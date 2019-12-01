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الرئيسية | مجتمع | بنكيران: فرص الشغل موجودة في المغرب لكن "ماكايْنش اللّي يخدم"

بنكيران: فرص الشغل موجودة في المغرب لكن "ماكايْنش اللّي يخدم"

بنكيران: فرص الشغل موجودة في المغرب لكن "ماكايْنش اللّي يخدم"
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الأحد 01 دجنبر 2019 - 16:00

في الوقت الذي تؤكد فيه معطيات رسمية عدم قدرة مناصب الشغل المحدثة على امتصاص نسبة البطالة المرتفعة، قال عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة السابق، إن فرص الشغل موجودة في المغرب "لكن ما كايْنشْ اللّي يْخدمْ".

وفي خروج إعلامي مثير، اليوم الأحد، أضاف بنكيران، أمام مجموعة من الشباب أعضاء في جمعية أطلس للتنمية، أن فكرة عدم وجود فرص شغل غير صحيحة، موردا: "بزّافْ دْيالْ الناس كيقولوا ما كايناش الخدمة، لكن في الحقيقة راه ما كاينش اللي يخدم".

وتابع الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية أن "من يبذل مجهودا ويشتغل بتفان فهو دائماً مطلوب للعمل"، داعيا الشباب إلى "التوكل على الله لكسب رزقهم من خلال القيام بمشاريع استثمارية وليس بالضرورة انتظار وظيفة عمومية".

واعتبر بنكيران، في حديثه، أن التكوين لا يكون فقط خلال المسار التعليمي، داعيا الشباب إلى تكوين أنفسهم بأنفسهم، خصوصا في المجالات التي يودون الاشتغال فيها.

وأعطى بنكيران مثالاً على ذلك بالقيادي في حزب العدالة والتنمية مصطفى الخلفي، الذي قال عنه إنه "لم يسبق له أن اشتغل في أي وظيفة، ومنذ أن كان طالبا وهو يجتهد ويبحث ويثابر في دراسته"، موردا أن "الخلفي ماشي عبقري لكن قوته الشخصية مصدرها البحث الذي كان يقوم به بجدية كبيرة".

وتابع المتحدث أن وزير الدولة الراحل عبد الله باها هو من اقترح استوزار الخلفي في حكومة العدالة والتنمية الأولى، لكن بنكيران كان رأيه أن "الرجل ما زال صغيرا، قبل أن يبصم على كفاءة في تدبير القطاع الحكومي الذي كلف به".

بنكيران استغرب تخلي رئيس الحكومة الأمين العام لحزب العدالة والتنمية الحالي، سعد الدين العثماني، عن مصطفى الخلفي خلال التعديل الحكومي الأخير، وقال: "الخلفي غادر الحكومة بطريقة غير مفهومة، لكن بطبيعة الحال هناك أمور ليست في محلها، وْراهْ بايْنةْ دابا".

بنكيران وهو يدعو الشباب إلى العمل بالجدية والمصداقية، قال: "أشك واشْ شي واحدْ يبذل مجهودْ ويْتمكنْ من شي موضوع أو قطاع وْميْلقاشْ مكان دْيالو فيه".

وعاد المصدر ذاته إلى الحديث عن سياق معارضته لخروج حزب العدالة والتنمية في تظاهرات حركة 20 فبراير سنة 2011، وأوضح أن قراره ذاك "جاء بسبب ضبابية المطالب التي كانت مرفوعة وقتها وعدم وجود جهة سياسية واضحة تتحمل مسؤولية هذا الحراك".

واستطرد بنكيران قائلا: "وَخّا مطالب كانت عادية لكن اللي دْعا للتظاهر مكانْشْ معروف وحتى مسار الاحتجاج ماوضْحوهْشْ، في وقت كانت فيه المنطقة من حولنا تغلي ونسمع أخبار سقوط الرؤساء الواحد تلو الآخر".

ويرى بنكيران أن موقف حزبه عدم الخروج في تظاهرات 20 فبراير كان منسجما مع المراجعات التي قام بها قبل أكثر من 20 سنة، وحذر من التطاول على الملكية، وقال: "لو قدر الله وفقدنا الملكية في مرحلة الانقلابات يعلم الله كيفاشْ كان غيْكون الوضع دْياْلنا، ويقينا سيكون سيئا".

رئيس الحكومة السابق اعترف بأن موقف الحركة الإسلامية قبل المراجعات التي قامت بها كان سلبيا من النظام الملكي، "لكن مع الوقت وتدريجيا انتبهنا إلى أن الأفكار التي نحملها وْلا قدّر الله وْصلاتْ اللّي كان كيْروجْ فْبالْ الشباب كان المغرب حاله اليوم لا يعلمه إلا الله".

