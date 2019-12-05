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الرئيسية | مجتمع | وزارة التربية تبرّر "النتائج المخيبة" لتلاميذ مغاربة في اختبار دولي

وزارة التربية تبرّر "النتائج المخيبة" لتلاميذ مغاربة في اختبار دولي

وزارة التربية تبرّر "النتائج المخيبة" لتلاميذ مغاربة في اختبار دولي
هسبريس - محمد الراجي
الأربعاء 04 دجنبر 2019 - 23:15

صدَمت محللةُ السياسات التربوية بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، سمية مغنوش، مسؤولي وزارة التربية الوطنية حين تعليقها على النتائج التي حصدها التلاميذ المغاربة في البرنامج الدولي لتقويم التلاميذ، الذي احتلوا فيه الرتبة 74 من أصل 79 دولة، وهي النتيجة التي اعتبرتْها "دون مستوى الانتظارات".

وبدا الحرَج واضحا على مسؤولي وزارة التربية الوطنية خلال ندوة صحافية بمقر الوزارة مساء الأربعاء، إذ قال محمد الساسي، مدير المركز الوطني لتقويم الامتحانات والتوجيه، فيما يشبه عتابا للمسؤولة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: "لا يمكن أن نُصدر حكما ونقول إن النتائج جاءت دون ما كان منتظرا، لأن هذه أوّل مشاركة للتلاميذ المغاربة في البرنامج الدولي لتقويم التلاميذ، وليست هناك مشاركات سابقة لنقارن بينها وبين النتيجة المحققة".

وحصل التلاميذ المغاربة في اختبار القراءة على 359 نقطة، مقابل معدل دولي بلغ 487 نقطة. وحاز تلاميذ الصين على أعلى معدل بـ555 نقطة. وفي اختبار الرياضيات، حاز التلاميذ المغاربة 368 نقطة، مقابل معدل دولي بلغ 489 نقطة؛ فيما نالوا في اختبار العلوم 377 نقطة، مقابل معدل دولي بـ489 نقطة.

وفي وقت أعادت النتيجة التي حصل عليها التلاميذ المغاربة في بحث PISA 2018 موضوع تردّي التعليم المغربي إلى الواجهة، قلّل مسؤولو وزارة التربية الوطنية من تأثيرها، إذ أرجع محمد الساسي تواضُع ترتيب التلاميذ المغاربة إلى تفاوت توزيع عيّنة التلاميذ الذين شملهم الاختبار على المستويات الدراسية، من بلد إلى آخر.

المبررات التي استند إليها الساسي أظهرت ضُعف المنظومة التربوية المغربية، فرغم أنّ التلاميذ الذين خضعوا لاختبار PISA يبلغون من العمر 15 عاما، في جميع البلدان المشاركة، فإنّ تلاميذ الدول التي تصدّرت النتائج يدرسون في مستويات أعلى مقارنة مع نظرائهم المغاربة.

وحسب المعطيات التي قدمها مدير المركز الوطني لتقويم الامتحانات والتوجيه فإنّ 22 في المائة من التلاميذ الذين اجتازوا اختبار PISA يدرسون في المستوى الأول أو الثاني إعدادي، بينما لم تتعدّ نسبة التلاميذ الصينيين الذين يدرسون في هذين المستويين 2 في المائة، أيْ إنّ بقية التلاميذ يدرسون في مستويات أعلى، وهو ما منحهم تفوقا في اجتياز الاختبار الذي طُرحت فيه على تلاميذ جميع الدول المشاركة أسئلة موحدة.

وتُبيّن المعطيات التي قدمها مسؤولو وزارة التربية الوطنية اتساع الهوة بين التلاميذ المغاربة، سواء الذين يدرسون في القطاع العام أو الخاص، ونظرائهم في الدول المتصدرة لترتيب البرنامج الدولي لتقويم التلاميذ، على مستوى التقدم في المسار الدراسي، إذ إنّ نسبة 54 في المائة من التلاميذ المغاربة المشاركين يدرسون في المستوى الثانوي الإعدادي، بينما لم تتعدّ النسبة بالنسبة لسنغافورة 8.8 في المائة.

