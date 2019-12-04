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منصة "يوتوب" تضيق الخناق على "قنوات مغاربة" بتوقيفات وغرامات

منصة "يوتوب" تضيق الخناق على "قنوات مغاربة" بتوقيفات وغرامات
هسبريس من الرباط
الأربعاء 04 دجنبر 2019 - 13:00

بعد أيام من الحملة التي أطلقها شباب مغاربة لتنظيف المحتوى الرقمي المغربي على الشبكة العنكبوتية، ومحاربة ظاهرة "الروتينات" المنتشرة على "يوتيوب"، راسل مكتب الصرف عددا من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي لمطالبتهم بالإسراع في تسوية وضعيتهم القانونية والمالية، وذلك قبل متم السنة الجارية.

وطالب المكتب "اليوتوبرز" المغاربة بتسوية وضعيتهم المالية معه، سواء على مستوى تحديد قائمة الوثائق التي ينبغي تقديمها له، بهدف إثبات طبيعة الخدمات التي تمّ تقديمها وتلقوا أموالا مقابلها، أو أداء النسب القانونية من تلك الأموال لخزينة الدولة.

ويهدف القرار الصادر عن المؤسسة العمومية إلى ضبط حركة الأموال الأجنبية التي تدخل إلى المغرب كمقابل لخدمات إعلامية أو إعلانية تتلقاها شركات أجنبية من أشخاص مغاربة.

من جهته أعلن موقع "يوتيوب"، بدوره، عن شروط جديدة لاستخدام المنصة الرقمية، سيتم العمل بها ابتداء من السنة المقبلة، وتنص على حق الإدارة في تعليق أو إيقاف نشاط كل قناة في حالة اعتقدت، وفق تقديرها، أنها "غير ربحية"، أو تخالف القوانين الجديدة التي سطرتها.

وتوعدت إدارة "يوتيوب" أصحاب القنوات التي يتابعها أطفال تقل أعمارهم عن 18 سنة بغرامة تصل إلى 42 ألف دولار، وإغلاق القناة نهائيا؛ وذلك إثر اتهامها باستغلال المعلومات الشخصية لمستخدمي المنصة الرقمية، ومنحت أصحاب القنوات المدرة للدخل مهلة أربعة أشهر لتسوية وضعيتهم القانونية.

وشددت المنصة ذاتها على إغلاق كل قناة بشكل نهائي لا تتوفر على الشروط الجديدة والمصادقة عليها، معتمدة على تقنية "خوارزمية الصورة والصوت" لكشف المخادعين.

وأثارت موجة "الروتين اليومي" موجة كبيرة من السخط والسخرية من بعض الناشطات المغربيات على موقع "يوتيوب"، اللواتي لجأن إلى أساليب "لا أخلاقية" طمعا في دولارات الموقع الأمريكي، وحصد أكبر نسب المشاهدات.

وعبّر الكثير من رواد "فايسبوك" عن سخطهم الشديد مما آل إليه محتوى "يوتيوب" الذي أصبح يرتكز على اقتحام حميمية البيوت المغربية، والظهور بملابس شفافة أثناء تنظيف المنزل، ما اعتبره البعض "ممارسة إباحية" وليس "روتينا تحفيزيا" كما يُطلق عليه.

