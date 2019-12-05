جامعيون يربطون إلغاء تنفيذ الأحكام ضد الدولة بعودة الاحتجاجات

هسبريس – نورالدين إكجان

تواصل المادة التاسعة ضمن قانون المالية لسنة 2020 خلق الجدل، هذه المرة داخل الجامعة المغربية، إذ نظمت كلية العلوم القانونية لجامعة الخامس بالرباط ندوة استفاض فيها أستاذة في بسط مضامين المادة ومناقشتها من مختلف الجوانب التي أثارت اللغط على امتداد الأسبوع الماضي، وانتهت بتمريرها داخل البرلمان.

بوجمعة بوعزاوي، أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق أكدال، أورد أن "المادة التاسعة تثير نقاشا قديما مرتبطا بالعدالة والقوة"، مشيرا إلى أن "الاتحاد الأوروبي سبق وأصدر سنة 2005 قرارا يطالب بتنفيذ الأحكام القضائية، ويصنفها في خانة حق الجميع في الاستفادة واللجوء إلى العدالة".

بوعزاوي، الذي تحدث مساء الأربعاء في مدرج غاص بالطلاب، أضاف أنه "لا معنى لصدور حكم قضائي دون أن ينفذ"، مسجلا في السياق ذاته أن "الأمر يعرقل الاشتغال ضمن دولة القانون، ويمس بحقوق الإنسان"، ومشددا على أن "المغاربة ناضلوا كثيرا من أجل التمكن من مقاضاة الإدارات، ولا يعقل التراجع عن الأمر بعد كل هذه الأشواط".

وأوضح الأستاذ الجامعي أن "كل الدول التي تأتي ضمن المنظومة القانونية الرومانية الجرمانية تعاني من هذا المشكل، وعلى رأسها فرنسا والمغرب والجزائر ومصر وألمانيا"، مشددا على أنه "إلى حدود 2014 لم تتجاوز نسبة تنفيذ الأحكام 30 في المائة، قبل أن تنتقل النسبة بعدها إلى 51 في المائة".

وأشار بوعزاوي إلى أن "وجود صعوبات مالية أو قانونية لدى الإدارات قد يبرر عدم التنفيذ، لكن وجب في المقابل الانتقال إلى الحكم على الأشخاص الآمرين بالصرف"، مؤكدا "وجود نصوص قانونية تمنع الحجز على الأملاك العامة بصريح العبارة"، وزاد: "المادة بالنسبة لي جاءت لتحل المشكل".

وأكمل بوعزاوي: "يجب على الآمر بالصرف توفير اعتمادات خاصة بالأحكام القضائية كل سنة"، مشددا على أن "الجماعات بدورها تقوم بخروقات قانونية عديدة في علاقتها بتدبير الملك العام وقطاع التعمير"، ومقترحا الغرامات المالية ضد الآمر بالصرف، وتجريم عدم تنفيذ الأحكام، حلا للقضية الشائكة.

بدوره أكد عبد الرحيم المنار اسليمي، أستاذ التعليم العالي بجامعة محمد الخامس، أن "هناك عائلات مشردة بسبب القانون الحالي"، مشيرا إلى أن "الأمر يتخذ أبعادا خطيرة، وربما السبب غير المعلن لطرح المادة هو حجم ديون الدولة، التي تصل إلى 34 مليار درهم، وهو المبلغ المستحق للعديد من المشتكين".

وأضاف اسليمي، خلال الندوة ذاتها، أن "هناك ارتباكا كبيرا يطبع عمل الحكومة"، وأن "التكلفة ستكون مرتفعة مستقبلا"، متوقعا أن "تسود الفوضى قبة البرلمان مع اقتراب الانتخابات التشريعية بسبب هذه المادة"، ومسجلا أنها "منافية للدستور وتضع الإدارات فوق القانون".

وأوضح الأستاذ الجامعي ذاته أن "حرمان المواطن من تعويض أصدره القضاء أمر غير مقبول"، مشيرا في السياق ذاته إلى أن "المادة تفرغ قضاء التعويض ومؤسسة الوسيط من محتواهما"، ومشددا على أنها كذلك "ستكون بابا لعودة الاحتجاجات بين المواطنين والإدارات".