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كُتّاب وآراء
الحموشي يقرّر صرف منحة مالية استثنائية لجميع موظفي الشرطة
قرر عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني، صرف منحة مالية استثنائية برسم سنة 2019 لفائدة جميع موظفات وموظفي الأمن الوطني.
وتهم الخطوة الموظفين الشرطيين بمختلف رتبهم وأسلاكهم الوظيفية، والذين يعملون في مختلف المصالح المركزية والقيادات الجهوية على امتداد التراب الوطني.
وأصدر المدير العام مذكرة مصلحية تقضي بتعميم هذه المنحة المالية الاستثنائية على مجموع موظفي الأمن الوطني، الذين يناهز عددهم أكثر من 70 ألف موظف وموظفة.
وورد أيضا أن المنحة الاستثنائية تأتي تقديرا للمجهودات التي تبذلها عناصر الأمن في حماية أمن المواطنين وضمان سلامة ممتلكاتهم، وتدعيما أيضا لأوضاعهم الأسرية والاجتماعية.
كما يروم صرف هذه المنحة المالية الاستثنائية، من طرف عبد اللطيف الحموشي، التحفيز على مزيد من التفاني في خدمة المنفعة العامة وقضايا الأمن في مفهومه الواسع.
ومن المرتقب أن تشرع المصالح الأمنية في صرف هذه المنحة الاستثنائية من ميزانية المديرية العامة للأمن الوطني في الأيام القليلة القادمة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (36)
فعلا الرجل المناسب في المكان المناسب. ربي يكثر أمثال هذا المسؤول في باقي القطاعات.
اغلبهم يعملون بجد وكد لساعات طويله نراهم في الطرقات وفي مفترق الطرقات وفي كل مكان فنحس بالامن وبالامتنان
ترى كم تبلغ هذه المنحة المالية
مثال يعتدى به من أجل التهنئة و التشجيع على العمل الجيد.
شكرا المقاربة الأمنية للمغاربة. و شكرا على تضحيات رجال الأمن على مختلف رأيهم و مراكزهم.
و شكرا عزيزي المواطن على نبل إحساسك
الملك مامحزم بيه إلا وعارف راصو بجنبو راجل ديال بصح
المؤسف هنا هو تعامل الدولة مع موظفيها ب 10 وجوه. بينما موظفو القطاعات الاخرى يتم استنزافهم باقتطاعات مجحفة مقابل اضرابهم الذي لا يعود عليهم الا بحفنة من الدراهم. نجد قطاعات اخرى للاسف تتميز كلها بالطابع الامني تستفيد بصخاء الدولة...
الدولة لا تستقيم بالامن فقط و الدليل ظاهرة التشرميل التي لايمكن للمقاربة الامنية ان تعالجها. بل بظمان حقوق المواطنين في تعليم لائق و صحة لائقة و فرص شغل....
ماذا تعني هذه الخطوة؟
تهلاو فرجال الشرطة باش يتهلاو فالمواطن بالعصى!!! أما باقي الموظفين فلا يستحقون إلا التفقير والإستهزاء والتحقير...
دولة بوليسية بامتياز