهم الإهانة هي ذلك الراتب الذي تتقاضاه و انت ام تفتح لي مجال لا سع رزقي تاخذ راتبك و انت لا تعطي عليه مقابل سوى الهضرة الله يحفظ المغرب منكم اتركنا عليكم لا يحق لكم الحديث عنا و لا اي برلمان و لا برلمانية دعاء المغربيات يلحقكم أينما ذهبتم و لنا لقاء يوم الحساب ان شاء الله و عاش الملك و ندعو ملكنا ان يخلصنا منكم يا أحذية الغرب انشري يا هسبريس من فضلك
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3
17 - عبدو من السويد الأحد 01 دجنبر 2019 - 19:19
لم يجد هذا الذي من المفروض ان يدافع عن مصالح الشعب الحقيقية مثل الحق في الشغل والتعليم والصحة والحياة الكريمة للمواطنين ليطالب به سوى تغيير كلمة عقد النكاح، الم يعلم ان هذه الكلمة موجودة في القرآن لقوله تعالى:" وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ ۚ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۖ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (221). أم أن هذا البرلماني لديه مشاريع اخرى لتغيير الكلمة في القرآن كذلك لانها لا تعجبه؟
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18 - marrroki pure الأحد 01 دجنبر 2019 - 19:20
النكاح مذكور في كتاب الله،وهو لايقلل أبدا من شأن المرأة،بل هو ينطبق على الإثنين،النكاح يلزم الطرفين،لاداعي للبحث عن أشياء واهية
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19 - ابو زياد الأحد 01 دجنبر 2019 - 19:20
فليطالب بإلغاء القرآن الكريم لأن هده التسمية وردت في القرآن أعجب من جرأتكم على الله وحلمه عليكم
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20 - مغربي الأحد 01 دجنبر 2019 - 19:20
السي البرلماني ما بقى ما يدار عندكم ؟ البرلمان يدافع عن المواطنين وعن محنهم وانتم تخترعون لهم قضايا جديدة لا تغني ولا تسمن من جوع . لأن المرحلة الانتخابية على الطريق الكل اي البرلماني يخرج لنا بقصيدة ليتها كانت كدلك للاشهار فقط بأنني موجود. .
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21 - عزالدين لعيون الأحد 01 دجنبر 2019 - 19:20
المرأة تهان في ضيعات الفلاحية وفي المعامل وفي معابر سبتة ومليلية.واءمامة المستشفيات وفي الجبال ولامناتق الناءية .لمادة لا يعتو الحقوق المرأة الأرملة ولمطلقة والتي ليس لها موعيل
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22 - chraibi الأحد 01 دجنبر 2019 - 19:20
Another useless Politician that tries to deflect people attention from real Problems in morocco: Corruption, injustice, bad education, very bad health system.
Sir go do some real work or find another job
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23 - أبو الخير الأحد 01 دجنبر 2019 - 19:21
السلام عليكم بعدا شفت هاد الأيام كلشي راكب على الموجة ديال المرأة مغنيين ممثلين برلمانين جمعيات كلشي باغي يدير فيها زعمة راسو زوين
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24 - جلال الحلبي ايطاليا الأحد 01 دجنبر 2019 - 19:21
هناك العديد من العدول من يكتب عقد الزواج وهم كثر وخاصة صغار السن أعني بهم الجدد بينما العدول كبار السن يكتبونه عقد النكاح بل حتى النطق بهذه الجملة لم تعد الآن واقتصرت على جملة ( ازوجك ابنتي على سنة الله ورسوله ) ولهذا بالأخ البرلماني لم يجد موضوع لمناقشته سوى اعتراضه عل هذه الجملة التي لم تعد ينطق بها اصلا انتهت مواضيع للنقاش ذاخل البرلمان ....