محمد الساسي قال إنّ غاية مشاركة المغرب، لأوّل مرة، في البرنامج الدولي لتقويم التلاميذ، "هي استكمال الصورة حول أداء التلاميذ في المستويين الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي"، مضيفا: "لم يكن هدفنا هو معرفة موقعنا في ترتيب الدول، ولكن الأساسي بالنسبة إلينا هو أنّ هذا الاختبار مناسبة لرصْد مستوى تلاميذنا ومقارنته بالتجارب الأخرى، وهذا سيساعدنا على وضع فرضيّات نؤسس عليها اختياراتنا لإصلاح منظومة التربية".

من جهتها قالت سمية مغنوش، محللة السياسات التربوية بمديرية التربية والكفاءات بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إنّ الاختبار الدولي للتلاميذ سيساعد على تأطير النقاش العمومي حول الرقي بالتعليم، ووضع الفاعلين التربويين أمام الواقع الحقيقي للمدرسة، ومدى قدرتها على تكوين أجيال قادرة على الانخراط في الحياة العامة والاندماج في سوق الشغل.

واستغرق الاختبار الذي خضع له التلاميذ في البرنامج الدولي لتقويم التلاميذ اثنتي عشرة ساعة، وتمّ عبر الحاسوب، بهدف معرفة قدرات التلاميذ على تطبيق مهارات تعلم التقنيات الحديثة التي تلقوها في المدرسة، ودفعهم إلى التكيف مع استعمالها، خاصة في ظل تنامي استعمال وسائل التواصل الحديثة، حسب إفادة سمية مغنوش.

ودعت المسؤولة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى عدم التوقف عند نتائج برنامج تقويم التلاميذ فقط، موضحة أن النتائج يجب ربْطها بالعوامل المرتبطة بالطفل، سواء العوامل السيوسيو اقتصادية، أو الاجتماعية، وحتى النفسية؛ وذلك باستحضار رؤية التلميذ إلى المدرسة، وما إن كان يرى أنها قادرة على تطوير مهاراته.

نتائج البرنامج الدولي لتقويم التلاميذ كشفت مُعطى صادما في علاقة التلاميذ المغاربة بالتعليم، إذ لم تتعدّ نسبة التلاميذ الذين لديهم فكرة مواصلة مشواره الدراسي إلى غاية التعليم العالي 15 في المائة، وهي تقريبا النسبة المسجلة لدى تلاميذ ألمانيا؛ لكنّ سمية مغنوش قالت إنّ تدنّي نسبة التلاميذ الألمان الذين يفكرون في إتمام التعليم العالي راجع إلى أن ألمانيا لديها تكوين مهني متطور يجذب التلاميذ.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (25)

1 - عبدالله الأربعاء 04 دجنبر 2019 - 23:34
والله إنكم لاصبحتم أضحوكة للعالم،فاشلين في جميع المجالات إلا في مجال(تخراج العينين ).
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9
2 - ع-ع الأربعاء 04 دجنبر 2019 - 23:36
واش عاد عرفات وزارة التربية والتعليم بان المستوى جد جد دنيء على من تضحكون ...؟؟!! الصحة والتعليم الله ارحمهم فالمغرب .عيينا ما نهضرو والو .الله ادير شي تاويل ديال الخير وصافي .
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7
3 - عدرا الأربعاء 04 دجنبر 2019 - 23:39
الحالة ديالى التعليم بالبلاد في الحضيض والمصيبة هو ان المسؤول مزال تايقلب على الاعدار.
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5
4 - واحد من لمداويخ الأربعاء 04 دجنبر 2019 - 23:39
ابغاو اخبيو الشمس بالغربال

