نقابة تستنكر "اقتطاعات" من أجور الأساتذة المضربين

ياسين أوشن

استنكر المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم بإفران، "الاقتطاعات اللاقانونية واللادستورية من أجور المضربين"، مع تأكيده على "تشبثه بخيار النضال من أجل تحصين الحق في الإضراب والدفاع عن الحريات النقابية".

وعبر مكتب الجامعة نفسها، في بيان تتوفر هسبريس على نسخة منه، عن "دعمه نضالات مختلف فئات الشغيلة التعليمية، وتأكيده على ضرورة النضال النقابي الوحدوي لمواجهة سياسات المماطلة والتسويف التي تنتهجها الحكومة المخزنية اللاشعبية في تعاملها مع المطالب المشروعة لمختلف الفئات التعليمية".

ودعا البيان عينه مناضلي ومناضلات الجامعة الوطنية للتعليم إلى "المشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية التي ستنظمها التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، احتجاجا على الاقتطاع من الأجور المضربين ودفاعا عن المدرسة والوظيفة العموميتين، ودعما لنضالات الأساتذة المفروض عليهم التعاقد ومساندة لهم".

كما دعا بيان الجامعة، كذلك، الشغيلة التعليمية إلى "الالتفاف حول الإطار النقابي المناضل الجامعة الوطنية للتعليم- التوجه الديمقراطي، والاستعداد للنضال من أجل حقوق وكرامة نساء ورجال التعليم والدفاع عن المدرسة العمومية".