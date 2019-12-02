مركز "عناية" يتدارس القيم الأسرية والنهج التربوي

هسبريس من الرباط

نظم مركز عناية بمراكش، بشراكة مع مؤسسة الثانوية الإعدادية السعادة بالآفاق، أمس السبت، النسخة الثانية من اليوم الدراسي التربوي "القيم الأسرية استمرارية للنهج التربوي"، بمشاركة باحثين وخبراء تربويين، تطارحوا من خلاله جملة من الإشكاليات المتعلقة بالعملية التعليمية التعلمية وعلاقتها بمنظومة التربية بشكل عام، والأسرة بشكل خاص.

وجاء في بداية اللقاء، رأي الباحثة والأديبة فاطمة الزهراء اشهيبة معززا لنظرية الامتداد البيداغوجي بين التربية ومؤسساتها، معتبرة التربية قضية جوهرية في مسار الأسرة والتعليم يبدأ من قيمها وثباتها على منهاج الهوية وتأصيل مبدئية التربية وتعلماتها.

وذهب الباحث والكاتب عبد الرحيم مجوش إلى أن الإحالة على التعلم هي في الصميم ترقية لحس التدافع القيمي، ومنظومة التعليم بحاجة لترسيخ بيداغوجيات في التكوين وربط النظرية بواقع العملية التعليمية التعلمية.

كما استدركت المدربة نادية بوغليد هذا الترابط الحتمي والاستراتيجي بين أهداف التربية الأسرية والمدرسة، حيث إن القيمة الوجودية للأسرة، تقول المتحدثة، هي في الأصل قيمة قاعدية لا فاصل بينها وبين قيم المدرسة، وإعادة إبداع العملية التربوية تقطع براهنية قيم الفعل السلوكي.

أما الباحث والنقابي إدريس المغلشي فرأى أن الحقائق الواجبة، حق أخلاقية التربية وحق وظيفة القيم والأسرة، نافذة لضبط وربط الحياة المدرسية بمنظومة السلوك المجتمعي العام.

وقال الإعلامي والكاتب مصطفى غلمان، في سياق هذا التقاطع، إن "الأسرة قيمة مطلقة التنشئة التربوية والمدرسة حائط القيم الذي تقف عليه مناهج التنشئة"، معتبرا أن "على الأسرة أن تعيد النظر في هامش تنحية وظيفة التأسيس ووقف هجمة طمس الهوية الحضارية للمدرسة وإعادة الاعتبار والأولوية للتربية في مواجهة أولويات العيش واستنساخ تجارب الفشل".

عبد السلام زهير، أخصائي الصحة النفسية وقضايا الشباب، أورد أن الارتباطات النفسية بالعملية التعليمية التعلمية هشة ومتوارية، والقيم المغيبة هي من روح تعزيز بدائل التوعية والتحسيس بأهمية التكافل المجتمعي، داعيا إلى ضرورة تطوير العلاقات المجتمعية والتربوية بما ينسجم ومتطلبات العصر وفهم المتغيرات، محذرا من تغلغل الفوارق النفسية بين المستهدفين.

وتكاملت الندوة التفاعلية بالأوراش الأربعة التي أطرت مجموعة من التيمات الأكثر تأثيرا في مسار المدرسة، ويتعلق الأمر بورشة في كيفية الإعداد للامتحان نشطها عبد الرحيم مجوش، وورشة مواجهة مشكلات بالطرق البيداغوجية النفسية قام بتأطيرها عبد السلام زهير، وورشة الخط العربي من تنشيط الفنان إبراهيم اكوزول، وورشة الرسم والتشكيل وأطرتها الفنانة لالة حفصة العلوي.

واختتمت فعاليات اليوم الدراسي الثاني بتكريم أطر وفعاليات تربوية محلية، على أن تستمر مشاريع الشراكة بين مركز عناية والمؤسسة المعنية في تأسيس وضعيات جديدة للعمل الاجتماعي والثقافي والتربوي بما ينسجم وروح القيم والثوابت التربوية الأصيلة والهادفة.