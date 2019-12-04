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الرئيسية | مجتمع | "المتعاقدون" يشلون المدارس بإضراب وطني ويطلبون "حوار أمزازي"

"المتعاقدون" يشلون المدارس بإضراب وطني ويطلبون "حوار أمزازي"

"المتعاقدون" يشلون المدارس بإضراب وطني ويطلبون "حوار أمزازي"
هسبريس – نور الدين إكجان
الثلاثاء 03 دجنبر 2019 - 23:00

مجددين أشكال الاحتجاج على غياب الإدماج في الوظيفة العمومية، يعاود "الأساتذة المتعاقدون" اللجوء إلى خيار الإضراب الثلاثاء وغدا الأربعاء، تجسيدا لنداء المجلس الوطني للهيئة الممثلة للشغيلة؛ فقد وجد العديد من التلاميذ صباح اليوم زملاءهم دون أساتذة، بعد أن جسدت نسب مهمة مقاطعة الدروس، وفق ما كشفته مصادر من داخل "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد".

وحسب مصادر نقابية، فقد "وصلت نسبة تجسيد الإضراب في مديرية خنيفرة 91 في المائة، و95 في المائة بأزيلال، و79 في المائة باشتوكة آيت باها، و83 في المائة بشفشاون؛ فيما احتفظت باقي الجهات بالنسب نفسها في انتظار الحسم نهاية اليوم"، مشيرة إلى أن "الأساتذة المشتغلين خلال الفترة الصباحية لبوا النداء في مختلف مديريات المملكة، كما جسدوا أشكالا احتجاجية مختلفة".

وعاينت جريدة هسبريس، من خلال فيديوهات بثت بتقنية المباشر على "فيسبوك"، احتجاجات الأساتذة أمام مختلف المديريات الإقليمية والأكاديميات الجهوية، رافعين شعارات ولافتات تطالب بالإدماج الفوري داخل أسلاك الوظيفة العمومية، ومشددين على "ضرورة فتح قنوات رسمية من أجل الحوار ورفع حالة "التردي" الذي تعيشه المنظومة التعليمية برمتها".

وموازاة مع الإضراب، استنكر الأساتذة المتعاقدون أيضا "عدم صرف منح أساتذة فوج 2019 في بعض الجهات (الداخلة وادي الذهب)، وكذلك الاقتطاعات التي طالتها ببعض الجهات (جهة الدار البيضاء سطات)، مطالبين بتمكين الأساتذة بالانتقال من سلك إلى سلك، فضلا عن "اجتياز مباريات التعليم العالي وتغيير الإطار إسوة بزملائهم الرسميين وتطبيقا لمبدأ المساواة بين صفوف نساء ورجال التعليم، معلنين رفضهم القاطع لقانون الإضراب، المكبل للحريات"، وموردين في سياق آخر "تضامنهم مع كل معتقلي الرأي، والمعتقلين السياسيين في هذا الوطن الجريح".

ويخوض الأساتذة المتعاقدون، الذين جرى توظيفهم سنوات 2016 و2017 و2018 و2019، مسلسلاً متواصلاً من الاحتجاج والتصعيد ضدّ نظام التعاقد، ويطالبون بإدماجهم الكلي في أسلاك الوظيفة العمومية والقطع نهائياً مع "نظام العقدة".

وقال حمزة خوري، عضو "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، إن "الإضراب يأتي نتيجة غياب بوادر الحوار مع وزارة التربية الوطنية"، مشددا على أن "الأساتذة جسدوا أشكالا احتجاجية طوال هذا اليوم بمختلف ربوع المملكة"، موضحا أن "المجلس الوطني المرتقب بعد الإضراب الحالي هو الذي سيحسم الخطوات المقبلة".

