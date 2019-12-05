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الرئيسية | مجتمع | الحموشي يقرّر صرف منحة مالية استثنائية لجميع موظفي الشرطة

الحموشي يقرّر صرف منحة مالية استثنائية لجميع موظفي الشرطة

الحموشي يقرّر صرف منحة مالية استثنائية لجميع موظفي الشرطة
هسبريس من الرباط
الخميس 05 دجنبر 2019 - 12:00

قرر عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني، صرف منحة مالية استثنائية برسم سنة 2019 لفائدة جميع موظفات وموظفي الأمن الوطني.

وتهم الخطوة الموظفين الشرطيين بمختلف رتبهم وأسلاكهم الوظيفية، والذين يعملون في مختلف المصالح المركزية والقيادات الجهوية على امتداد التراب الوطني.

وأصدر المدير العام مذكرة مصلحية تقضي بتعميم هذه المنحة المالية الاستثنائية على مجموع موظفي الأمن الوطني، الذين يناهز عددهم أكثر من 70 ألف موظف وموظفة.

وورد أيضا أن المنحة الاستثنائية تأتي تقديرا للمجهودات التي تبذلها عناصر الأمن في حماية أمن المواطنين وضمان سلامة ممتلكاتهم، وتدعيما أيضا لأوضاعهم الأسرية والاجتماعية.

كما يروم صرف هذه المنحة المالية الاستثنائية، من طرف عبد اللطيف الحموشي، التحفيز على مزيد من التفاني في خدمة المنفعة العامة وقضايا الأمن في مفهومه الواسع.

ومن المرتقب أن تشرع المصالح الأمنية في صرف هذه المنحة الاستثنائية من ميزانية المديرية العامة للأمن الوطني في الأيام القليلة القادمة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (36)

