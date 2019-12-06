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كُتّاب وآراء
جمعيات تحمّل المؤسسات الحكومية مسؤولية "ضعف التبرع بالدم"
بخلاف الخطاب الذي تروجه المؤسسات الحكومية حول ضعف التبرع بالدم في المغرب، والذي تعزوه إلى غياب ثقافة التبرع بهذه المادة الحيوية لدى المغاربة، قالت منظمة غير حكومية إنّ المغاربة متشبعون بثقافة التبرع بالدم، لكنهم يواجهون عراقيل تحُول بينهم وبين التبرع.
مسؤولو الرابطة المغربية لجمعيات المتبرعين بالدم قالوا إنّ المواطنين الراغبين في التبرع بالدم يواجهون جملة من الصعوبات في عدد من مناطق المغرب، على رأسها صعوبة الولوج إلى المؤسسات الصحية المَعنية، وهو ما يدفعهم إلى العزوف عن التبرع.
محمد أمين أفيلال، نائب رئيس الرابطة، قال إن هناك نظرة سلبية سائدة في المجتمع حول ضعف التبرع بالدم، لكنّ الواقع، يضيف، يؤكد أن المغاربة لديهم رغبة في التبرع، ولكنهم يواجهون مشاكل تحول بينهم وبين ذلك في مراكز تحاقن الدم، وتابع: "مشكل التطوع غير مطروح".
وربط مسؤولو الرابطة المغربية لجمعيات المتبرعين بالدم ضعف التبرع، إذ لا تتعدى نسبة المتبرعين بشكل دائم 0.96 في المائة من إجمالي السكان، بالمشاكل التي تتخبط فيها وزارة الصحة، التي تتبع لها مراكز تحاقن الدم، خاصة في الشق المتعلق بقلة الموارد البشرية. وأبرز رئيس الهيئة المذكورة أن هذا العامل يؤثر بشكل كبير على أداء مراكز التحاقن بالدم.
وثمة عوائق أخرى تجعل المواطنين يعزفون عن التبرع بالدم، مصدرها سلوك الممرضين والموظفين داخل مراكز تحاقن الدم، حسب عضو في الرابطة المغربية لجمعيات المتبرعين بالدم، قائلة: "المواطنون يشتكون من الانتظار لوقت طويل، إضافة إلى أن بعض الممرضين يستغرقون في الكلام في الهاتف أو الأحاديث الجانبية، ولا يتواصلون بالشكل المطلوب مع المتبرعين".
وأردفت المتحدثة ذاتها بأنّ رفع نسبة المتبرعين بالدم في المغرب يقتضي معالجة هذا المجال بمقاربة شمولية، تنطلق، أولا، من إدماج ثقافة التبرع بالدم في المقررات الدراسية، من أجل تربية الطفل عليها.
ودعا مسؤولو الرابطة المغربية لجمعيات المتبرعين بالدم وزارة الصحة إلى إشراك جمعيات المجتمع المدني في الجهود المبذولة من أجل رفع نسبة التبرع بالدم في المغرب، إذ إنّ 40 في المائة من الدم المتبرَّع به هو نتيجة العمل الذي تقوم به الجمعيات، حسب الكاتب العام للرابطة.
وبخصوص مسألة بيْع الدم في المستشفيات، أوضحت عزيزة مزار، نائبة رئيس الرابطة المغربية لجمعيات المتبرعين بالدم، أنّ ما يدفعه المواطنون لا يمثل سوى ثلاثين في المائة من القيمة الحقيقية للدم المستفاد منه؛ ذلك أنّ كل كيس يكلف ألف درهم، كمصاريف التحليلات التي يخضع لها، بينما يشتريه المواطنون بـ350 درهما.
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تعليقات الزوّار (2)
حكومة فاشلة الهجرة لمن استطاع