24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

05/12/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4308:1513:2315:5918:2219:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. ظاهرة التغيرات المناخية تكبد المغرب خسائر مادية بملايين الدولارات (5.00)

  2. إسرائيل تهدد بتفويت أملاك مسيحية بالقدس للمستوطنين الصهاينة (5.00)

  3. وزارة التربية تبرّر "النتائج المخيبة" لتلاميذ مغاربة في اختبار دولي (5.00)

  4. الهجرة السرية تقتل العشرات قبالة شواطئ موريتانيا (5.00)

  5. مجموعة عبيدات الرمى تخطف الأنظار في نيودلهي (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | تأخر "تعويضات الحراسة" يغضب ممرضين بالرباط

تأخر "تعويضات الحراسة" يغضب ممرضين بالرباط

تأخر "تعويضات الحراسة" يغضب ممرضين بالرباط
هسبريس - أمال كنين
الخميس 05 دجنبر 2019 - 21:35

نفّذ عشرات من الممرضين وتقنيي الصحة، صباح الخميس، وقفة احتجاجية أمام مديرية المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط، مطالبين بضرورة صرف مستحقات التعويضات عن الحراسة التي تم انتظارها لسنوات، معتبرين أن تأخيرها فيه استخفاف بعملهم.

وفي هذا الإطار، قال حبيب كروم، رئيس الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية، إنه لم يتم صرف مستحقات الحراسة للممرضات والممرضين منذ 2016، مفيدا بأن "المديرية يجب أن تلتزم بصرف المستحقات بكاملها مع الالتزام بصرفها بشكل شهري مستقبلا دون التأخر في ذلك أو التماطل لسنوات وسنوات".

وأوضح كروم، ضمن تصريح لهسبريس، أن "التأخير في مستحقات التعويضات عن الحراسة دليل على سوء تدبير الموارد البشرية، خاصة ملف الحراسة"، مبرزا أن "المديرية لها استقلالية معنوية ومالية، ولا توجد أي عرقلة من أي مستوى؛ بل إن العرقلة تحدث فقط في طريقتها لتدبير الملفات".

ويؤكد رئيس الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية أن الممرضين "على الرغم من مطالبتهم المتكررة بصرف مستحقات التعويضات عن الحراسة وتعبيرهم عن احتجاجاتهم بالنزول بالعشرات إلى مكتب المدير العام الذي اضطر لاستقبالهم وتوزيع بعض الوعود الجوفاء التي سرعان ما بطل مفعولها، كان مفترضا أن يكون بدلا منها برنامج عمل فاعل وناجع قائم على أساس الأهداف التي تستجيب وتضمن حقوق المستهدفين بالتعويضات عن الحراسة والإلزامية، علما أنهم يقومون بعمل مضن وشاق طيلة أيام الأسبوع ليلا ونهارا يضمن استمرارية تقديم الخدمات والرعاية الصحية بمختلف المصالح الاستشفائية والتقنية ومصالح الإنعاش والمستعجلات التي تعد من بين المصالح الأكثر ضغطا، فضلا عن اشتغالهم في بيئة محفوفة بالمخاطر المهنية التي تعرض حياتهم وحياة أسرهم للخطر".

وتستنكر الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية ما أسمته بـ"الأوضاع المزرية والمقلقة التي يعيش على وقعها الممرضون وتقنيو الصحة بالمستشفيات التابعة للمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا، بممارستهم لمهامهم في وضعية متأزمة يتحملون فيها كل الاختلالات بما فيها النقص الحاد في عددهم".

ونددت الهيئة ذاتها، كذلك، بما أسمته "الاستخفاف بالعنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية في نجاح أي منظومة عمل والذي وجب تعظيمه ووضع نظم حديثة وعملية لإدارته وتدبيره من أجل الاستفادة المثلى من الأطر والكوادر التمريضية وتقنيي الصحة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - هشام أعراب الخميس 05 دجنبر 2019 - 22:03
على الحكومة ووزارة الصحة الاشتغال بشكل عاجل على الملف الصحي الوطني أو بمفهوم أخر الامن الصحي للمغاربة إيجاد حلول جدرية ومقنعة وتسوية أوضاع أطر الصحة من أ طباء وممرضين ومشتغلين في القطاع وإصلاح وضعية المستشفيات للارتقاء بخدمة صحية جيدة تكفل كرامة المواطن المغربي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.