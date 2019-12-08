متقاعدو التعليم ينتقدون الضريبة العامة على الدخل

حميد رزقي من بني ملال

اعتبر متقاعدون بالتعليم ببني ملال الضريبة العامة على الدخل حيفا في حق المتقاعدين باعتبار المعاش ليس دخلا بل هو وديعة مدخرة سبق تأديتها أثناء العمل.

وطالب المتقاعدون، خلال لقاء تواصلي احتضنته الخزانة الوسائطية عبد العزيز الفشتالي بمدينة بني ملال خُصص للتداول في نقط الملف المطلبي الخاص بالمتقاعدين وتعريف المنخرطات والمنخرطين بالخدمات التي يقدمها لهم الصندوق المغربي للتقاعد ومؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين بالمدينة ذاتها ومنظمة الاحتياط الاجتماعي، بتحريك المعاشات تماشيا مع ارتفاع المعيشة وتحريك الرقم الاستدلالي (l’indice) كل أربع سنوات وضرورة تغيير القانون المنظم للمعاشات.

وبعدما ذكّروا بالرسالة الموجهة إلى رئاسة الحكومة وبالعريضة المطلبية الموجهة إلى رئاستي مجلس النواب ومجلس المستشارين، دعا المشاركون في اللقاء سالف الذكر إلى إشراك المتقاعدين في الحوار الاجتماعي وتمثيلهم في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، مع إعطاء الأولوية لملفات المتقاعدين أثناء معالجتها من لدن التعاضدية العامة للتربية الوطنية وتأمينات "سهام".

وقال الحسين دحو، رئيس جمعية متقاعدات ومتقاعدي التعليم ببني ملال وعضو المكتب الوطني لجامعة جمعيات المتقاعدين والمسنين بالمغرب، إن المتدخلين طالبوا بالإسراع بفتح المندوبية الجهوية لبني ملال، وأصر البعض منهم على إحداث مقرات وأندية خاصة بالاجتماعات والترفيه ومزاولة بعض الهوايات والأنشطة المختلفة (فنية وثقافية ورياضية وصحية واجتماعية وبيئية..) وتيسير سبل الاستفادة من الخدمات الإدارية والصحية والمواصلات ومواصلة عقد مثل هذه اللقاءات التي تدخل في إطار تعريف المتقاعدين بشؤونهم المادية والاجتماعية والصحية والقانونية.

يذكر أن اللقاء التواصلي عرف مشاركة الصندوق المغربي للتقاعد ومؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين بني ملال وممثل عن المكتب الوطني لجامعة جمعيات المتقاعدين بالمغرب.