الله يلعن لي ما يحشم

الشيطان يحشم انتما ما اتحشموا
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4
5 - اوشان العربي الأربعاء 04 دجنبر 2019 - 23:40
السبب الاول سياسي او لا توجد سياسة او مشروع تعليمي وطني بل مجرد نزوات و قرارات مزاجية فردية عبثية غير وطنية و غير ديموقراطية الهدف منها محاربة اية فكر او انبثاق مواطنين اذكياء مثقفين قادرين على التحليل و المعرفة عارفين بخبايا الامور و لاسيما بكل ما له علاقة ببلدهم...اي ان التعليم هو حرب من بين حروب تشن ضد الشعب المغربي حتى لا يتقدم و لا ينتج و لا يبني حضارة... و من هنا تشتيته من خلال فرض اللخبطة اللغوية تحت شعار التعددية و الانفتاح و كأن المغرب يروم لان يكون قوة عسكرية اقتصادسة كبرى بالقرب من اوربا و هذا هراء...اذ يكفي التوفر و التوافق على مشروع تربوي نابع من الشعب لخدمة الشعب و العيش المشترك على ارض اسمها المغاربة. لكن الارض المغربية صارت في اسم فئة تفعل ما تريد غير مبالية لاي اعتبار او قيمة اخلاقية دينية لغوية تاريخية عقلية قانونية دستورية...و الدليل هو دوما الاتيان بوزراء متغربين بكثرة لا يدومون في المنصب و تغيير البرامج كل 3 او 4 سنوات و الهدف التشتيت..قانون الاطار مثلا من طرحه و من فرضه قهرا بلا نقاش مستفيض و عميق و ديموقراطي؟ بيع المغرب كما وقع مع التهامي لكلاوي؟ بيع لبلاد فقط.
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3
6 - استاذ الأربعاء 04 دجنبر 2019 - 23:42
ليس الغريب ان يحصل المغرب على ترتيب متدني الغريب هو لو ان المغرب حصل على ترتيب متقدم،وليست المرة الأولى التي تصل فيها على نتائج سلبية في 2016 كانت نتائج اختبارات " بيلز" و "تيمز" متدنية أيضاً.
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7 - مهاجر الأربعاء 04 دجنبر 2019 - 23:46
طلبة المغرب كانو يحققون نتاءج جد حسنة عالميا في الألفية السابقة اما الان اصبح التعليم في الحضيض
كان هذا رد فعل الوزارة منتضرا بتبرير"النتائج المخيبة" لتلاميذ مغاربة في اختبار دولي كالعادة.
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8 - مواطن من جنيف الأربعاء 04 دجنبر 2019 - 23:48
يا مسؤولي وزارة التربية، عذركم أقبح من ذنبكم..!! بدون إطالة
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9 - Hassan temara الأربعاء 04 دجنبر 2019 - 23:51
وماذا تنتظر الوزارة المعنية من تلاميذ جيل الفايسبوك ؟؟ جيل الغشاشين في الامتحانات بالوسائل الممنوعة. هنا ظهر العيب في مشاركينا لما اجتازوا هذه الاختبارات بدون هواتف نقالة وذكية... العبرة لكم يا مسؤولين عن خراب هذا الجيل ويا من تغضون الطرف عن منع الغش في الامتحانات بشتى الوسائل التكنولوجية... أين ستُخفون وجوهكم الآن ؟؟!!!!!!!!!!
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10 - amine الأربعاء 04 دجنبر 2019 - 23:52
pourquoi chercher à justifier le mauvais classement de nos élèves? il faut aller vers l'avant et trouver le bon moyen à sortir notre système d'enseignement de cette crise: former les profs, mettre des sanctions aux élèves absentéistes et aux professeurs qui font des heures dans le privé et qui viennent faire la sieste ds le public. À mon avis il faut mettre tout le paquet: une politique à long terme en commençant par l'ecole primaire, sensibilier les parents à suivre leurs enfants et être à leur côtés, mettre un psy et conseillere d'orientation dans chaque école.
