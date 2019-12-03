24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|3
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:42
|08:13
|13:22
|15:59
|18:22
|19:42
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- المجلس العلمي يتمسك بالخيط الأبيض في الإجهاض
- مغربيّان ينتزعان ميداليتين في "الفول كونتاكت" بتركيا
- مَطالب أساتذة التعاقد
- أسهم بوفال ترتفع بعد هزم "واتفورد" في "بريميرليغ"
- فرقة أمنية تحجز أقراص هلوسة في مدينة مراكش
"جبهة إنقاذ" تدعو إلى التحقيق في أسباب إفلاس مصفاة "سامير" (5.00)
وزير الاقتصاد: 20 شركة فلاحية فقط تؤدي الضرائب في المغرب (5.00)
- نهاية التهريب المعيشي .. المغرب يخنق اقتصاد سبتة ومليلية المحتلّتين - (134)
- "صواريخ جزائرية" تُملي على المغرب اقتناء أسلحة دفاعية أمريكية - (85)
- حملة "حاشاك" ترفع حرج المغربيات وتكسر "طابو العادة الشهرية" - (72)
- هذه أبرز أهداف النظام التعليمي الفرنسي في عهد الحماية بالمغرب - (71)
- تعزية العثماني لضحايا "حافلة تازة" تثير سخرية نشطاء فيسبوكيين - (61)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
نقابة تستنكر "اقتطاعات" من أجور الأساتذة المضربين
استنكر المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم بإفران، "الاقتطاعات اللاقانونية واللادستورية من أجور المضربين"، مع تأكيده على "تشبثه بخيار النضال من أجل تحصين الحق في الإضراب والدفاع عن الحريات النقابية".
وعبر مكتب الجامعة نفسها، في بيان تتوفر هسبريس على نسخة منه، عن "دعمه نضالات مختلف فئات الشغيلة التعليمية، وتأكيده على ضرورة النضال النقابي الوحدوي لمواجهة سياسات المماطلة والتسويف التي تنتهجها الحكومة المخزنية اللاشعبية في تعاملها مع المطالب المشروعة لمختلف الفئات التعليمية".
ودعا البيان عينه مناضلي ومناضلات الجامعة الوطنية للتعليم إلى "المشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية التي ستنظمها التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، احتجاجا على الاقتطاع من الأجور المضربين ودفاعا عن المدرسة والوظيفة العموميتين، ودعما لنضالات الأساتذة المفروض عليهم التعاقد ومساندة لهم".
كما دعا بيان الجامعة، كذلك، الشغيلة التعليمية إلى "الالتفاف حول الإطار النقابي المناضل الجامعة الوطنية للتعليم- التوجه الديمقراطي، والاستعداد للنضال من أجل حقوق وكرامة نساء ورجال التعليم والدفاع عن المدرسة العمومية".