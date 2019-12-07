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كُتّاب وآراء
"المتعاقدون" يضعون الشارات الحمراء داخل الأقسام
تضامنا مع "موظفي وزارة التربية الوطنية حملة الشواهد"، قرر الأساتذة المتعاقدون "حمل الشارات الحمراء، يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، تنديدا بما أسموه "التدخل الهمجي" الذي طال زملاءهم في شوارع الرباط".
وأضافت "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" أن "مطلب الترقي بالشهادة حق لا يجب التراجع عنه من طرف شغيلة قطاع التعليم"، مطالبة بـ"رفض تسلم أقسام الأساتذة المضربين".
وأوضح المصدر ذاته أن "التنسيقية تؤمن بالعمل الوحدوي"، مشددا على "ضرورة وقف كافة المشاريع التخريبية التي تستهدف تدمير قطاع التربية الوطنية".
وأشارت تنسيقية المتعاقدين إلى أن "الوزارة تتحمل مسؤولية ما يجري في حق الشغيلة، بعد أن فشلت في تدبير ملفات التعليم، واستمرارها في نهج سياسة التعنت إزاء مطالب الجميع".