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كُتّاب وآراء
الملك: الراحل السنوسي مثال للتفاني ونكران الذات
بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى أفراد أسرة الوزير والسفير السابق، المرحوم بدر الدين السنوسي.
وقال الملك في هذه البرقية "تلقينا، ببالغ التأثر، نبأ وفاة المشمول بعفو الله، المرحوم بدر الدين السنوسي، تغمده الله بواسع رحمته".
ومما جاء في هذه البرقية "وبهذه المناسبة المحزنة، نعرب لكم، ولكافة أهلكم وذويكم، ولأصدقاء الراحل المبرور ومحبيه، عن أحر تعازينا وأصدق مواساتنا في هذا المصاب الأليم، الذي لا راد لقضاء الله فيه، ضارعين إليه عز وجل أن يلهمكم جميل الصبر وحسن العزاء".
وأضاف الملك "وإننا لنستحضر، بكل تقدير، ما كان يتحلى به فقيدكم العزيز من مناقب فاضلة ومن خصال رجال الدولة الأكفاء، بما أسداه من جليل الخدمات لوطنه خلال تقلده لبعض المسؤوليات الوزارية والدبلوماسية، حيث كان، رحمه الله، مثالا للإخلاص والوفاء للعرش العلوي المجيد، وللتفاني ونكران الذات، في أدائه لمختلف مهامه السامية؛ فضلا عما شهد له به، كرجل أعمال، من جد ومثابرة، والتزام بالمقاولة المواطنة، ومن حب لأعمال البر والإحسان".
وتضرع الملك إلى العلي القدير "أن يجزي الراحل أحسن الجزاء، وأجزل الثواب، على ما قدم بين يدي ربه من صادق العطاء، ومن أعمال مبرورة، وعلى ما أسداه لوطنه من خدمات مشكورة، وأن يشمله بمرضاته، ويتقبله مع الصالحين من عباده في جنات النعيم".