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25 - بدر الوزاني الأحد 01 دجنبر 2019 - 19:21
الرجل جاهل باللغة العربية فالنكاح في العربية لا يطلق على الجنس بل على الزواج
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26 - تَزَوَّجَهَا الأحد 01 دجنبر 2019 - 19:21
نَكَحَ الْمَرْأَةَ : تَزَوَّجَهَا / النساء آية 25 فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ ( قرآن )
نَكَحَتِ الْمَرْأَةُ : تَزَوَّجَتْ فهي ناكِحٌ ، وناكِحَةٌ

وقوله عز وجل : الزاني لا ينكح إلا زانية أَو مشركة والزانية لا ينكحها إِلا زانٍ أَو مشرك ؛ تأْويله لا يتزوج الزاني إِلا زانية ، وكذلك الزانية لا يتزوجها إِلا زان
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27 - كاشف الأحد 01 دجنبر 2019 - 19:21
عياقة الانتخابات بدات تبان ....كتقرب الانتخابات كيبداو بحال هدا الجاهل (النائب البرلماني) تفقه في الدين أوجد براهين لبغيتي تتكلم أو تناقش في الدين ...اولا صيبتو البرلمان بحال الجوطية لي جا باغي يبيض وجهو على الدين باش يشفر ميزانية الدولة و فلوس الدراوش والشعب
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28 - YOUSSEF الأحد 01 دجنبر 2019 - 19:22
هذه الندوة تعبر عن رأي واحد لجهة معينة تمثل قلة قليلة من المجتمع وتحاول فرض رأيها على الشعب المغربي ، يطالبون بالحرية الفردية في الجنس ويطالبون بمنع هذه الحرية في الزواج ، اليس الزواج في سن معين اختيارا فرديا ، كذلك هولاء يرفضون استضافة أصحاب الرأي المخالف لأنهم أصحاب حجج ضعيفة واهية ، أما عن زواج القاصر فلم تقدم لحد الان نسب صحيحة عن نجاحه او فشله مقارنة مع الزواج في سن الرشد وهم لن يقوموا بهذه الدراسة لانهم يعرفون نتائجها مسبقا فربما تكون نسبة نجاح الزواج في سن مبكر أعلى من نسبة نجاحه في سن متأخرة
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29 - abd الأحد 01 دجنبر 2019 - 19:22
عوض متنوضو وتخدم ا لبلاد وتزيدو بيها لقدام باقيين تشادو بيناتكم على اتفه التفاهات راه خاصك تعرف مامعنى النكاح فاللغة العربية عاد تهضر راه النكاح هو الزواج ماشي الجنس
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30 - tms الأحد 01 دجنبر 2019 - 19:22
هناك قضايا اجتماعية و اقتصادية منها الصحة و التعليم و هم مطالب جميع المغاربة الذين صوتوا عليكم و أولى بالمناقشة قبل التطرق الى التسميات...فلتسمي أنت الصحة و التعليم كما تريد و لكن قم باصلاحها....و ضربو فالمعقول باراكا من البحث على البوووووز buzzzz
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31 - عمرو حوتي الأحد 01 دجنبر 2019 - 19:22
الأستاذ البرلماني زعمة راك قارئ وربما قريتيه في كثير من الآيات القرءانية فانكحوا ما طاب لكم من النساء كذلك هناك فإذا نكحتم النساء وهناك آيات كثيرة تعني الزواج وليس الجماع ولكن ما فيها باس يكتبو العدول عقد الزواج بدل من عقد نكاح على حسب الأمية والجهل الذي يسكن عقول الكثير . لهذا أقول لك تحياتي على هاذ الملاحظة
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32 - haron الأحد 01 دجنبر 2019 - 19:23
و المواطنون يطالبون منكم الرحيل والغاء البرلمان وترك الشعب يدير اموره بنفسه لانكم لا تعرفون سوى النباح وتربية الكروش من اموال الشعب
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33 - مواطن الأحد 01 دجنبر 2019 - 19:23
يجب القطع نهائيا مع تزويج القاصرات. وجعل سن الزواج في 18 سنة بدون اية إمكانية لتجاوزه
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34 - Salé Ahmed الأحد 01 دجنبر 2019 - 19:23
السلام، نقاشكم مهتما بأمور ثانوية وتصحيحات لا تجني ربحا إلا ضياع الوقت . المرجو الإهتمام بالمشاكل المطروحة ألا وهي : التعليم ، الصحة وكذا تشغيل المعطلين .