ونصح بنكيران ضيوفه من الشباب بالانتقاد ورصد الخروقات في حال وجودها بكل شجاعة وجرأة، لكنه طالبهم بضرورة "الاعتدال في الموقف وتوخي الحيطة والحذر من الكلام الذي يمكن أن يعود بالبلاد إلى الوراء ويدخلها في مطبات هي في غنى عنها"، بتعبيره.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (27)

1 - yassine الأحد 01 دجنبر 2019 - 16:03
ياك المرضي تايق فراسك
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39
2 - وجهة قاسح الأحد 01 دجنبر 2019 - 16:05
باز اسيدي ولكن اللي يشد 7ديال المليون فابور اش بغيتوه يقول راه كيتمسخر علينا ....
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73
3 - الحقيقة الأحد 01 دجنبر 2019 - 16:06
فرص الشغل موجودة لي أبناءك أما أولاد الشعب ليهم الله تعالى
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45
4 - هشام الأحد 01 دجنبر 2019 - 16:07
اتمنى من الله ان تسكت فقط. فالسكوت افضل في الكثير من المواضيع في المغرب.
اسي بنكيران كان الاحرى بك ان تقول فرص العبودية موجودة في المغرب لكن اغلب المغاربة احرار.
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40
5 - عبدو من الرباط الأحد 01 دجنبر 2019 - 16:07
ههههههه والله تا كنت مهموووم وقتلني بالضحك اش غادي نقوليك واقيلة ولا عرفتي بلا منقول والو المغاربة كلهم عارفين خفت نقول شي حاجة ودخلني الحبس كيما داك الولد الي ضيعتيه فمستقبلو
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19
6 - عبدالله الأحد 01 دجنبر 2019 - 16:07
حسبي الله ونعم الوكيل؛ وعند الله تجتمع الخصوم
الشغل بالنسبة للبرلمانيين والوزراء أما أبناء الشعب فلهم الله
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19
7 - lmadni الأحد 01 دجنبر 2019 - 16:08
هادي عنداك اسي بنكيران بنادم بغاء إجلس اويتخلض
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-8
8 - newhorizon الأحد 01 دجنبر 2019 - 16:08
"التوكل على الله لكسب رزقهم من خلال القيام بمشاريع استثمارية وليس بالضرورة انتظار وظيفة عمومية".
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1
9 - %%%% الأحد 01 دجنبر 2019 - 16:09
travailler pour des miettes un smig qui ne tient meme pas une dizaine de jours . il y a des salaires astronomiques pour vous et vos semblables .et je reve qu un jour l europe enleve le visa juste pour 12 heures . et vous verrez comment les marocains travaillent lorsqu ils sont bien rémunéré
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4
10 - المتتبع الأحد 01 دجنبر 2019 - 16:09
فرص ابشغل السيد بنكيران اعدمتها انت وحزبك ومن تقلد منصبك بعدك ولكن كيفما كان الحال ولو نكون نعمل في مملكة بروناي ونتفاني في العمل لم ولن نحصل علي تقاعد مثل الذي حصلت عليه اتعلم ايها السيد بنكيران تقاعدك الشهري كم هو عدد العايلات المغربية التي يمكن ان يسد رمقها انهم 30 عايلة علي حساب السميك فاتساءل مع نفسي كيف تدعي انك مسلم وتنام باليل وترقد جفونك وعايلات ليس لها دخل اذا كان هذا هو اسلامك واسلام حزبك فالحمد لله الذي اراني الاسلام قبل ان اري المسلمين
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8
11 - Hamido الأحد 01 دجنبر 2019 - 16:10
على كل العاطلين ان يقوموا بتحضير ملفاتهم لبنكيران ولندهب جميعا الى بيته ليورينا ان الشغل .تخت شعار#بن كيران يخدمني.
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12
12 - حمدان الأحد 01 دجنبر 2019 - 16:10
الصمت حكمة. واش. وصلت بيك حتى لهد الدرجة تستهزأ من المغاربة الدين وضعو فيك التقة من بعد جوعتهم .افرغت مزانية الدولة .كترت البطالة. كترت الهجرة. كتر عدم الإستقرار. وووو. ومع دلك ضحكت عليهم وفزت بتقاعد سمين بدون عرق ولا جهد. العمل موجود لامتالك اولادك. واصحابك العفاريت والتماسيح. كون تحشم راك تقزدرتي. خود العبرة من لسبقوك.، داخلين سوق راسهم. كون كانت الخدمة كون ما جا عندك هداك الطلب واعطيته 4000ريال من بعد سفتي صحبو الحبس.
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9
13 - ادريس الأحد 01 دجنبر 2019 - 16:11
الحمد لله الكل يعرف من هو بنكيران الذي كان سببا في إغناء الأغنياء و إفقار الفقراء. مغرب فيه لخدمة لمن له الواسطة فالمغرب بلده و أرضه، ومن هنا أنا أريد العود إلى بلدي واعطيك سيرتي المهنية وأوجد لي شغلا الذي بحث عنه ولم أجده. المغرب بخير ليس بكم بل بأهله الطيبين. وبارك الله في المغرب
