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الرئيسية | مجتمع | مديرية الأمن الوطني تستقبل "الشرطي الصغير"

مديرية الأمن الوطني تستقبل "الشرطي الصغير"

مديرية الأمن الوطني تستقبل "الشرطي الصغير"
هسبريس من الرباط
الأحد 01 دجنبر 2019 - 15:05

استقبلت المديرية العامة للأمن الوطني الطفل ياسر الخوخي، الذي سبق أن عبر عن حبه الشديد للشرطة وعن حلمه أن يصبح رجل أمن تابعا لمديرية مراقبة التراب الوطني.

وتمت مرافقة الطفل في جولة تعريفية بمختلف مصالح وأقسام ولاية أمن الدار البيضاء، كما تم تسليمه زيا رسميا خاصا بعناصر الأمن الوطني.

وكان الطفل ياسر، البالغ من العمر سبع سنوات، والذي يدرس بالقسم الثاني ابتدائي، ظهر في فيديو على جريدة هسبريس الإلكترونية وهو يرتدي زيا للأمن الوطني ويستظهر فصول الدستور المغربي التي يحفظها، موردا أن قدوته هو عبد الحق الخيام، رئيس الممكتب المركزي للأبحاث القضائية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - paysagiste de bouznika الأحد 01 دجنبر 2019 - 15:11
بادرة طيبة تستحق التنويه.اللهم حقق لهذا الطفل أحلامه كاملة ولجميع ابناء المسلمين.
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62
2 - فاتحة الأحد 01 دجنبر 2019 - 15:15
الله يوفقوا ألي فيه الخير ليه و لهاد البلاد الكريمة
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46
3 - khalid الأحد 01 دجنبر 2019 - 15:18
يجب ان يعتنى بالأطفال و الاستماع اليهم و الأخذ بايديهم من اجل استخراج كل ما لديهم من مواهب و أحلام
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4 - Immigre الأحد 01 دجنبر 2019 - 15:18
Bonne action de la part des responsables de la sûreté nationale de Casablanca gravo
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26
5 - نوفل الأحد 01 دجنبر 2019 - 15:20
Bonne initiative de la sûreté nationale
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23
6 - المصطفى الأحد 01 دجنبر 2019 - 15:21
بادرة طيبة تشجع على غرس قيم المشاعر الوطنية الصاقة والنبيلة وكدا زرعها في أجيال المستقبل
تحية تقدير واحترام للطفل وأسرته ومديرية الامن
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11
7 - عبد الجليل الأحد 01 دجنبر 2019 - 15:23
اللهم وفقه و حقق له أحلامه يا رب
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7
8 - محمد الأحد 01 دجنبر 2019 - 15:25
جميل جدا ان نبعث الرو ح في احلام صغارنا،ان نمد هم بالقوة من الواقع،خطوة حسنة و نقطة تحتسل لمديرية الامن الوطني.د
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5
9 - عصام الأحد 01 دجنبر 2019 - 15:35
أذكر السيد الوالد على أن التربية والتعليم أساس المجتمع،لذا وجب عليه أن يحرص على تحقيق حلم ابنه الصغير وذلك عبر الولوج لأسلاك هذه الإدارة من بابها الواسع.أتمنى له التوفيق في دراسته،وحصوله على أعلى الرتب ليستطيع ولوج الأمن الوطني ابتداء من سلك الضباط.حلم سيتحقق بإذنه تعالى،فالرغبة موجودة ولم بتبقى إلا التوجيه والتوجيه الجيد.ضابط إن شاء الله.
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6
10 - متطوع في المسيرة الخضراء الأحد 01 دجنبر 2019 - 15:36
حفظك الله يابني حب الأوطان من الإيمان الأمن الوطني مسؤولية الجميع شيبا وشباب
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7
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