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35 - noredine الأحد 01 دجنبر 2019 - 19:24
كلمه النكاح كون هي كيف ما كنقول مكانش الله ايدكرها في القرآن الكريم و السلام احنا نكدبوا كلشي ألا القرآن لهوا كلام الله .والسلام
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36 - مصطفى الوجدي الأحد 01 دجنبر 2019 - 19:24
كلمة النكاح كلمة قرآنية وردت في كثير من الآيات.
هذا الشخص الذي يطالب بتغيير كلم النكاح فقد تجاوز الحد، الله يهديه ويرد به إلى الطريق المستقيم.
المغرب في خطر . الله يحفظنا في ديننا
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37 - فرنسا الأحد 01 دجنبر 2019 - 19:24
النكاح مذكور في القرآن الكريم...أنت لا تساوي و لو جناح بعوضة !!! حسبي الله ونعم الوكيل شكرا هسبريس
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38 - مغربي الأحد 01 دجنبر 2019 - 19:25
السلام
لا افهم لمادا هؤلاء البرلمانيين يحشرون انفسهم في مساءل شرعية بنص القران و السنة عوض ان تتكلم في هاته المسالة نريد منك ان تناقش موضوع المعاشات و الامتيازات للبرلمانيين و الوزراء و البطالة و مساءلة الحكومة و محاسباتها على كل شاردة و واردة.انا لا ارى ضرر في تسمية العقد بالنكاح لان الله قال انكحوا متنى و تلات و اربع و لما قال كدلك الشيخ لسيدنا موسى سانكحك احدى بناتي.دعواا الدين في مكانه و تفرغوا لما هو اهم و شكرا.
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39 - ameur الأحد 01 دجنبر 2019 - 19:25
سبحان الله البرلمانيين دبالنا يجتهدون و يعملون بجد و اجتهاد في كل شيء إلا فيما هم مكلفون به من طرف الشعب
دبا غير إيقلينا هاذ العبقري ماذا سيستفيد الشعب من هذه البادرة الشادة بغض النظر على ماتعنه كلمت عقد النكاح التي لا تخص المرأة و حدها بل الرجل و المراة جمعا و النكاح هي عملية جنسية مشتركة بين الرجل و المرأة
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40 - لعراسي الأحد 01 دجنبر 2019 - 19:25
أتعجب من هؤلاء البرلمانيين حادقين إلا في تحريف كلام الله في القرآن، مع أن الله تعالى قال وانكحوا ما طاب لكم من النساء. أما في ما يتعلق بأكلهم أموال الشعب المقهور بتقاعد لا يستحقونه وبتهربهم من الضرائب هذا حلال عليهم لا يناقشونه أبدا إنما يناقشون الأشياء التافهة التي لا تسمن ولا تغني من جوع.
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41 - خالد من هناك الأحد 01 دجنبر 2019 - 19:25
تصرف على الانتخابات التشريعية ملايين الدراهم من أموال الشعب المغربي لنختار نواب يعدونا وعود نطالب بها من قبيل تنمية الاقتصاد و توفير فرص الشغل و الامن و لكن حين يتحصل النوام على الكراسي يضيعون وقتهم و وقتنا في مطالب شخصية خارجة من مبادئهم و قناعاتهم الشخصية التي هي في الغالب بعيدة عن الشعب و لا تمثل احد أولوياته. دعيناكم لله يا خائنوا الامانة.
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42 - noureddine الأحد 01 دجنبر 2019 - 19:26
عقد النكاح مشترك بين الرجل والمرأة والنكاح اذا كان على سنة الله ورسوله ليس فيه اهانة للطرفين 《وانكحوا ماطاب لكم من النساء.....》انظروا إلى المشاكل التي يتخبط فيها المجتمع من شغل وامية وتعليم.
