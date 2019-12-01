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كُتّاب وآراء
مديرية الأمن الوطني تستقبل "الشرطي الصغير"
استقبلت المديرية العامة للأمن الوطني الطفل ياسر الخوخي، الذي سبق أن عبر عن حبه الشديد للشرطة وعن حلمه أن يصبح رجل أمن تابعا لمديرية مراقبة التراب الوطني.
وتمت مرافقة الطفل في جولة تعريفية بمختلف مصالح وأقسام ولاية أمن الدار البيضاء، كما تم تسليمه زيا رسميا خاصا بعناصر الأمن الوطني.
وكان الطفل ياسر، البالغ من العمر سبع سنوات، والذي يدرس بالقسم الثاني ابتدائي، ظهر في فيديو على جريدة هسبريس الإلكترونية وهو يرتدي زيا للأمن الوطني ويستظهر فصول الدستور المغربي التي يحفظها، موردا أن قدوته هو عبد الحق الخيام، رئيس الممكتب المركزي للأبحاث القضائية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (10)
تحية تقدير واحترام للطفل وأسرته ومديرية الامن