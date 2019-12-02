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الرئيسية | مجتمع | "موظفو التربية الوطنية" يقتحمون الوزارة ويطالبون بـ"ترقية الأساتذة"

"موظفو التربية الوطنية" يقتحمون الوزارة ويطالبون بـ"ترقية الأساتذة"

"موظفو التربية الوطنية" يقتحمون الوزارة ويطالبون بـ"ترقية الأساتذة"
هسبريس من الرباط
الاثنين 02 دجنبر 2019 - 16:00

أسبوع ممطر ومليء باحتجاجات الشغيلة التعليمية في انتظار العاصمة الرباط، فقد باشر موظفو وزارة التربية الوطنية حاملو الشهادات، صباح اليوم الاثنين، مسلسل احتجاجاتهم باختراق مقر "وزارة أمزازي"؛ ما استدعى الاستعانة برجال القوة العمومية، الذين رابطوا بالمكان منذ إقدام المتظاهرين على الدخول.

وعاينت جريدة هسبريس الإلكترونية "عشرات المحتجين وهم يمرون صوب مقر الوزارة بسلاسة، قبل أن يتدخل رجال الأمن مانعين التحاق البقية التي ظلت بالساحة المجاورة للمبنى مرددة شعارات احتجاجية يقودها من بقوا بالداخل؛ فيما شكل الأمنيون حزاما متفرقا يتابع الوقفة عن كثب.

ولم تمنع الأمطار المتهاطلة والرياح القوية تجمع الأساتذة من تلبية نداء "التنسيقية"، التي أعلنت في وقت سابق "عزمها الإضراب عن العمل لأسبوع كامل، مع أشكال احتجاجية متمركزة بالعاصمة الرباط. كما فتحت باب تمديد فترة النضالات، في ظل استمرار الجهات الوصية في تعنتها وتجاهلها لنداءات الحوار المتكررة".

ورفع المحتجون شعارات منددة بصمت أمزازي، ومضيه في سياسة "تغليط الرأي العام" بخصوص الملف المراوح مكانه منذ 4 سنوات؛ من قبيل: "بالوحدة والتضامن لي بغيناه إكون إكون"، و"علاش جينا واحتجينا.. الترقية بالشهادة لي بغينا"، و"أمزازي حنا هنا هنا .. حتى تحقيقي المبتغى".

وفي السياق، أورد موسى بوعمار، عضو المجلس الوطني لـ"تنسيقية موظفي التربية الوطنية حاملي الشهادات"، أن "العديدين قدموا من مناطق بعيدة ومختلفة للاحتجاج ضد رداءة المنظومة، حيث إن المكان الطبيعي للأستاذ هو حجرة الدرس؛ لكن تعنت الوزارة أخرجه للتظاهر"، مشددا على أن "فترة الامتحانات تفرض سياقها؛ لكن الظلم هو الذي يحركنا من أجل إسماع صوتنا".

وأضاف بوعمار، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الوزير أمزازي يعمد إلى تغليط الرأي العام بخصوص الملف"، مؤكدا "وجود خصاص كبير على مستوى التعليم الثانوي، وخير دليل هو فتح مباراة الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد مجددا، وبعدد توظيفات كبير"، متسائلا: "فما الذي يمنع من منح الأستاذ فرصة الترقي بشهاداته؟".

بدوره، قال فؤاد عاقل، عضو المجلس الوطني لـ"تنسيقية موظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات"، إن "هذا الإنزال، الذي يجسده الأساتذة على امتداد أسبوع من الزمن، يأتي من أجل إسماع صوت حاملي الشهادات، ورفض تماطل الوزارة في إنصاف هذه الفئة"، مسجلا أن "أغلب الأشكال التي خاضها الأساتذة قابلها الوزير بالصمت وغياب الحوار".

وأوضح عاقل، في تصريح لهسبريس، أن "مقترح 25 فبراير، القاضي بسد الخصاص حسب الحاجة، غير منطقي نهائيا، وقد فضحته مباراة التعاقد"، مشيرا إلى أن "الأفواج قبل 2015 استفادت؛ فيما البقية حرمت من حقها، ولم تقدر شهاداتها الجامعية التي تعكس جودة تكوين الأستاذ".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - الواسيني الاثنين 02 دجنبر 2019 - 16:14
الخاسر الاكبر هم التلاميد نتمنى غير فآخر المطاف تربيوهم تربية حسنة وتهتموا بهم
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2 - حمزة الاثنين 02 دجنبر 2019 - 16:15
كيف يعقل أن الموظف في التعليم هو الوحيد الممنوع من الترقية بالشهادة؟؟
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-2
3 - Abdo raj الاثنين 02 دجنبر 2019 - 16:20
من حقكم الترقي اسوة بمن سبقوكم..كيف يعقل لشهادة تم ترقية افواج عديدة ماقبل2016 في حين يتم حرمان البقية...الله ياخد الحق في الحكومة المحكومة
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-3
4 - أبو عمار الاثنين 02 دجنبر 2019 - 16:20
عن أي شواهد يتحدث هؤلاء ؟و هم سبب رئيس في ما وصلت إليه منظومة التربية و التعليم في بلادنا ، لن يعجب هذا الكلام الكثيرين لكنها الحقيقة المرة التي نتجرعها بمرارة أكبر ، جيش من الموظفين لا هم لهم سوى راتب الشهر إلا من رحم ربي و هم قلة . إذا كان الأستاذ يمضي سنة و أكثر مع متعلميه دون أن يحدث فيهم أثرا ، فما قيمة هذه الشهادة .إصلاح المنظومة ينطلق من الاعتماد على الكفاءة و المروءة ، و ما دون ذلك فإنه السراب.
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-4
5 - متقاعد الاثنين 02 دجنبر 2019 - 16:21
الأستاذ مسكين وغادي يبقى مسكين الله يصلح حال البلاد. ف زماننا وخا كانت الأجرة قليلة كانت البركة كبرنا ولادنا والحمد لله أما دابا الأجرة زهيدة بالمقارنة مع الغلاء د المعيشة. وفقكم الله
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6 - bouledogue الاثنين 02 دجنبر 2019 - 16:22
le professeur?? je me suis permis un petit sondage a ma facon et je suis arrive a seul une proportion de 4o pour cents parmi eux sont conscencieux, le reste des arnaqueurs et des profiteurs !!!! et plus grave leur intention supreme c est de detruire l etat!!!
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7 - عاطل الاثنين 02 دجنبر 2019 - 16:24
شعب عجيب كاين لي مالقا حتي سميك اولا مياكل ليعندو شوية باش اعيش اخلي شوية لمسكين احامد الله
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8 - رئيس جمعية اباء الاثنين 02 دجنبر 2019 - 16:30
بصفتي رئيس جمعية الاباء والاولياء اناشد الوزارة ان تنصف هذه الفئة والاستجابة الى مطالبها مجموعة من الاساتذة المجتهدون المجددون يجب انصافهم
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