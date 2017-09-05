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الرئيسية | مجتمع | دكاترة الوظيفة العمومية يتوسمون "إنهاء الاحتقان" في فرق البرلمان

دكاترة الوظيفة العمومية يتوسمون "إنهاء الاحتقان" في فرق البرلمان

دكاترة الوظيفة العمومية يتوسمون "إنهاء الاحتقان" في فرق البرلمان
هسبريس - مصطفى شاكري
الثلاثاء 03 دجنبر 2019 - 14:00

كشف إحسان لمسكيني، رئيس الاتحاد الوطني لدكاترة المغرب، عن عزم دكاترة الوظيفة العمومية خوض عشرات الحركات الاحتجاجية خلال دجنبر الحالي، من أجل مواجهة ما يُسمونه بـ"حيف وإقصاء الحكومة"، مؤكدا أن "الشهر الجاري سيشهد تنظيم يومين وطنيين للإضراب، فضلا عن تخصيص أيام أخرى لخوض وقفات تصعيدية أمام العديد من الوزارات الحكومية المعنية بحل الملف".

وقال لمسكيني، في تصريح أدلى به لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن "الأيام التصعيدية لم يتم تحديد تواريخها، بحيث ينكبّ المكتب الوطني الآن على عقد لقاءات للاتفاق بشأنها"، مضيفا بأن "دجنبر سيكون شهرا احتجاجيا بامتياز بسبب تماطل الحكومة في إيجاد الحل النهائي لملف الدكاترة الموظفين".

وأوضح رئيس الاتحاد الوطني لدكاترة المغرب أن "الاتحاد خاض، خلال الموسم الحالي، محطات نضالية متنوعة في كل شهر"، مشيرا إلى أن "2019 هي سنة النضال بامتياز، خصوصا في ظل الخصاص الكبير الذي تشهده الجامعات المغربية، في وقت لا يكلف فيه الدكاترة الموظفون أي مبالغ إضافية؛ وهي النقطة التي ينبغي أن تستوعبها الحكومة".

وشدد المتحدث على أن "دكاترة الوظيفة العمومية يعقدون سلسلة لقاءات متواصلة مع الفرق البرلمانية، حيث قدّم لها الاتحاد مشروعا أعده بشأن مرسوم لتغيير إطار الدكاترة حتى تتبناه في قبة البرلمان، ما من شأنه تسوية الملف بشكل نهائي"، مستغربا "عدم تجاوب الحكومة مع المراسلات التي يوجهونها بين الفينة والأخرى، خصوصا إلى القطاعات الحكومية المعنية بالملف، بما فيها وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ثم الوزارة المنتدبة المكلفة بالتعليم العالي".

وحسب التنظيم، فإن عدد دكاترة الوظيفة العمومية بالمغرب لا يتعدى 2200 دكتور، يطالبون الحكومة بتمكين الدكاترة الموظفين من إطار الأستاذ الباحث، المعمول به داخل النظام الأساسي للأساتذة الباحثين في قطاعاتهم الوزارية، معتبرين أن هذه الخطوة ستسمح لهم بممارسة البحث العلمي داخل مراكز تكوين الأطر والمدارس العليا والجامعات.

لذلك، ينادي الاتحاد سالف الذكر بـ"بإحداث نظام أساسي خاص بدكاترة الوظيفة العمومية على المستويين المركزي والجهوي، وإلحاق جميع الحاملين لشهادات الدكتوراه بالتعليم العالي ومراكز التكوين المهني، التي تعرف خصاصا مهولا في الأساتذة والمؤطرين"، وفق بيانات سابقة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - دكتور موظف الثلاثاء 03 دجنبر 2019 - 14:10
من العار أن تهمش هذه الفئة داخل الادارات العمومية بل متحارب من جهة معينة حان الاوان ان تسوى هذه الوظعية المخزية وتمكين هذه الفئة من اطار يتلائم وكفاءاتهم العلمية
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2 - استاذ متعاقد الثلاثاء 03 دجنبر 2019 - 14:20
اش من دكاتر!!!!؟؟؟؟؟ مجموعة من سلايتية ضيعوا التلاميذ من أجل الحصول على شواهد لا حاجة للمغرب والمغاربة بها يريدون أموالا من دافعي الضرائب ظلما وعدوانا.على الوزارة أن تكون حاسمة معهم ومع المتعاقدين بالاقتطاعات هم أناس يخافون ويرتعدون من سماع الاقتطاع احسن ما فعل بنكيران تطبيق الأجر مقابل العمل ضد تسيب النقابات وباقي المتقاعسين بالاقتطاع
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3 - بوشتة ايت عراب الثلاثاء 03 دجنبر 2019 - 14:21
ينبغي ادماج الجميع في الكليات التي سوف تعرف خصاصا مهولا ابتداء من العام المقبل و بهذا تضرب الدولة عصوفرين بحجر واحد اي تحل مشكلا طال كثيرا و تلبي خصاصا مهولا فقط بادماج هذه الفئة و تغيير الاطار اي لا تكلف شيئا...الحل موجود عند الدولة غير ايلا ما بغاتش...
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4 - Hamza الثلاثاء 03 دجنبر 2019 - 14:29
لو كنت أنا مسؤول عن الوزارة
الشرط الاول لتغيير الاطار هو هل تلك الشهادة الحاصل عليها الدكتور حاصل عليها قبل توليه تلك الوظيفة ! أم انه حاصل عليه بالطرق الملتوية و الرشوة و copier coller
ثانيا الجامعات تشكو من نقص حاد في الدكاترة أصحاب التخصصات التالية : الفزياء الكمياء الرياضيات العلوم التكنولوجة بصفة عامة العلوم الحقة
اما ان تكون حاصل على دكتوراه في الحقوق او الاداب فلن تستطيع دعم وتطوير الاقتصاد الوطني
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5 - متقاعد الثلاثاء 03 دجنبر 2019 - 14:31
الاجر مقابل العمل مع تجريم الاضرابات في الوظيفة العمومية حفاظا على حقوق المواطنين.اما الشهادةفلا تعني الكفاءة ابدا.....
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