وأضاف خوري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الحوار الرسمي غائب تماما"، مؤكدا أن "مطالب الأساتذة واضحة؛ وهي الإدماج داخل أسلاك الوظيفة العمومية دون قيد أو شرط"، مستبعدا "الخروج عن هذه الأرضية المؤطرة لنضالات الشغيلة التعليمية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (15)

1 - الناوي الثلاثاء 03 دجنبر 2019 - 23:09
دارو هذه الاضرابات باش تلقاو ليهوم حل واقعي ! ماشي باش تلقاوها سبب الاقتطاعات، في الشهر السابق أغلب الأساتذة لقاو اقتطاعات مفاجئة ! نريد حل ولقعي !
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-4
2 - Salé Ahmed الثلاثاء 03 دجنبر 2019 - 23:11
السلام ، الإضراب المتكرر = ضياع التلاميذ
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10
3 - مغربي مقلق الثلاثاء 03 دجنبر 2019 - 23:12
سي العثماني سمح للشيوخ فوق 50 سنة باجتياز مباراة التعاقد.....يعني معلم فايت 50 سنة و 20 عام هادي و هو بطالي و نسى هاديك شوية القراية لي قرا غادي يدرسوا ولاد الشعب....و نعم القرار أسي العثماني....ولادكم يقراو في مدارس البعثات الاجنبية... و ولاد الشعب لهم الشيوخ كمدرسين....
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1
4 - عباس الثلاثاء 03 دجنبر 2019 - 23:12
هم أساتذة أطر الأكاديميات وليسوا بمتعاقدين. كما أنهم يتمتعون بكافة الحقوق مثلهم مثل أطر الوزارة وهم من اختاروا منذ البداية العمل كأطر للأكاديميات
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11
5 - مسمرير تنغير الثلاثاء 03 دجنبر 2019 - 23:13
اصلا التلامد لي كيقراو عند الاساتدة المعقدين مكيعرفو والو الا كلمة وحدة حافضينها هي الاضراب سولت ولدي كيقرا فالتحضيري علاش مقريتو اليوم قال لي راه الاستاد دار الاضراب بغا الفلوس
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9
6 - avocat الثلاثاء 03 دجنبر 2019 - 23:14
وا أسفاه.. لقد بدؤو نضالاتهم الريعية متمنين مكتسبات من أجل راحة البال أسوة بزملائهم الذي أغلبيتهم يركنون إلى الكسل و تبديد ساعات العمل.
يجب القطع مع هاته سلوكيات التي أضرت بالتعليم و أوصلته إلى ماهو عليه إلى جانب سياسات و المخططات فاشلة.
يوم إضراب=إقتطاع من الأجرة
عملا بالمعادلة البنكيرانية الباجدية.
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0
7 - عبد الخالق صدور وزان الثلاثاء 03 دجنبر 2019 - 23:16
التعاقد فرضه صندوق النقد الدولي على المغرب فاستجابت المحكومة ولن يستطيع اي وزير ان يلغي التعاقد لان الدول النامية لا حق لها في تقرير مصير شعوبها وهذا ما وجب على العتماني ان يبينه للمغاربة فلا سيادة من دون حرية التصرف في تسيير الشان العام للدولة من طرف الشعب
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5
8 - ااصياد الثلاثاء 03 دجنبر 2019 - 23:17
وعادت ريما لحالتها القديمة .. شوية يقولك التحاق فوج 2020 هادو لي يلاه دوزو الكونكور حتى هما بالإضراب .. اوا بقينا هنا .. تمشي حكومة وتجي حكومة ... والضحية ولاد المساكين والطبقة الكادحة .. يخرجو يلعبو فالشارع فالوقت لي خاص يكونو فالقسم ..
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12
9 - معلق الثلاثاء 03 دجنبر 2019 - 23:19
