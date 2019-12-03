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الرئيسية | مجتمع | بنك مغربي "يصرف" شيكًا بحروف اللغة الأمازيغية

بنك مغربي "يصرف" شيكًا بحروف اللغة الأمازيغية

بنك مغربي "يصرف" شيكًا بحروف اللغة الأمازيغية
ياسين أوشن
الثلاثاء 03 دجنبر 2019 - 21:22

لم يتوقع رشيد بوهدوز، ناشط أمازيغي، أن يجد الشيك الذي حرره صبيحة الاثنين بحرف اللغة الأمازيغية "تيفيناغ" طريقه إلى الصرف مساء الثلاثاء في أحد البنوك المغربية.

وفي هذا السياق، عبّر بوهدوز عن افتخاره بصرف شيك حرر بالأمازيغية، على اعتبار أن مبادرته هذه هي الأولى من نوعها.

وقال ابن الناظور، في تصريح لهسبريس، إنه وكّل محاميا للترافع في الموضوع لاعتقاده المسبق أن الشيك سيُرفض، لكنه فوجئ بأن "الغرض قُضي دون حاجة إلى المحاكم كما كان في الحسبان".

وأضاف قائلا: "ولجت التطبيق الإلكتروني للبنك هذا اليوم، فوجدت أن المبلغ المحرر في الشيك حُوّل إلى حساب صاحبه دون مشاكل، ودون استحضار طبيعة الحرف الذي حرر به الشيك".

وزاد الناشط الأمازيغي أن "المشكل الذي يعانيه المغاربة هو التخوف، وتفعيل الأمازيغية وجب أن ينطلق من المجتمع من خلال مبادرات، على اعتبار أن اللغة الأمازيغية دستورية، ولا داعي للتخوف من خطوة في صالح التفعيل الرسمي للأمازيغية، على حد تعبيره.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (17)

1 - Hassan Dima الثلاثاء 03 دجنبر 2019 - 21:54
فقط أتساءل ما هـو الإسم المترجم بالأمازيغية لدرهـم المغربي
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4
2 - patriot الثلاثاء 03 دجنبر 2019 - 21:55
إنه وكّل محاميا للترافع في الموضوع لاعتقاده المسبق أن الشيك سيُرفض، بمعنى أنه حرر الشيط بحروف تيفيناغ لحاجة في نفس يعقوب، إن هذه النيات المبيتة هي التي تفسر بأن بعض المطالب ليست غايات في \اتها بل هي مجرد وسائل لتحقيق غايات أخرة لا يعلمها الا الله، فمن يجرؤ على تحرير شيك بلغة غير لغة أجنبية؟
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27
3 - عبد الجليل الثلاثاء 03 دجنبر 2019 - 22:01
أنت وكلتي محامي قبل ما تعرف واش الشيك غادي يتخلّص أو لا. باين راك غير كنت تتقلّب على الصداع.
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34
4 - machi ana الثلاثاء 03 دجنبر 2019 - 22:03
قمة التخلف. قمة العنصرية. بدأت بوادر ازمة الهوية. غدا سنسمع عن صﻻة بالسوسية وأخرى بالريفية وووووووو..... والقادم ﻻ محالة ﻻ يبشر بالخير. بالله عليكم. كيف كان يفكر هذا (الناشط) عندما حرر شيكا باﻻمازيغية؟ عم كان يبحث؟ ولكم واسع النظر
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17
5 - اسماعيل الأدوزي الثلاثاء 03 دجنبر 2019 - 22:04
بنادم خاصوا غير علاش يغوت...
أكتب الشيك في الناظور حتى بالاسبانية...
ايوا من بعد؟؟
راه أصلا في أعلى الشيك يحدد المبلغ بالأرقام
وأكثر الأميين يكتبون شيكاتهم بالدارجة المغربية...دون أن نجد أحدهم يحث عن البوز
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20
6 - montasser الثلاثاء 03 دجنبر 2019 - 22:05
هل هذا مكسب يفتخر به !!! هل هذا كل مطلب الامازيغ!!!!...ماذا ستنفعك الامازيغية باحدى جامعات الغرب على سبيل المثال لا الحصر....
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21
7 - كويميرو الثلاثاء 03 دجنبر 2019 - 22:05
كان يريد ان يصبح بطلا من ورق وخلق البوز ولكن حلمه تبخر مع الاسف
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22
8 - Casaoui الثلاثاء 03 دجنبر 2019 - 22:05
brvo pour l initiation Tamazighte a besoin de ses enfants de tout categorie pour la faire vivre et rendre le maroc le pays de son origine et pas un pays sans origine

ayouuuuuz
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-19
9 - المغربي الثلاثاء 03 دجنبر 2019 - 22:07
شكرا للبنك المغربي الذي تعامل وفق المصلحة العليا للوطن .. هنيئا للمعني بالأمر لتلبية رغبته وفق الطلب بصرف النظر عن النوايا ..
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-5
10 - idmono الثلاثاء 03 دجنبر 2019 - 22:09
و ما العجب.؟ اللغة الامازيغية لغة رسمية للبلاد.
فهو يصرف ايضا شيكات بالعربية و الفرنسية (رغم انها غير رسمية دون ان يزعج ذلك اعداء الامازيغية)
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0
11 - خليلوفيتش الثلاثاء 03 دجنبر 2019 - 22:14
هذا ما يسمى بالمغربية (قلت الشغل ) الناس حاصلا غير كيفاش تصور طرف دلخبز و السيد موكل محامي قبل ما يعرف ردة الفعل .
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8
12 - Observateur الثلاثاء 03 دجنبر 2019 - 22:14
Ils vous ont monnayé votre chèque et le tour est joué !!!
Le buzz n'a pas eu lieu.
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4
13 - الطاهيري العلوي عبدو الثلاثاء 03 دجنبر 2019 - 22:14
انه انجاز جبار حقا!!!! الأخ كان موجد المحامي باش يترفع عليه في حالة الرفض ،ساعة قولبوه البانضية تاع البنك.
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7
14 - عبدالقادر وجدة الثلاثاء 03 دجنبر 2019 - 22:15
عبر بوهدوز عن افتخاره، دار اختراع او انجاز تاريخي، اوا باز اللي مايحشم الناس وصلت فين وفين وحنا حاصلين مع لغة ما تفيد حتى فحاجة متواصل بها ما تقرا بها قران ما تصلي بها...
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6
15 - salas الثلاثاء 03 دجنبر 2019 - 22:18
يا أخي المغاربة ليس لهم مشكل حتى مع اللغة الموزمبيقية فما بالك لغات البلد.
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5
16 - achelhi from Las vegas Nevada الثلاثاء 03 دجنبر 2019 - 22:19
amazigh ou pas c,est de n,importe quoi l,essentiel nous sommes tous des marocains
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5
17 - الامازغي الثلاثاء 03 دجنبر 2019 - 22:27
قال المثل المغربي
اش خصك العرين قاليه خصني الخاتم اسدي
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