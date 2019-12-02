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الرئيسية | مجتمع | المجلس العلمي يتمسك بالخيط الأبيض في الإجهاض

المجلس العلمي يتمسك بالخيط الأبيض في الإجهاض

المجلس العلمي يتمسك بالخيط الأبيض في الإجهاض
هسبريس - و.م .ع
الاثنين 02 دجنبر 2019 - 20:25

أكد المجلس العلمي الأعلى أن رأيه بخصوص قضية الإجهاض يتمثل في أنه لن يقع تغيير على المقتضيات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي "إلا بقدر ما تستدعيه المصلحة ويسمح به الاجتهاد".

وأوضح المجلس العلمي الأعلى في بلاغ لأمانته العامة، اليوم الاثنين، أن "الخيط الأبيض في قضية الإجهاض هو المقتضيات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي (الباب الثامن- الفرع الأول من الفصول 449 إلى 458)"، مشيرا إلى أنه من المعلوم أن "وضع هذا القانون كان ثمرة عمل ومشاورات شاركت فيها، في وقتها، عدة مؤسسات من بينها المجلس العلمي الأعلى".

وأكد البلاغ أنه "من رأي المجلس العلمي الأعلى أن هذه المقتضيات لن يقع عليها تغيير إلا بقدر ما تستدعيه المصلحة ويسمح به الاجتهاد"، معتبرا في الوقت ذاته أنه "يمكن لكل جهة مخولة أن تعيد رأيها في الموضوع بالطابع الذي يخوله القانون".

وأضاف المصدر ذاته أنه "في ما عدا ذلك، فإنه لا يليق بأحد أن يستبق جهة الاختصاص استباقا يقحم به المجلس العلمي الأعلى في نقاش غير مفتوح، كما لو أن هذا المجلس غائب عن مسؤولياته، حتى يستغل هذا الإقحام في سجال ذي طابع سياسي".

وذكر البلاغ بأنه "حيث إن الموضوع يدخل في الشأن العام، فإن الآلية التي يدخل بها المجلس العلمي الأعلى في النقاش معروفة ولا يجوز لأحد تجاهلها".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - غير مهم الاثنين 02 دجنبر 2019 - 20:47
المجلس الاعلى يرمي الكرة في الملعب ولا يتحمل المسؤولية، وهو بذلك حسن ما فعل، امر الاجهاض محسوم ولاجدال فيه.
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2 - idmono الاثنين 02 دجنبر 2019 - 20:49
اليوم شاهدت مواجهة فتاة ايزيدية و مغتصبها الداعشي عندما كانت في عمرها 14 سنة و كيف انهارت المسكينة. هل ستحتفض بالجنين ؟ مجتمعنا لسوء الحظ مثل هاته الكائنات بفضل التعليم الذي كان موجها ضد اليسار في الحقبة الماضية.
الكل حر في جسده و بيته فلما التدخل في هذا؟
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3 - حارق لبرا الاثنين 02 دجنبر 2019 - 20:49
نريد ان نستفيد منكم هل الاجهاض لا تحريم فيه اما كل ما قلتم به فهو تخاريف.
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4 - Free Man الاثنين 02 دجنبر 2019 - 20:57
ارى ان المغرب هو من اكثر الدول تشددا في القوانين الاسلامية و المغاربة لا يقبلون المرونة التي تقتضيها الحداثة و تغير الازمنة.
فان كانت ايران و السعودية مرنة بشأن مثلا الزواج و اصبحت تبيح انواع جديدة للزواج حتى لا يتجه الشباب للكبت الجنسي و الفساد.
فهل المغرب اكثر اسلام من السعودية التي خرج منها الاسلام
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5 - ismail الاثنين 02 دجنبر 2019 - 21:02
اناس يدعون الله بليل و نهار يريدون البنون و انتم تلعبون في الاجنة لا حول ولا قوة الا بالله العظيم
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