1 - الواسيني الخميس 05 دجنبر 2019 - 12:05
يستاهلو رجال الشرطة شكرا سي الحموشي
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16
2 - YOURDAY الخميس 05 دجنبر 2019 - 12:08
مبروك عليكم المزيد من العطاء والتفاني في خدمة الوطن
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18
3 - محب للشرطة الخميس 05 دجنبر 2019 - 12:08
شكرا السيد المدير العام علي هذه الالتفاتة اتمني يحدث الشهر 13 كباقي القطاعات لان جهاز الامن ابان عن اجتهاد ومثابرة خصوصا شرطة الزي لان نظام عملهم متعب جدا
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13
4 - mohammedelmerhraoui الخميس 05 دجنبر 2019 - 12:08
قطعا هذا خبر سار يثلج الصدر ويفرح كل مواطن ويحفز رجال الأمن على استباب الامن والطمانينة في نفوس المغاربة في كل ارجاء الوطن...لكن مذا عن رجال ونساء التعليم من يلتفت إليهم وهم يكافحون ويدرسون فلذات أكبادنا الدين هم صواعد البلاد وأمال المستقبل ..من يوفيهم أجرهم ويقدر مجهوداتهم ومتاعبهم
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11
5 - رجل تعليم الخميس 05 دجنبر 2019 - 12:09
تحية الى رجال الامن الشرفاء في جميع ارجاء الوطن ، تحية الى حماة الامن، صراحة رجال الامن يستحقون اكثر من هذه المنحة، حصوصا الشرفاء منهم.
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19
6 - Abou salma الخميس 05 دجنبر 2019 - 12:10
منذ تعيين السيد الحموشي على رأس الأجهزة الأمنية و أوضاع رجال الأمن في تحسن مستمر سواء تعلق الأمر بالاجور او الترقية أو الحوافز أو الأعمال الاجتماعية.
فعلا الرجل المناسب في المكان المناسب. ربي يكثر أمثال هذا المسؤول في باقي القطاعات.
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21
7 - صارة الخميس 05 دجنبر 2019 - 12:11
تحيه تقدير وامتنان لرجال الامن الشرفاء هم اهل للتشجيع.
اغلبهم يعملون بجد وكد لساعات طويله نراهم في الطرقات وفي مفترق الطرقات وفي كل مكان فنحس بالامن وبالامتنان
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12
8 - Yassine الخميس 05 دجنبر 2019 - 12:11
السؤال الاول هو هل سيصرف السيد الحموشي هذه المنح من ماله الخاص ليكون القرار له ،،،، قرر السيد الحموشي .. .... ، السيد الوراق للجيش السيد امزازي للتعليم .... وهل الشرطة وحدها التي تسهر على أمن وسلامة المواطنين ....
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-8
9 - متتبع الخميس 05 دجنبر 2019 - 12:11
المتعاقدون، لأنهم يضحون بالغالي والنفيس من أجل مصلحة الوطن والمواطنين، هم الأجدر بهذه المنحة المالية الإستثنائية
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-25
10 - نيروبي الخميس 05 دجنبر 2019 - 12:11
يستاهلو رجال الأمن كيخدمو.. الله يوفقك كل متفان في العمل
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3
11 - Hassan الخميس 05 دجنبر 2019 - 12:12
الى عمر موجود زيدو وظفو الشباب راه البطالة كتيرة
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-1
12 - هنريس الخميس 05 دجنبر 2019 - 12:12
عندما يقول البعض باننا دولة بوليسية و الحسيمة محاصرة كنت اظن بان رجال الامن ثلاثة ملايين بينما هم فقط سبعين الف و عشرون الف هي التي تعمل بنظام التناوب لثلاث مجموعات و عشرة الاف عندها التوقيت الاداري
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5
13 - متتبع الخميس 05 دجنبر 2019 - 12:13
بادرة طيبة من طرف سي الحموشي
ترى كم تبلغ هذه المنحة المالية
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0
14 - مواطن الخميس 05 دجنبر 2019 - 12:13
ألف مبروك.
مثال يعتدى به من أجل التهنئة و التشجيع على العمل الجيد.
شكرا المقاربة الأمنية للمغاربة. و شكرا على تضحيات رجال الأمن على مختلف رأيهم و مراكزهم.
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15 - مرحبا ٢٠٢٠ الخميس 05 دجنبر 2019 - 12:14
و احنا شكون يصرف علينا :/
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0
16 - mjid الخميس 05 دجنبر 2019 - 12:14
لماذا لا يصرف السيد الوزير أمزازي منحة لكل الموظفين والأساتذة أم أنه غير راض على خذماتهم
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-5
17 - فرانز كافكا الخميس 05 دجنبر 2019 - 12:14
عزيزي المواطن حين تسمع منحة استثنائية اتمنى أن لا تصيبك الغيرة و الشعور بالحكرة و كذا ... و تظن ان هناك منحة من عيار 20 الف درهم او 10 الف درهم او حتى 5000 درهم .. فالمنحة لا تتجاوز 250 درهم
و شكرا عزيزي المواطن على نبل إحساسك
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6
18 - سعد جبار الخميس 05 دجنبر 2019 - 12:14
متى يحذو وزير التربية حذو نظيره في الداخلية... ؟
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19 - عسكري الخميس 05 دجنبر 2019 - 12:14
ونعم الرجل الناس ديولو خدامين في المدن ومعاهم ولادهم وشوف هاد الرجل العضيم اشنو داير عليهم.والجنرالات دياول العسكر مكرهوش يهزو الحجر علينا حنا سامحين في ولادنا وديورنا وقاتلنا العطش والجوع والوسخ والغربة ومكيديوهاش فينا وفاش نخرجو تقاعد تبقا لينا 1000 درهم ونمشيو نعسو في العمارات ولنبيعو السجاءر يا ربي تدينا قبل منتقاعدو وليطردونا قبل التقاعد كما دارو لخوتنا بزاف طردوهم مساكن بلا حتى درهم
