هل انتصر المجلس العلمي لإسلاميي المغرب في "جدل الإجهاض"؟

هسبريس - عبد السلام الشامخ (كاريكاتير: عماد السنوني)

احْتدمَ النّقاش مجدداً في المغرب بشأنِ دعوات تقنين الإجهاض التي مازالت لم تجد طريقاً إلى التّفعيل بعد مرور ثلاث سنوات على مصادقة الحكومة على مشروع قانون بهذا الخصوص ظلَّ حبيس رفُوف البرلمان؛ فقد دَخل المجلس العلمي الأعلى على خطّ "البلوكاج"، معتبراً أنّه لن يقع تغيير في مقتضيات القانون الجنائي "إلا بقدر ما تستدعي المصلحة ويسمح به الاجتهاد".

ويأتي موقف المجلس العلمي الأعلى في وقتٍ يشهدُ فيه المغرب نقاشاً متواصلاً بشأنِ مطالب ترفعها فعاليات حقوقية ونسائية بضرورة تعديل القانون الجنائي والسّماح بممارسة الإجهاض، بينما يرفضُ تيّار داخل المجتمع هذه الفكرة بمبرر "يكون باعثه ديني وأخلاقي".

واعتبر المجلس العلمي الأعلى أن "الخيط الأبيض في قضية الإجهاض هو المقتضيات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي (الباب الثامن-الفرع الأول من الفصول من 449 إلى 458)"، مشيرا إلى أنه من المعلوم أن "وضع هذا القانون كان ثمرة عمل ومشاورات شاركت فيها، في وقتها، عدة مؤسسات، من بينها المجلس العلمي الأعلى".

ونصّ القانون المغربي على حق ممارسة الإجهاض في ثلاث حالات هي "إذا كان ناتجاً عن اغتصاب أو زنا المحارم"، أو" إذا كانت الفتاة الحامل مختلة عقلياً"، أو "في حال ثبوت إصابة الجنين بأمراض جينية حادة أو تشوهات خلقية غير قابلة للعلاج وقت التشخيص"، وذلك شريطة أن يقوم به الطبيب في مستشفى عمومي أو مصحة معتمدة لذلك.

المجلس والتّبعية

يرى سعيد لكحل، باحث متخصّص في قضايا الإسلام السياسي، أنّ "موقف المجلس العلمي الأعلى أملته دعوة حركة التوحيد والإصلاح، التي طلبت من هيئة العلماء إصدار موقفٍ واضحٍ ومباشر حول موضوع الإجهاض، خاصة بعد إصدار المجلس الوطني لحقوق الإنسان مذكرة حول الحريات الفردية، ورفعه إلى الوزير مصطفى الرميد".

وأضاف لكحل، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنّ "الجدل الذي رافقَ صدور مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان دفعَ المجلس الأعلى إلى ضرورة تبيان موقفه"، معتبرا أن "الأمر يتعلق بردّ غير مباشر على المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي كان ضمن اللجنة الملكية لدراسة مطالب الحركة النّسائية سنة 2015".

ويرى الأستاذ المتخصص في الحركات الإسلامية أن جواب المجلس الأعلى ورده على طلب حركة التوحيد والإصلاح بضرورة إصدار موقفه بشأن الإجهاض "فيه نوع من الخضوع والتبعية، وظهر كما لو أنه يأتمر بأمرها"، مبرزاً أنّ "المجلس الأعلى مؤسسة سيادية مستقلة لا يجب أن تتفاعل مع أي حركة سياسية أو إيديولوجية".

وعن هذه النّقطة، شرح الباحث أن "الملك وحده من له الحق في الإحالة إلى لجنة الإفتاء من أجل صياغة وتقديم موقفها من قضية معينة باعتباره أميراً للمؤمنين، فاستجابة المجلس العلمي لدعوة حركة التوحيد والإصلاح هو خرق للظهير الشّريف المؤسس للمجلس، وسيفتح الباب أمام جهات أخرى لطلب موقف علماء الأمة".

المجلس يتجاهلُ الأطباء

من جانبه، قال رئيس الجمعية المغربية لمكافحة الإجهاض السري، البروفسور شفيق الشرايبي، إنّ "خرجة المجلس العلمي الأعلى حول الإجهاض لم تكن موفقة لأنّها تنتصر لطرفٍ في المجتمع دون آخر"، مضيفاً أنّ "الحالات التي سمح لها المجلس الأعلى والقانون المغربي بممارسة حق الإجهاض لا تمثّل سوى 15% من الحالات التي نعيشها يومياً".

وأشار الشرايبي، الذي يعدّ من أشرس المدافعين عن تقنين الإجهاض، في تصريح لهسبريس، إلى أنّ "المجلس العلمي يريد حسم هذا النّقاش لصالحهِ، ولا يريدُ سماع كلام الأطراف الأخرى"، مبرزاً أنّ "المجلس يسعى إلى فرملة النّقاش العمومي حول الإجهاض، وألا تكون هناك هوامش أكبر في الموضوع".

ورفض الشرايبي خوض المجلس العلمي الأعلى في أمور لها علاقة بالمجال الطبي، وقال: "نحن الأطباء من يجب علينا أن نتحدّث بشأن موضوع الإجهاض، ولا يمكن ترك رجال الدين يفتون في أمور لها علاقة بصحة المواطن".