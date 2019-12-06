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كُتّاب وآراء
وفاة الوزير السابق بدر الدين السنوسي عن 86 سنة
انتقل إلى رحمة الله، اليوم الخميس بالرباط، الوزير والسفير السابق بدر الدين السنوسي، عن سن يناهز 86 سنة، حسب ما علم لدى أسرة الفقيد.
وكان الراحل السنوسي قد تقلد مناصب عدة؛ إذ كان مديرا للديوان الملكي في عهد الملك الراحل الحسن الثاني، ووزيرا، وسفيرا لدى عدة دول، بالإضافة إلى مهام برلمانية، كما شغل منصب رئيس لبلدية اليوسفية.
الرّاحل، الذي ولد سنة 1933، كان قد اختار في آخر أيامه الانكباب على الأعمال الاجتماعية، حيث أسس لهذا الغرض "مؤسسة حسن السنوسي للأعمال الاجتماعية"، كما شيد مركزا سمي بـ"دار الأمان للمرأة والطفل"، ومدرسة للتعليم الأولي، ومركزا للتكوين المهني بحي تابريكت بمدينة سلا لفائدة أبناء الحي والأحياء المجاورة.
ومن المرتقب أن يوارى جثمان الفقيد الثرى اليوم بعد صلاة الجمعة بمقبرة الشهداء بالرباط.