موظفون جدد يطالبون بـ"إطلاق سراح" تعيينات

هسبريس من الرباط

أعلن عدد من الموظفين الجدد بوزارة الثقافة والشباب والرياضة عن تنظيم وقفة احتجاجية لتدارك ما وصفوها بــ "الأخطاء التي همت سيرورة تعيينات الموظفين الجدد المتوقفة، التي كان مزمعا توزيعها يوم الاثنين 2 دجنبر".

وطالب هؤلاء، في بيان لهم، الوزارة الوصية بتوزيع التعيينات بتاريخ 04 دجنبر 2019، واستغربوا قنوات التواصل التي استعملتها الوزارة "والتي تغيب عنها شروط الإخبار القانونية". كم أعلنوا عن تنظيم معتصم مفتوح الأجل مع مبيت، "في حالة ما لم تتم الاستجابة لهذه المطالب القانونية والدستورية المستعجلة".

وأوضح البيان أنه "منذ نجاح المتبارين في مباراة التوظيف التي جرت بتاريخ 22 شتنبر 2019، والتي أعلنت نتائجها بتاريخ 5 أكتوبر 2019، خضع الموظفون الجدد لدورة تكوينية امتدت من تاريخ 14 أكتوبر 2019 إلى غاية 25 منه، ثم بعد ذلك تم إجراء الفحص الطبي، حيث كان في ترتيبات الوزارة أن يكون هذا الفحص يومي 14 و19 من شهر نونبر السابق، غير أنه وبشكل فجائي تم إخبار الموظفين الجدد بتسريع إجراءات الاختبار الطبي، ليتم اجراؤه بتاريخ 08 نونبر 2019"، وفق نص البيان.

وتلت هذه الإجراءات، تقول الوثيقة ذاتها، "المناداة على الموظفين من أجل أخذ قرارات التعيينات، هذه الأخيرة كذلك تم تسجيل تأجيل أول بشأنها، حيث كانت مبرمجة بعد نهاية الدورة التكوينية، أي بتاريخ 25 أكتوبر، قبل أن يتم إخبارهم بتأجيلها للمرة الأولى، ثم بعد ذلك برمجت بالتاريخ سالف الذكر (02 دجنبر 2019)".