"ركود التنمية" يخرح حقوقيين إلى الاحتجاج بكلميمة

ياسين أوشن

نظمت فعاليات حقوقية، الخميس، وقفة احتجاجية أمام مقر جماعة اغريس العلوي بكلميمة، إقليم الرشيدية، مستنكرة "الركود التنموي والبلوكاج وهدر المال العام بالجماعة".

ووفق زياني عبد السلام، رئيس جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان-فرع أرفود، فإن هذه الوقفة الاحتجاجية مردها إلى "غياب أي تنمية بالمنطقة، علاوة على عدم استفادة الساكنة من مشاريع من المفروض أن تبرمجها الجماعة منذ ثلاث سنوات، بسبب بلوكاج حاصل يعزى إلى خلاف بين الأعضاء".

وزاد زياني، في تصريح لهسبريس، أن الوقفة، التي شاركت فيها الهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام- فرع كلميمة، جاءت "بعد البلوكاج الذي تعيش على إيقاعه ميزانية الجماعة، فدائما ما يُصوت عليها بالرفض، وهذا الوضع لا يخدم المواطنين في شيء، ولا يعقل أن يتحملوا نتائج الاختلافات السياسية بين الأعضاء".

من جانبه، أوضح عمار لحسن، رئيس جماعة اغريس العلوي، أنه دعا إلى حوار مع الحقوقيين المحتجين، من أجل تدارس هذا المشكل الذي بسببه نُظمت الوقفة وتوقفت المشاريع.

وتابع عمار، في تصريح مقتضب لهسبريس: "المعارضة هي التي ترفض التصويت على المشاريع.. هناك مشاريع لتحريك عجلة التنمية بالمنطقة تنتظر التصويت، فقط على المعارضة أن توقع لتجاوز هذا البلوكاج".

وسببُ هذا "البلوكاج"، وفق رئيس الجماعة نفسها، أن "أعضاء المعارضة عددهم 11 فردا، ثلاثة منهم بالضبط ممن كانوا أعضاء منذ الولاية السابقة يدفعون في اتجاه أن يظفروا بالرئاسة، ولهذا يعرقلون السير العادي للجماعة".