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2
20 - محمد الدريبي الخميس 05 دجنبر 2019 - 12:15
هاد السي الحموشي والله إيلا مبرع البوليس- فلوس - ماتيريال - حماية - دفاع - خاص المسؤولين كاملين يكونو فحالو باش البلاد تقدم اكر فأكثر.
الملك مامحزم بيه إلا وعارف راصو بجنبو راجل ديال بصح
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1
21 - Abdelghani الخميس 05 دجنبر 2019 - 12:17
او بمعنئ اخر الحموشي يقرر صرف منحة مالية استثنائية لموظفي الشرطة من فائض الذخل الضخم من عائدات بطائق الالكترونية للتعريف التي هي في دول الديمقراطية مجانا لانها حق من حقوق المواطن,وهي معفية من اي تنبر وصور شمشية وعقد الازدياد وكثرة الوثائق بدون اي فائدة,في حين في استراليا تؤخدها مجانا مجانا وحتئ الصور الشمسية فان مكتب المصلحة هو من ياخد لك صور الوجه وليس عند مصور.
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4
22 - awra الخميس 05 دجنبر 2019 - 12:17
شكرا السيد الحموشي ... نفس ميزانية المديرية لم تتغير تغيرت الادارة بقدوم الحموشي و تغير معها الكثير الكثير .. هدا يعني ان المغرب يلزمه فقط اشخاص مثل الحموشي لا غير و سستحسن كل الادارات و الوزارات
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23 - saida الخميس 05 دجنبر 2019 - 12:17
تبارك الله على سي الحموشي ياريت لو كان الحموشي في جميع القطاعات
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24 - أصيلة الخميس 05 دجنبر 2019 - 12:19
مبروك على رجال الأمن يستحقون أكثر .
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25 - عكاشة الخميس 05 دجنبر 2019 - 12:19
مبادرة فريدة من نوعها. لا يسعنا إلا أن نشكر هذا الرجل عن تفانيه في خدمة الوطن والمواطنين والموظفين المسؤول عنهم. بالمناسبة اجدد الطلب إلى السيد المدير العام كي يسمح لمختلف أفراد القوات العمومية الاستفادة من خدمات مختبر التحليلات الطبية.
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26 - لحريزي الخميس 05 دجنبر 2019 - 12:19
الإجرام في تزايد مهول ومخيف والمدير العام للأمن يصرف منحة مالية استثنائية لرجال الأمن، لفهم شي حاجة يشرح لينا.
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2
27 - عماد الخميس 05 دجنبر 2019 - 12:20
بالصحة و الراحة تحية لرجال الامن ما يتقاضونه قليل مقارنة مع مسؤولياتهم....
المؤسف هنا هو تعامل الدولة مع موظفيها ب 10 وجوه. بينما موظفو القطاعات الاخرى يتم استنزافهم باقتطاعات مجحفة مقابل اضرابهم الذي لا يعود عليهم الا بحفنة من الدراهم. نجد قطاعات اخرى للاسف تتميز كلها بالطابع الامني تستفيد بصخاء الدولة...
الدولة لا تستقيم بالامن فقط و الدليل ظاهرة التشرميل التي لايمكن للمقاربة الامنية ان تعالجها. بل بظمان حقوق المواطنين في تعليم لائق و صحة لائقة و فرص شغل....
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28 - أيوب المغربي الخميس 05 دجنبر 2019 - 12:20
المال موجود
ماذا تعني هذه الخطوة؟
تهلاو فرجال الشرطة باش يتهلاو فالمواطن بالعصى!!! أما باقي الموظفين فلا يستحقون إلا التفقير والإستهزاء والتحقير...
دولة بوليسية بامتياز
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29 - ملاحظ الخميس 05 دجنبر 2019 - 12:21
هل نستطيع ام نقول ان المغرب بلد امن في ظل كل الاحدات التي نسمع بها كل يوم؟ حتى المخدرات اصبحت تباع امام المدارس... ماعدا دلك، فكل شيء بخير.
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30 - مغربي الخميس 05 دجنبر 2019 - 12:21
مادام القضاء فاسد، فسيبقى عمل الشرطة بدون فائدة
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0
31 - أستاذ الخميس 05 دجنبر 2019 - 12:22
هوما ليجات معاهم ملي الزيادات و المنح كتخص الجهاز الأمني فلا بد من أن الميزانية موجودة .. لكن مع بعض القطاعات و خصوصا التعليم كاينة الأزمة
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32 - بوحاطي الخميس 05 دجنبر 2019 - 12:22
اللهم انعم و بارك و لكن اين هي مجهوداتهم في سلامة المواطنين . التشرمل زاد بشكل كبير و حتى من بلغ عن شيء ما يقول لك الشرطي واش سال دم هدا هو مجهودهم مجرد راي
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33 - Adilos الخميس 05 دجنبر 2019 - 12:22
Je pense que c'est une prime pour motiver les troupes pour exceller dans la répression. Normal la société va certainement impmoser.
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34 - jamal الخميس 05 دجنبر 2019 - 12:22
دولة يحكمها الهاجس الأمني بامتياز. اقتطاعات من اجور رجال التعليم و منح لرجال الأمن.
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35 - مغربي الخميس 05 دجنبر 2019 - 12:24
هده مبادرة طيبة لي رجال أمن وطني تاهوم تستهاهلو ومادا عن أرامل أمن وطني وليدتي تتقاض أجر هزيل لا يتعدى ألف درهم لا يكفي لي اي شيء و زد مصاريف كهرباء وووو.........
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36 - srbak jilali الخميس 05 دجنبر 2019 - 12:24
مبروك لبوليس لعقوبة للعسكرييستاهلو
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