l'ecole est le coeur de la nation et non pas le sport et la chanson.
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11 - الطويل الأربعاء 04 دجنبر 2019 - 23:53
كما جرت العادة دائما المسؤولين المغاربة ينفوون ويكدبون التقارير العالمية ويبررون
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12 - Espoir الأربعاء 04 دجنبر 2019 - 23:54
Les responsables essaient de justifier l'injustifiable.Notre système éducatif agonise.Essayons d'y remédier ,car rester dans le déni ne fait qu'accélérer sa chute libre....
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13 - Abdelghani الأربعاء 04 دجنبر 2019 - 23:55
هؤلاء التلاميذ او الطلبة وقع لهم ماوقع للمنتخب المغربي بمصر نهائيات كاس افريقيا عندما هزموا في اول مبارة لهم وعاقب المدرب حينها بانهم فقط اول مبارة وارتباك في نفس الوقت هههه,التلاميذ لو كانت لديهم مستوئ علمي وثقافي لابانوا عن هذا.لاتوجد دراسة بالمغرب الا الاسم,لايوجد مدرسين بالمغرب الا الاسم.المغرب احتل المركز 74 من 79 فماذا تعني هذه النتيجة لذئ الراي المغربي والدولي بالخصوص? انه لسنا في المستوئ لانه ليس لدئ وزارة التربية الوطنية مستوئ.يعجبني وفي نفس الوقت اتحسر من جملة وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني هههه يا حكومة الكارطون افلا تعقلون.
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14 - الدكالية الأربعاء 04 دجنبر 2019 - 23:56
عافكم اخوتي الما عاونوني نشري او لا غير نكري شي كمارة ديال شي مسؤول ديالنا، بغيت غير نقضي بها شي غاراضات ، المواصفات اخوتي، وجه قاااسح قصديرة، فيه تخراج العينين و حلان الفم و جبهة عريييييضة و نيف تيقطر بالكذوب،
ولكم جزيل الشكر.
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15 - khalid nador الأربعاء 04 دجنبر 2019 - 23:56
vous rejetez les analyse de plusieurs groupes mondiaux, human rights watch ok, amnistie ok, etc.....mais la c'est l'OCDE...attention il peuvent simplement vous kiker out et plusieurs pays attendent la chance pour remplacer les derniers de la liste...
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16 - العرايشي الأربعاء 04 دجنبر 2019 - 23:58
كم النسبة المئوية من المغاربة تعرف الشهور الميلادية والهجرية ؟؟؟ كم النسبة المئوية من المغاربة تفهم النظام توقيت الصيفي والتوقيت الشتوي ؟؟ كم النسبة المئوية من المغاربية تعرف قرأة العداد الكهربائي لمعرفة إستهلاكها ؟؟؟ ثلاثة أشياء بديهية إن كنت لا تفقها فعليك بالإجتهاد أكثر !! الإعلام الدي نريد مساعدتنا يسبح في الجهل أكثر مننا
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17 - وعزيز الخميس 05 دجنبر 2019 - 00:00
ألم يشارك أصحاب 19،27 في البكالوريا... ؟؟؟