وأسس مجموعة من الشباب المغاربة صفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" "لمُحاربة ظاهرة "الروتينات" المنتشرة على "يوتيوب"، وتنظيف المحتوى المغربي على الشبكة العنكبوتية، بهدف حفظ ماء وجه المغاربة"؛ فيما أطلق آخرون حملة وطنية موسومة بهاشتاغ #باراكا_من_التفاهة" و #لنرتقي_ بمحتوى_اليوتيوب"، للتبليغ عن عدد من الفيديوهات والقنوات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - mhand الأربعاء 04 دجنبر 2019 - 13:12
خصهم كتر من توقفات وغرمات خصهم حتى السجن غير ل فيق من النعاس دير لقناة الله المستعان
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2 - OUSSAMA الأربعاء 04 دجنبر 2019 - 13:14
اتمنى من مسؤولي موقع يوتيوب حدف جميع القنوات المغربية و وضع شروط جديدة و صارمة لفتح قناة على الموقع التي تقدم السفاهة و التفاهة كما على مصلحة الضرائب و مكتب الصرف تشديد الرقابة على كل تلك القنوات و في الختام أشكر المغاربة الدين أطلقوا حملة لتنظيف موقع يوتيوب المغرب من التفاهة و السفاهة التي تنتشر فيه
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3 - Akram الأربعاء 04 دجنبر 2019 - 13:18
مواقع التواصل الاجتماعي واليوتوب ما هو الا تعبير عن المستوى الثقافي الشعوب ...نعيش إفلاسا حقيقيا ثقافيا دينيا ......نتمنى تكون عندما دور شباب حقيقية لابراز مواهب الشباب...ملاعب القرب ...كاميرات في كل مكان...تشجيع التكوين المهني....علاش نعمر راسي بعادل الميلودي او باطما او مسلم ..مشاكل شخصية ..وبنادم من قلة ميدار ...بالعكس عندك الوقت تعلم لغات دير تكوين ...ماشي فقط نشر الأمور السلبية ونبقى حاضي الوزاراء...راه العمر كيدوز تعلم صنعة احسن....
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4 - simohamed الأربعاء 04 دجنبر 2019 - 13:26
هي كدلك فرصة لتوظيف الشباب العاطل من خريجي الجامعات لكي يقوموا بدور الاصلاح البيتي لمروجي التفاهات المدمرة . لكن هناك فراغ فكري وتكويني وقلة الوعي لدى شريحة كبيرة من ا لمجتمع التي تشجع هدا النوع من الممارسات الااخلاقية عبر الانترنيت بكل صفحاته التواصلية وبالتالي تبق المقاربة التي ترتكز على الاقفال او الغرامات محدودة. يجب تفعيل اجرائات طارئة لتاطير الحقل التربوي
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5 - المحترم حمراوي الأربعاء 04 دجنبر 2019 - 13:26
المخلوق المغربي مريض ولا علاج له.
المخلوق مغربي هو:
1-الفقير والغني.
2-الموظف و العاطل
3- الكبر و الصغير
4-الضحية و المجرم.


الكل مريض نفسيا.
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6 - أحمد الأربعاء 04 دجنبر 2019 - 13:34
يوتوبير أو طيابات الحمام
كثرة الكذب و الكلام في أعراض الناس فقط لربح الأموال
على المواقع الإخبارية الجادة التحقق من الأخبار التي تنقلها عن مواقع التواصل اللاجتماعي و إلا دخلت هي الأخرى في خانة طيابات الحمام
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7 - عبد الله الأربعاء 04 دجنبر 2019 - 13:34
خليو الناس تخدم على راسها. كل راع مسؤول عن رعيته. لماذا الحسد!!!!!
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8 - أدربالز الأربعاء 04 دجنبر 2019 - 13:35
لا ادري من هو المخطئ
واش هادوك لي كيديرو الروتينيات بملابس ضيقة و شفافة ؟
ولا هادوك لي كيتبعوها يوميا و بمنتهى الشوق ؟
إلى ماعاجبكش الروتين ديال شي وحدة ؟
متدخلش عندها تتفرج .
ثم إلى دخلتي عند شي وحدة شوف المضمون و ليس الجسد .
اما مكتب الصرف
فعليه مراقبة اللصوص الكبار الدين يتلاعبون بأموال الحشيش و التهريب و أموال الخزينة العامة .
البيكوين ممنوع !
اليوتوب ممنوع !
ما تخدمو الناس ماتخليوهم إدبرو على رسوهم !

بلاد القمع و النفاق .
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