أقولها وأكررها للمرة الألف هذه التسمية تثير إشمئزازي "فرض عليه التعاقد" بأي طريقة وبأي كيفية تم هذا الإكراه أو الإجبار أنا مجاز منذ 2006 واجتزت هذه السنة مباراة التعاقد كما الآلاف نجح من نجح ورسب الآخرون والكل أتى بطيب خاطره بل الكل ترافقه دعوات التوفيق في المباراة من طرف العائلة والأصدقاء وشخصيا كنت أتمنى النجاح ولم يحالفني الحظ أقول الحظ لأن شكل المباراة يلعب على الحظ وليس على شيء آخر وهنا كلام كثير لا داعي للتفصيل فيه المهم أعود وأقول أتحدى أي أستاذ متعاقد كان في ظروف عمل أحسن قبل تعاقده لذلك أدعوكم إن كنتم تناضلون فناضلو من أجل المزيد من تجويد العقد أما الإدماج فأعتقد أنكم تستنزفون طاقاتكم وتهدرون ساعات التلاميذ لذلك فما تقومون به هو مجرد مجهودات ضائعة والسلام عليكم..
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10 - موكادور الثلاثاء 03 دجنبر 2019 - 23:19
لاحول و لا قوة الا بالله..مرة أخرى المتضرر الأكبر و الوحيد هو ابن الشعب الفقير و الحلقة الاضعف في هذه المعادلة...
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11 - Anas الثلاثاء 03 دجنبر 2019 - 23:19
كل يوم يؤكدون انهم دون المستوى.اعرف اناس من الميدان يؤكدون ان مستواهم متواضع كمعلمين..لا يهمهم لا تعليم و لا مستقبل التلاميذ...يحتجون على عقد مضوا عليه بكامل قواهم العقلية.لو كنا في دولة تحترم القوانين لوجب فسخ عقودهم جميعا...واعلان امتحان جديد سيتقدم له الالاف...
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6
12 - سعيد الثلاثاء 03 دجنبر 2019 - 23:22
اعتقد ان عقوبة عدم الالتحاق بالفصول يجب ان تصل الى الفصل و الطرد و في حالة عرقلة مسار الدراسة و التدريس بتهديد الاطر التربوية عن عدم ممارستها لدورها يجب ان تصل الى السجن.
هذا رأيي.
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13 - أنوار الثلاثاء 03 دجنبر 2019 - 23:28
الله ياخد فيكم الحق تاضيعو ولادنا
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4
14 - هم........هم الثلاثاء 03 دجنبر 2019 - 23:31
و لأن مهزلة المتعاقدين لن تنتهي ما دام أن هناك فئة عريضة تحرضهم من المرسمين حيث يشيرون لهم بامتيازات لا حصر لها فثمة رواتب الاطر العليا تبتدئ بالسلم 10 و تنتهي بخارج السلم اي ما بين 5500 و 22000 درهم ، ساعات تدريس لا تتعدى 16 إلى 24 ساعة في الأسبوع، نصف سنة عطل ما بين سنوية و موسمية و بينية ووطنية ، غيابات بالجملة دون حسيب ولا رقيب ، هذه الامتيازات لم تثمر إلا مزيدا من البؤس و غدت الأمور تسير من سيء إلى أسوأ ، فكانت الحلول المقبولة هي إيجاد صيغة أخرى للعمل فكان التعاقد من بينها و حيث نال قبول و رضا عموم الشعب .
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15 - عايش فحفرة الثلاثاء 03 دجنبر 2019 - 23:34
يستاهلو كثر علاش حيث خرجو على أجيال حيث الأستاذ مرة جاي مرة غايب تلميذ كايضيع كيدخل للقسم كيشد معاه لعكس ديرتي عندو سوايع تنجح مدرتيش راك تسقط كايضربو على راسهم و ولاد ناس الله فعونهم شمكرو ولادنا فسدو بناتنا هوما و الأطباء تدخل للمستشفى يرميوك ويشفرو ليك دواك ويبعوه ليك فالصيدليه لي حدا المستشفى و شوفو هير الأفارقة هربو علينا بالإنسانية يقريو ولاد ناس فاااابور باش مايضيعوش ويعالجو ناس هير فالخيام ومايخليوهش مرمي حنا شعب مصلاحي بإمتياز أنا مع الحكومة فهد القرار حيث مكاين لي ضيعنا من قد الأساتذه هوما علمونا الفشل وتحطيم الأحلام والغش والنقيل وكلشي فشلونا دعيناهوم لله ضيعو أجيااال من ولاد الشعب مكينش شي واحد مغديش تلاقه مخرجش عليه شي أستاذ وكرهو فالقراية حتى خرجوه منها كل همهم هو السلم 11 كنتحدى أي واحد يسول المغاربة وي يسولهم علاش خرجتو من المدرسة كلشي يجاوبك خرج عليا أستاذ أو أستاذة الله يعفو علينا من هذ ناس تاع هذ البلاد أما البلاد زييينة ساعة غتاصبوها حتى ولدات هير ولاد الحرام والعياذبالله
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