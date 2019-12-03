تلاميذ بمدينة سلا يزورون معرض "كنوز الإسلام"

هسبريس من الرباط

تنظم مؤسسة أكاديمية المملكة المغربية للتعاون الثقافي، لفائدة كل من الثانوية الإعدادية "الوحدة" والثانوية الإعدادية "عبد العزيز بن شقرون" بسلا، زيارة إلى المعرض الكبير "كنوز الإسلام في إفريقيا من تمبكتو إلى زنجبار"، بفضاءاته الثلاثة: قاعتا باب الرواح، والباب الكبير للأوداية، ومتحف محمد السادس للفن الحديث والمعاصر؛ وذلك يوم غد الأربعاء 4 دجنبر 2019، ابتداءً من الساعة الثانية زوالاً إلى غاية الساعة السادسة مساءً.

وتأتي هذه الزيارات، وفق بلاغ للأكاديمية، لفائدة تلميذات وتلاميذ المؤسسات التعليمية "لتعريفهم بالتاريخ الإسلامي وكيفية انتشار الإسلام بإفريقيا جنوب الصحراء بطرق سلمية عن طريق التجارة والتجَّار؛ وكذلك دور الطرق الصوفية في نشر الإسلام بين الأفارقة".

تجدر الإشارة إلى أن هذا المعرض الكبير يُنظم بشراكة مع معهد العالم العربي بباريس، ووزارة الثقافة والاتصال والرياضة، والمؤسسة الوطنية للمتاحف، من 17 أكتوبر 2019 وإلى غاية 25 يناير 2020 بالرباط.

كما أن مؤسسة الأكاديمية هيّأت لهذا الغرض كُتيّباً تربوياً خاصاً يتضمنه مجموعة من التمارين، يتم توزيعه أثناء الزيارة.