لقاء مشترك يناقش ظاهرة زواج الأطفال بالمغرب

هسبريس من الرباط

من المرتقب أن تنظّم وكالات الأمم المتحدة، الممثلة في صندوق الأمم المتحدة للسكان ويونيسيف وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، بتعاون مع سفارة بلجيكا بالمغرب، مائدة مستديرة تتمحور حول موضوع زواج الأطفال والسبل الكفيلة بتقوية الترافع والالتزام للقضاء عليه، وذلك يوم الإثنين 9 دجنبر الجاري ابتداء من الساعة التاسعة صباحا بفندق "The View" بالرباط.

ووفق بلاغ صحافي صادر عن الجهات المنظمة، فإن المائدة المستديرة ستعرف مشاركة عدّة هيئات معنية، وهي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ورئاسة النيابة العامة ومنظمات المجتمع المدني، "وذلك من خلال مداخلات حول الوضعية الراهنة، وعرض برامج الترافع والتحسيس التي يتم اجراؤها للحدّ من هذه الممارسة التي تهدّد المصلحة الفضلى للأطفال، وستعطى الكلمة كذلك للفتيات اللائي يمثّلن 94,8% من زيجات القصر بالمغرب".

كما سيكون اللقاء، وفق المصدر ذاته، "مناسبة لتعزيز التحرّك المندمج والفعّال، رفقة الفاعلين المعنيين بالموضوع، بهدف الحدّ من الخطر الذي يهدّد السلامة البدنية والنفسية للقاصرين/ات من خلال تبنّي مقاربة متعدّدة القطاعات للسياسات العامة".

وتأتي هذه المبادرة المشتركة في سياق تخليد دول العالم للذكرى الثلاثين للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، "من أجل إطلاق نداء للوفاء بالالتزامات الدولية للقضاء على هذه الممارسة الضارّة، التي تم التأكيد عليها في أجندة التنمية المستدامة في أفق 2030 والقمة العالمية للسكان والتنمية التي انعقدت في نونبر الماضي بنيروبي في الذكرى الـ25 للمؤتمر الدولي للسكان والتنمية".

ولفت البلاغ الانتباه إلى أن زواج الأطفال، خصوصا الفتيات منهم، "يفضي في غالب الأحيان إلى الحرمان من الحق في التعليم، ويسفر عن الحمل المبكّر والمتكرّر، مما يعرّض حياتهن لأضرار صحية جسيمة".

وأضاف أن النتائج الناجمة عن زواج الأطفال وإن كانت معلومة لدى الجميع، فإن "هناك حاجة إلى معطيات أكثر دقة من شأنها رفع محدودية المعرفة المتعلقة بالآثار الناجمة عن الظاهرة، وعلى وجه الخصوص: الانقطاع الدراسي وفقدان الدخل الفردي والتكاليف الإضافية على أنظمة الرعاية الصحية وكذا النمو الإجمالي وانتشار الفقر".