ام نسيتم أصحاب الساعات الإضافية... التي تسمى ساعات الدعم...


البناء المغشوش لا يقاوم رياح التعرية و لا امطار فصل الشتاء.



يجب إجراء فحص شامل للمنظومة كاملة..

ما على البرامج
ما على الإدارة المحلية و النيابات و الأكاديميات
ما على التلميذ
ما على الأسرة
ما على المحيط
ما على الوزارة الوصية
ما على التفتشيات
و
و


لانه لا يعقل
تلميذ بالسنة الخامسة
و تجده يكتب :مدرسة - - - > مدرستن

اما جدول الضرب..فيقل لك: اضربني و لا تسألني!

اما الشغب فحدث و لا حرج
اما وسائل التواصل.. فالكل منهمك في عالمه المجهول و الكل باذنيه سماعات. الله وحده يعلم ماذا يسمع.و في القسم كل في واد و الدرس في واد..

الهم الوحيد عند من لديه رغبة اصلا النقطة و المعدل. اما التحصيل و التكوين فلا تسأل...


أستاذة تدرس الاجتماعيات..قسم أولى بكالوريا... لديها في القسم من لا يعرف وضع المدن المغربية على الخريطة!!

هذا ما يحز في النفس.
من القسم الأول..نزرع..ما نحصد في التعليم العالي.و علاقة الشغل بالتكوين يجب ان يبدأ من الابتدائي؛ و ليس بعد 12 سنة ذهابا و ايابا.
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18 - عبدو الخميس 05 دجنبر 2019 - 00:06
لا إنجليزية و لا فرنسية و لا هم يحزنون بل بلغة الماندرين، إنها الثقافة الكنفوشيوسية المحبة للتعلم...
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19 - عبدالله الخميس 05 دجنبر 2019 - 00:07
المشكل يتعلق بالمجتمع، الاطفال لا يخرجون الى الشارا ولا يقيمون علاقة اجتماعية طبيعية بحيث يدمنون على الهواتف الذكية وهو ما يؤثر على تركيزهم خصوصا مع الرياضيات ..
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20 - مفتش تربوي الخميس 05 دجنبر 2019 - 00:09
ااجواب واضح ها انتم تحصدون نتائج مخططاتكم التخرببية للتعليم وتأزيم الاستاد ونفخ النقط في الخصوصي ومذكرات تذل على ءلك حتى في العمومي ....كل هذا تنتظرون نتائج جيدة لا حول ولا قوة الا بالله
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21 - رحل ف الفيس ونيف ف سما! الخميس 05 دجنبر 2019 - 00:13
نتيجة دون المستوى !! جيبو أساتذة التعليم من الصين أو اوربا أو امربكا ، اما أساتذة المغرب سنة كلها إضرابات اعتصامات ... طمع وجشع !! راتب محترف !! ﻻ تكوين ﻻ مستوى !! ﻻ اخﻻقية المهمة !! والنتيجة ﻻ غبار عليها !! ﻻبد من تغيير العقلية ، والتعليم رسالة شريفة قبل ان يكون وسيلة للربح المادي.
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22 - ملاحظ الخميس 05 دجنبر 2019 - 00:13
كان التعليم فيما مضى لديه اعتبار و تقدير كبير ، من لا يستطيع أو ليس لديه ملمح السنة المقبلة من مساره الدراسي ، الأجدر له أن يكرر ! لكن منذ أن بدأت الوزارة في مخططاتها و آصلاحتها الهدامة ، لجأت إلى مفهوم الكوطة يعني الأستاذ ملزم بأن يحافظ نسبة نجاح كبيرة تفاديا لتراكم و تكدس المتعلمين في مستوى معين ! و هذا أذى بنتيجة أن تجد متعلمين في مستوى الإعدادي و الثانوي التأهيلي ليس قادرا على قراءة نص بطريقة سليمة و آستخراج أفكاره ، الحل هو التشدد فيما يخص الجودة عوض الكم ، و هؤلاء الذين لم يستطيعوا التكيف مع صفوف الدراسة و متطلباتها المعرفية ، التكوين المهني أرحم لهم و أقوم
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23 - Tanger الخميس 05 دجنبر 2019 - 00:15
En Allemagne il y a le lycée professionnel attire les élèves et au Maroc notre élèves cherchent de quitter le territoire . Il n'ont pas confiance vers l'état . Je dit aussi pour les personnes qui dirige le maroc pourquoi vos enfants ne suivent pas les étude avec les marocain ? Un jour vous allez regretter le maroc vous et vos enfant comme les enfants de glaoui qui ilsont déjà des prénoms français ou salam
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24 - Akram الخميس 05 دجنبر 2019 - 00:18
الامتحان كان خالي من الأسئلة حول البطبوط والمسمن....وبما مؤامرة حنا قرينا على البغرير والأسئلة كانت في الفزياء
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25 - حقيقة الخميس 05 دجنبر 2019 - 00:23
صدق كلام الوزارة ومركز تقويم الامتحانات، وإياك أن تصدق تقرير البرنامج الدولي لتقييم التلاميذ
ما هذا الهراء، تريدوننا تصديق، كما تعودنا على ذلك، مبررات واهية لتواجدنا في مؤخرة الترتيب، وأن نضرب بمصداقية النتائج المعلن عنها
تصحيح عاجل: الصين تحتل المرتبة الثالثة بعد المغرب في المسابقة الدولية PISA.
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