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4
14 - محمد الأحد 01 دجنبر 2019 - 16:12
في الواقع الحال مكين غير كدب عليا والي عندو الحط بحالك هو يطلع شي رزق او ينزل الله عليه رزق من عندو وهو خير رازقين
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-1
15 - متابع الأحد 01 دجنبر 2019 - 16:13
باز و الله تا باز.... تقارير رسمية من المؤسسات التي كنت تشرف عليها بوزارة المالية تقول أن نسبة البطالة 11% و انت تقول مكاينش اللي يخدم ....
أن لم تستطع أن تقول خيرا فالأفضل أن تصمت .... و انتهى دورك
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2
16 - منصف الأحد 01 دجنبر 2019 - 16:14
عليك بالسكوت والابتعاد عن المواطن كلامك لا يزيده إلا جرحا لقد خنت الشعب بنفاقك كفى كفى ثم الف كفى من خرجاتك
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6
17 - Immigre الأحد 01 دجنبر 2019 - 16:16
Au parlement pour 30000 dhs et dormir toute la journée je veux bien cher benkeran
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18 - فاس الأحد 01 دجنبر 2019 - 16:16
والدليل خدمتي عائلتك وقهرتي الشعب الله ياخد فيك الحق
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19 - مغربي من الريف الأحد 01 دجنبر 2019 - 16:16
سبحان الله يغيب بعض الوقت ويطل علينا بالكلام الميتافيزيقي الذي لا يمكن لاحد أن يتقبله .وهل خلقت انت فرصا للشغل لآلاف العاطلين لماكنت رئيس للحكومة كلا ،بل بقي الوضع على حاله او زاد.او لا تدري معنى العمل بخمسون درهما في اليوم.الشغل اسي بنكيران يتم بالاستثمار والتحفيز وانت ما عساك ان تقول في الاستثمار والمديونية التي وصلت الى اعلى مستوى منذ ان تولى حزبكم الحكومة ارجع الى الوراء وقارن.
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20 - عزيز سيدي الأحد 01 دجنبر 2019 - 16:17
والله يعطينا وجهك فين هي الخدمة الشباب دوي الديبلومات مشومرين باراكا من طنز عطينا عا تيقار
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21 - الواقعي الأحد 01 دجنبر 2019 - 16:17
وايلي سي بنكيران انت ما مشيتي حتى خدمتي بنتك فالامانة العامة للحكومة .زعما ما قلتيش ليها دير مشروع استثماري . ما درتيها انت لي عندك راس المال و بغيتي ولاد الشعب يمشو يشدو قروض بنكية باش يديرو مشروع يتصيدو فالكريدي مع الابناك . وجهك قاسح سي بنكيران .قولها لبنتك هي الاولى
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22 - مولاة لحريرة الأحد 01 دجنبر 2019 - 16:20
فرص الشغل موجودة في المغرب لكن "ماكايْنش اللّي يخدم"
وشكون لي قالها؟ بنكيران لي دايمن لابس قندورة ومتكي فوق سداري. ماعمرني شفتو لابس طابلية زرقة ويديه موسخين. حيت هادو علامات راجل لقح لي كيخدم.
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0
23 - اطلانتيس الأحد 01 دجنبر 2019 - 16:21
سير حتى انت دير شي مشروع استثماري ورفض 9مليون في الشهر لي تشهدها بغير حق ولا دستور.
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24 - مواطنة حرة الأحد 01 دجنبر 2019 - 16:21
وباش غيديرو هاد المشاريع اسي لفاهيم.كاين لي بغا ميدير ولكن الله غالب.بهاد الهضرة لي كلتي قتلتي آمااال الشباب الضائع.
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25 - عبد الخالق صدور وزان الأحد 01 دجنبر 2019 - 16:22
ابن كيران يتكلم عن فرص الشغل في معمل جافيل الذي يمتلكه هو حيث يدفع للعمال 30 درهما في اليوم الامر الذي حعل معظمهم يغادرون هذا المعمل السيء السمعة ولم يبق فيه سوى المغلوبين على امرهم هذه هي فرص الشغل الذي بتحدث عنها سيادة رءيس الحكومة السابق
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26 - said2 الأحد 01 دجنبر 2019 - 16:22
نظرة واش سالتي البناء ديال الكوزينة ولا معندكش الفلوس باش تكملو راك فقير امسكين كتمشي افالطوبيس ياك.
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27 - عبد الله الأحد 01 دجنبر 2019 - 16:25
منذ توليك رآسة الحكومة ومناصب الشغل في منحى تنازلي.إن كانت فرص الشغل موجودة كما تدعي فلم لم تشغل الشباب في فترة رآستك.أم أنكم قمتم باقتسام الكعكة بينكم
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