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43 - المهاجر الأحد 01 دجنبر 2019 - 19:26
ان تثير هذا الموضوع هو اهانة الى المراءة و الحهل بالشيء هو اهانة لصاحبه اي اهانة هذه كلمة النكاح مذكورة في القراءن ومعناها الزواج لا اعرف كيف تفسرها انت عقد النكاح معناه عقد الزواج اللغة العربية المعنى يكون لها كلمات كثيرة والله اعلم
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44 - Room 101 الأحد 01 دجنبر 2019 - 19:27
عليه أن يطالب بالغاء ريع البرلمانين و الوزراء
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45 - غ.ب الأحد 01 دجنبر 2019 - 19:27
كيف اهانة للمراة؟ عقد النكاح هو بين الرجل و المرأة...ينبغي للنائب ان يتخلى اولا عن عقد ذكوريته و ان يراجع ذاته و طريقة تفكيره...النكاح يخص الرجل و المرأة و لا يفهم بالمعنى الدارج المغربي " واحد يفعل كذا في امرأة..." هذه عقلية مغربية...و اما عقد النكاح فمعناه الزواج و هو يخص الرجل و المرأة اي ان المرأة تكتب عقد نكاح بصفتها امراة مع الرجل و العكس صحيح... و ليس نكح بالمعنى الدارج المغربي....
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46 - ملاحظ الأحد 01 دجنبر 2019 - 19:27
تفتقت ذاكرتك يا سيادة النائب المحترم في هذه الفترة فقط وتفتحت عيونك على هذا العقد اي عقد النكاح وهو "الميثاق الغليظ" عند الله والذي يربط بين الذكر والأنثى ....ولم تتفتح ذاكرتك على باقي العقود الدنيوية والتي بموجبها يستغل الإنسان العامل في المعامل والمصانع والشركات وأماكن الشغل التي تعددت ....والتي بموجبها يستغل الإنسان ايما استغلال .....ناهيك عن العقود التي يبرمها الشعب علانية مع المنتخبين ونواب الأمة... والتي ما إن يصل إلى مبتغاه حتى ينقلب على تلك العقود ويتنكر لها بل ينقضها تماما وبموجبها يستحل النهب والسرقات ويشرع داخل قبة البرلمان هذا النهب بموجب نصوص قوانين (الأراضي السلالية نموذجا وعقود تزويد المواطنين بالمحروقات وعقود.....)
تجرأت على عقود الزواج وكأنك تهدف إلى إلغائها خدمة لاجندة العلمنة والماسونية وضرب لبنة المجتمع اي الاسرة....
الأولى بكم أن تتحرى وتفتي في العقود الاقتصادية والمالية وعقود الشغل وغيرها كثير ....
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47 - mouhajir الأحد 01 دجنبر 2019 - 19:28
واش عقد النكاح غادي وكلنا الخبز راه الشعب خاصو المستشفيات والمدارس وانتما تتخلقو في الخزعبلات لتلهية الشعب
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48 - النكاح هو الزواج الأحد 01 دجنبر 2019 - 19:28
سيدي العزيز لا فرق بين مصطلحي النكاح و الزواج و مصطلح النكاح اقوى و هو الوارد في القران الكريم...ادعوك لقراءة سورة النساء لتتاكد بنفسك كما ان الزواج لا يصلح الا بايحاءات جنسية لانها غريزة جنسية طبيعية اودعها الله فينا...حتى ان الله احل المعاشرة في ليل رمضان رافة بعباده.
