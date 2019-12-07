مديرية الصيد البحري تحدد موعد موسم الأخطبوط

مصطفى البكار من تنغير

أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أن فاتح يناير القادم هو موعد استئناف نشاط صيد الأخطبوط لموسم شتاء 2020 جنوب سيدي الغازي.

وقالت مديرية الصيد في مراسلة لها إلى جميع الهيئات المهتمة بالقطاع، تتوفر هسبريس على نسخة منها، إن هذا القرار يهم وحدات الصيد بأعالي البحار والصيد الساحلي والصيد التقليدي.

وحددت المراسلة البرنامج الزمني المتعلق بخروج مختلف وحدات الصيد قصد ولوج مصيدة الأخطبوط المرخص لها في 48 ساعة لميناء أكادير، و36 ساعة بالنسبة لميناء طانطان، و16 ساعة لميناء العيون.

أما بالنسبة لمينائي الداخلة وبوجدور، فقد سمحت المديرية لأسطول الصيد التقليدي بالخروج عند شروق اليوم الأول لاستئناف النشاط سالف الذكر.