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49 - المصطفى الأحد 01 دجنبر 2019 - 19:28
وما قوله في حديث رسول الله صل الله عليه وسلم، تنكح المرأة لأربع...الى آخر الحديث ، إذا ذهبنا في سياق كلامه فهل نقول أن رسول الله صل الله عليه وسلم أهان المرأة؟؟!! سبحان الله، يدعون أنهم انصفو المرأة وهم أشد من ظلمها
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50 - عبد الرحمان ايت قاسي الأحد 01 دجنبر 2019 - 19:29
ربما يجهل صاحبنا أن النكاح هو الزواج
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51 - عبد الهادي الأحد 01 دجنبر 2019 - 19:30
ليكن في علم البرلماني ان تسمية عقد نكاح أزلت وأصبحت عقد زواج قلب على شي حاجة اخرى
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52 - Fatim-zahra الأحد 01 دجنبر 2019 - 19:30
صراحة انا لا اريد الدخول في هذه النقاشات, لانها صراحة مخجلة و فيها نوع من قلة الحياء, و لكن اجدني مضطرة, لان المراة يتم ابعادها عمدا من هذه النقاشات بالدخول في اشياء تحت الحزام. النكاح في اللغة العربية القديمة هو الزواج اما ما تعنيه فهو الوطئ, و النكاح حتى اذا كان يرمز للعشرة الزوجية فهو ليس اهانة للمراة, لماذا يكون الجنس في اطار الزواج اهانة للمراة?! هذا يعبر عن عقليتك انت, ان ممارسة الجنس اهانة, و لكن هي ركيزة من ركائز الزواج, فلا زواج بدون علاقة جنسية, حتى في الدول المتقدمة, يعتبر الزواج بدون جنس باطل. التقدميين يعتبرون العلاقات الجنسية الرضائية العابرة حرية فردية و النكاح في اطار الزواج اهانة للمراة. و لكن انتم احرار غيروا الاسم اذا شئتم, نحن لسنا مجبرين على استعمال اللغة الدينية في العقود عموما.
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53 - حسبي الله منكم الأحد 01 دجنبر 2019 - 19:30
بدلا من طرح الحلول للاولويات تنبشون وتجترون نفس السلسلة مثل الحريات ناقشو التعليم الصحة الشغل التنمية ناقشو هموم المغاربة قومو بجولات في الاحياء الفقيرة والمهمشة والقرى النائية لتعريفة حقيقة المغرب رغم وصل اليه من تقدم في المدن الكبرى
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54 - الحسن الأحد 01 دجنبر 2019 - 19:30
أيها الجاهل،من خلال مطالبتك هذه يتبين أنك لاتقرأ القرآن.فالله عز وجل هو الذي سماه بعقد النكاح.إقرأ قوله تعالى: (ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله).
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55 - القنيطري الأحد 01 دجنبر 2019 - 19:30
هل يلقب بعقد النكاح أو عقد المنكوحة ليكون إهانة ؟؟ هذا البرلماني يسبح في الجهال لأنه يجهل أن كلمة النكاح تعني الزواج في الإسلام هذا الجاهل يترجم هذه الكلمة بالكلام شارع سبحان الله برلماني يجهل ثقافته!!! فيه أميين برلمانيين وفيه جهلة وفيه خدام الثقافة اليهودية الصليبية
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56 - خالد F الأحد 01 دجنبر 2019 - 19:31
شخصيا أشعر بالإهانة عندما أسمع les femmes mulets ، بل حتى أن أحدهم سبني يوما ما بها، أما تسمية عقد النكاح فمردها إلى الطابع الديني الذي تتمتع به مؤسسة الزواج في الإسلام، وأشعر بالإهانة عندما تستغيث إمرأة مغربية ( قادتها لقمة العيش إلى بلدان الخليج ) بملك البلاد ليخرجها من ظلم زوج أو مشغل يستغلها، أشعر بالإهانة عندما أرى بعض الأفلام الوثائقية عن فترة الحماية الفرنسية للمغرب التي تصور بعض نساء القبائل المغربية خاصة في الجبال وحالها لم يتطور بالشكل الذي يجب أن يكون :
إمرأة متعلمة قوية الشخصية تستطيع أن تقول لا عندما تريد، إمرأة تفتخر بأبنائها وسط محيطها، أما زواج القاصرات فدعه لجمعيات المجتمع المدني لأن الناس صوتت لك لتنقل صوتها إلى المؤسسة التشريعية وتناقش مستقبل الأمة، فالدولة تعطيك راتبا وتقاعدا لهذا الغرض، فلا تبخسوا السياسة أكثر من هذا،
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57 - متتبع . الأحد 01 دجنبر 2019 - 19:32
هذا دليل واضح على ان حزب الكتاب لا يفتح كتاب الله . العيب ليس فيك وانما في من صوت عليك لتصل الى القبة . التصويت امانة وسوف نسأل عليه غدا .
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